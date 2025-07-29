保護沙巴海洋和珊瑚礁的旅行者指南

您是否像世界各地的許多人一樣，開始敲擊筆記型電腦尋找要去的地方，因國際旅行已經恢復正常而感到欣慰，並夢想著終於可以開始您多年前開始計劃的旅行？您是否在 Google 中輸入島嶼度假勝地、潛水地點和海洋生物等術語，或者使用主題標籤 #beach、#ocean 和 #nature 在 Instagram 上進行搜尋？

如果是這樣，請不要忘記將此標籤添加到您的清單中：沙巴。沙巴擁有 4,500 公里的海岸線（包括島嶼和潟湖），擁有原始的海灘和迷人的水下生物。但作為一名受到氣候變遷普遍影響的全球公民，您需要問自己——我保證，這是我們的最後一個問題——我的旅行計畫如何影響海洋？然後，你可以做出選擇。

隨著海洋日的臨近，我們敦促您在製定去哪裡和做什麼的計劃時進行更深入的研究。做一個負責任的旅行者。了解那些生活與海洋資源緊密相連的社區。了解為什麼對他們餐桌上食物的方式做出嚴厲的判斷無助於提出保護我們寶貴的海洋生物的解決方案，然後找出有什麼作用。幫助保護我們豐富的海洋生物多樣性和沙巴文化的無形方面，同時從您必看的海洋物種和海洋動物清單中勾選項目。

這是一個可以幫助您入門的簡短清單。

恢復巨蛤，恢復珊瑚礁

如果您不打算遠離沙巴州首府，那麼參觀東姑阿都拉曼公園是您體驗的絕佳機會。 TARP 是一個島群，分佈在亞庇大陸附近的海域，其中最大的加雅島 (Gaya Island) 上有 MERC， 海洋生態研究中心。作為屢獲殊榮的環境教育場所，該中心的遊客可以參加長達一小時的導覽遊，或與海洋生物學家一起度過一整天，親身了解巨蛤的生產和恢復，並了解它們對我們的珊瑚礁的生態意義。

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巨蛤在過濾海水方面發揮巨大作用，有助於對抗過度的藻華。 照片工具 信用：MERC

註冊成為生態潛水員

雖然前往美人魚島的路程有點遠（從亞庇開車一個半小時​​，然後再乘船一個小時），但其原始碧綠的海水和令人驚嘆的自然美景使其非常值得一遊。島上旅遊業蓬勃發展，雖然這為其居民提供了更多創收機會，但整合旅遊、保護和社區發展的舉措的必要性變得非常明顯。馬來西亞珊瑚礁檢查 美人魚島項目 旨在透過能力建設和技能培訓來改善社區生計，透過廢物管理改善他們的福祉，並提高人們對保護珊瑚礁的好處的認識。

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經過認證的生態潛水員接受過珊瑚礁檢查調查的培訓，該調查每年進行一次，以監測珊瑚礁（包括美人魚珊瑚礁）的健康狀況。 照片工具 圖片來源：Reef Check Malaysia

支持女性在產品多元化方面的努力

在世界許多地方，婦女在管理自然資源方面發揮關鍵作用，沙巴的島嶼社區也是如此。只要向北望去，在敦穆斯塔法公園 (Tun Mustapha Park) 的多用途海洋保護區，一群婦女就在那裡聯合起來努力解決問題。 拉努，一家用廢食用油生產肥皂的註冊實體。這些婦女不僅補充了主要收入來源，從而減少了對魚類收入的依賴，還將一部分利潤用於社區進行的保育活動。

同樣，在沙巴東南海岸的小鎮仙本那 (Semporna) 附近，這座小鎮被稱為沙巴潛水天堂的門戶，Woman of Omadal (WAPO) 的成員努力提高收入保障，同時提高環保意識和保護。該協會於 2012 年在世界自然基金會馬來西亞分會的支持下註冊，直至今日，會員們繼續積極參與 生產和推廣手工藝品，復興了使用露兜樹棕櫚葉編織的傳統，並探索新的設計和產品以擴大他們的手工藝品產品。 WAPO 還設有專門部隊在奧馬達爾島的海灘巡邏，以阻止海龜偷獵活動。

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LA'NU 企業家朱莉安娜正在切割檸檬草，檸檬草是一種用來製作肥皂的原料。 照片工具 圖片來源：Norcy BeautyLab

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由 Omadal 婦女編織的帶有 Pinamak（蝦）圖案的墊子。 照片工具 圖片來源：Roziah Jalalid/WAPO

接觸並支持社區主導的舉措

馬布島距離國際知名的西巴丹島僅 20 分鐘路程，是一個潛水目的地，吸引對稀有和獨特的大型生物感興趣的國際和當地潛水者。不幸的是，大量遊客被吸引到其海岸和水域，給該島帶來了生態壓力，因此提高該島應對日益增長的資源需求和氣候變遷的能力至關重要。認識到這一點， 綠色仙本那 旨在為青年和當地社區提供一個參與一系列環境保護活動的平台。志工積極修復珊瑚，透過培訓提高領導能力，學習電影製作藝術來分享他們的社區故事，尋求解決馬布爾島缺水問題的方法等等！

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馬布島青年製作的短片《氣候故事》首映禮在當地清真寺舉行，100多位島民參加。 照片工具 圖片來源：綠色仙本那

恢復仙本那附近的珊瑚礁

仙本那東北方約 30 公里處是 Pom Pom 島，是 熱帶研究與保育中心，或TRACC，一個致力於保護海龜和恢復受損珊瑚礁的組織。 TRACC 所進行的計畫從兩週到四個多月不等，可包括創建人工魚礁以恢復生態功能、進行科學研究和調查以全面了解海洋環境、清除棘冠海星以恢復生態功能等活動。使其生存和生長等等。如果您熱衷於積極修復珊瑚礁，並且尚未獲得認證潛水員，那麼 TRACC 提供的 PADI 課程將是您的絕佳選擇。

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為恢復珊瑚形態而設計的人工魚礁在邦邦島附近的海域蓬勃發展。 照片工具 圖片來源：Robin Philippo／TRACC Borneo

參觀海洋保護區

最後但並非最不重要的是蘇古德群島海洋保護區，該保護區位於沙巴東海岸，由蘭卡央島、比林島和德加皮島組成。 SIMCA 由私人管理 珊瑚礁守護者，其最終目標是平衡旅遊和保護的需求。專門團隊監測海龜築巢活動，提高遊客的海龜保育意識，並進行珊瑚礁調查以監測珊瑚礁的健康狀況。此外，執行捕撈限制可以使保護區內外的魚類族群繁衍生息。

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SIMCA 的遊客可以透過收養巢穴來支持珊瑚礁守護者的保育工作。

照片工具 圖片來源：Achier Chung/Reef Guardian

您可能還會有興趣知道，SIMCA 附近是海龜島公園，這是一個於1977 年在憲報上公佈的海洋公園。海龜築巢，並可享受海龜築巢的樂趣。

它在你手中。任何行動都不會太小。沒有任何努力會被忽視。套用一句古老的說法，除了您的足跡之外，我們邀請您為我們的珊瑚礁留下積極的影響。不，我們並不是建議您踩踏我們的珊瑚！

沙巴見。

作者：羅賓‧菲利普