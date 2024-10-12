道因 (Dauin) 與三寶安吉塔 (Zamboangita)、東內格羅斯 (Negros Oriental)、菲律賓的觸角躄魚之都！

觸鬚龍物種訊號！

其誘惑的魅力。這種迷人的生物一直是潛水員的最愛，它的魅力不僅僅在於它的撲克臉和標誌性的哈欠。

這種魚對於水下攝影愛好者和經驗豐富的潛水員來說是眾所周知的，對大多數人來說似乎是虛構的，但對其他人來說卻是一種幻想。

躄魚穿過胸鰭下方的開口，利用噴射推進力在珊瑚礁上游動。如果它不像笨拙的氣球那樣到處亂晃，它也可以用胸鰭和腹鰭散步。

觸角躄魚 菲律賓首都 2

圖片來源：Analyne Sison（觀察訓練家兼銀礁潛水度假村執行長）。

東內格羅斯省的道因 (Dauin) 和三寶安吉塔 (Zamboangita) 的海岸線和鄰近的阿波島 (Apo Island) 棲息著多種躄魚。根據記錄，在我們的水域中有 12 種深受潛水員追捧的躄魚，其中至少有 13 種分佈在菲律賓中部米沙鄢群島。

最近，銀礁潛水度假村執行長兼觀察訓練師與被稱為「博士」的海洋生物學家 Daniel Geary 合作。 「Frogfish」研究了躄魚長達10 年，他在桑博安吉塔(Zamboanguita) 記錄了一條粗毛/毛茸茸的躄魚。為菲律賓內格羅斯島的潛水之都。經過大量研究，人們相信這很可能是東內格羅斯省首次有記錄地看到該物種。

多位潛水導遊證實 2010 年可能出現目擊事件，但沒有照片支持這項說法。幾乎所有線上照片（包括地點）都來自印度尼西亞，沒有在菲律賓發現（正確識別的）照片，因此這可能是該國第一次（如果不是第一次）記錄到該物種的目擊事件。這確實是蘭德爾·岡恩(Randall Gunn) 的一項史詩般的發現，他是一名技術潛水員，後來搬到了道因(Dauin)，他的珊瑚礁上棲息著一對亮黃色、芒果狀的躄魚。我們當地的一位藝術家 Alma Zosan 將不得不修改她的《米沙鄢群島躄魚》海報，以納入第 13 個物種。

道因和東桑博安吉塔內格羅斯的躄魚季節通常從二月左右開始，一直持續到八月左右，但大自然有自己的規律，所以這只是平均值。有些人出現得早一些，而有些人則出現得晚一些，並且停留的時間更長，這意味著有些人會留下來，被那些知道自己藏身之處或參加蟋蟀博士安排的專業課程的人發現。

最近，丹尼爾·吉爾裡（Daniel Geary）拜訪了我們，“博士。躄魚”，他和我們一起潛水拍攝這些硬毛/毛茸茸的躄魚，並能夠談論躄魚，特別是他最喜歡的發現是什麼以及最令他難忘的行為。

「說到躄魚，我有一些非常難忘的發現。我有史以來最好的發現可能不會被超越是在 2016 年。我很幸運在第二次潛水時看到了其中的兩個。

另一個令人難以置信的發現是2022 年在菲律賓的馬拉帕斯卡。 ……還有卵！仍在發育的卵幾乎完全成形，是成年卵的完美複製品。

老實說，我一直以來最喜歡的發現之一是這對硬毛/毛茸茸的躄魚。我在道因住了近十年，但從未見過。這兩條躄魚是我在訪問兩週時碰巧發現的，時機恰到好處。

我看過很多躄魚的行為，但有些很突出。我從未見過躄魚同類相食的行為，儘管我見過這種行為。我最喜歡看到的行為是兩隻小丑/疣躄魚交配。我能夠看到它們調情、游上來、交配，還看著蛋筏漂走。幾秒鐘後，第二條雄性躄魚跑過岩石，不幸的來得太晚了。

我總是喜歡看到雄性躄魚試圖與雌性調情。雄性躄魚喜歡彈出所有鰭並到處搖晃身體，這是一種尷尬的躄魚舞蹈。我不知道他們為什麼這樣做，但看起來很有趣。

躄魚捕食是一種罕見的景象，但也是一種享受。我看過躄魚吃各種各樣的獵物，從黃蜂魚到龍魚再到豚鯛。我最喜歡目睹的掠食行為是在道因拍攝 BBC 的《地球脈動》電影時，我們目睹了一條小丑/疣躄魚吞食了一條小獅子魚，連同刺和所有東西。

銀礁潛水度假村

銀礁 提供由專業觀察員提供的代客攝影師服務，他們了解相機設備及其在潛水前和潛水期間的使用。我們的目標是一起浮出水面，有時使用水下滑板車作為面臨水流和其他挑戰的攝影師的「抓住」計程車服務。

艾維梅斯潛水度假村

艾維梅斯潛水度假村 位於道因 (Dauin) 海濱中心地帶，地理位置得天獨厚，絕對可步行潛水前往道因 (Dauin) 的三個最佳潛水地點，這些地點一直位列世界十大渣土潛水地點之列。我們經過專業訓練的觀察員將幫助您找到完美的微距或廣角鏡頭。乘船僅需 35 分鐘即可到達阿波島，我們為您提供世界一流的潛水體驗。

海上探險家

成立於1989 年, 海上探險家 是米沙鄢群島的先鋒潛水中心。我們在馬拉帕斯加提供世界級的潛水服務，可以觀賞華麗的墨魚、擬態章魚、安汶蝎子魚和難以捉摸的長尾鯊。探索道因和錫帕萊，欣賞更多令人難以置信的海洋生物。我們經驗豐富的菲律賓潛水長確保為您帶來難忘的潛水體驗。探索菲律賓－微笑潛水。

蔚藍潛水度假村

蔚藍潛水度假村 願景是提供世界一流的服務，並最終在潛水產業中取得卓越成就。蔚藍是菲律賓精神的精髓－溫暖如其私人海灘迷人的藍色海水；像微風中彎曲的棕櫚葉一樣親切。該度假村是道因致力於實現夢想潛水目的地的活生生證明。