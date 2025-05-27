阿波島和道因島潛水

與 AivyMaes Divers Resort 一起潛水

如果你夢想著充滿活力的珊瑚花園、在清澈的海水中游弋的海龜以及世界級的淤泥潛水，那麼這裡就是你的最佳選擇 阿波島 和道因是菲律賓最受歡迎的兩個潛水勝地。這些地點位於東內格羅斯省的海岸，一直被評為世界十大潛水勝地，保證讓您擁有一次難忘的水下探險——而體驗它的最佳方式就是 艾維梅斯潛水員 位於 道因海灘從 Dauin 乘船 5 公里即可到達 阿波島，並因其健康的珊瑚礁和卓越的海洋生物多樣性而受到全球認可。

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作為道因島的中心，AivyMaes Divers 正在為海洋保護和真正可持續的旅遊業樹立新的標竿。

我們的使命是透過教育、授權和合作來保護菲律賓充滿活力的海洋生態系統。由於 ISC 執行長巴里科爾曼，目前已捐贈了五份全額獎學金，讓有才華的當地年輕人成為海洋旅遊業的領導者。培訓當地貧困青少年/年輕人——不僅成為專業的潛水大師/專業生物觀察員和教練，而且成為致力於保護子孫後代海洋的公民科學家。

我們與道因市政府密切合作，尋找貧困的年輕男女，並為他們提供在潛水產業蓬勃發展所需的技能和知識。這些人反過來成為導師和榜樣，激勵來自類似背景的其他人擁抱和保護他們獨特的海洋環境，同時打造有價值的職業生涯。

“當地人培訓當地人” —這是我們永續生態旅遊的模式，而且它有效。

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阿波島自 1982 年起被指定為海洋保護區 (MPA)，它是社區主導保育的成功典範——這要感謝先驅海洋生物學家 安吉爾·阿爾卡拉博士，被譽為「海洋保護區之父」。在該地區長大的安吉爾·阿爾卡拉博士說服了有些懷疑的當地人，建立保護區將有利於周圍的漁業。

他的理論是，成年魚會從保護區溢出到週邊地區，保護區在那裡充當魚類逃生、成熟和產卵的庇護所。在保護區內產卵的魚會產下幼蟲，這些幼蟲會被洋流帶到珊瑚礁上的其他群落。這是菲律賓真正的海洋保護成功案例，也是菲律賓最古老的連續海洋保護區，將這個小島變成了微距照片和廣角天堂！

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這個小小的島嶼在整個國家的海洋保護工作中發揮了重要作用。事實上，這裡建立的社區保護區取得了巨大成功，啟發了菲律賓乃至全球各地的類似項目，直接結果是菲律賓目前有超過 1,500 個小型海洋保護區，這些保護區是由想要效仿阿波島成功的當地社區發起的。 MPA 成功實施的直接結果是潛水旅遊業蓬勃發展，菲律賓現在一直被評為世界第一潛水目的地。

最佳阿波羅潛水地點：教堂岬 – 一次引人注目的牆壁潛水，擁有絕佳的珊瑚構造，經常可以看到海龜、成群的鰺魚和偶爾出現的梭魚。這裡生長著軟珊瑚和硬珊瑚，還有裸鰓類和珊瑚魚。 科貢角-因水流強勁而聞名，因此是令人興奮的放流潛水地點。您將會看到大量的魚群，例如鰺魚、鯛魚和梭魚，以及健康的珊瑚花園，有時會看見遠洋魚遊過。最適合中級到高級潛水員。

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岩點東和岩點西 – 緩坡潛水，有大量微距生物，包括蝎子魚、躄魚和各種裸鰓類動物。軟珊瑚扇和海葵裝飾著海底。這裡非常適合攝影師，緩坡非常適合觀賞海龜和色彩繽紛的珊瑚魚。 避難所-這是海洋保護區的一部分，擁有島上最原始的珊瑚。海洋生物豐富：海龜、鱗魨、鸚嘴魚。限制進入以保護珊瑚礁；有時只允許浮潛。

探索 Dauin 的魔力 ，世界聞名的垃圾潛水勝地：道因海洋保護區

距離杜馬格特僅一小段車程， 道因— 過去 40 多年來，中國透過在海岸線上建立一系列海洋保護區 (MPA) 擴大了海洋保護力度。這些海洋保護區不僅振興了當地漁業，還刺激了生態旅遊，海洋保護區費用有助於資助管理和執行禁捕規定。反過來，潛水員也透過做自己喜歡的事情——潛水——來支持永續旅遊業。

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與許多僅關注珊瑚礁的保護區不同，道因島的海洋保護區還涵蓋海草床和沙/碎石坡——這些主要的淤泥潛水棲息地使道因島在全球潛水地圖上佔有一席之地。道因以其黑色的沙坡而聞名，在這裡人們有機會邂逅各種令人難以置信的珍稀海洋生物：擬態章魚、艷麗烏賊、躄魚、海馬、幽靈海龍，以及無數種類的裸鰓類動物、蝦和螃蟹。這些多樣化的生態系統也是海龜和其他海洋巨型動物的重要覓食地。

Dauin 自豪地宣稱自己擁有 29 種已知躄魚中的 33 種——這一特點在 BBC 地球脈動 III第 2 集重點介紹了該地區豐富的生物多樣性。沿著海岸，潛水員會帶領大家進行專門的“生物狩獵”，由專業觀察員指導，他們擁有敏銳的洞察力，能夠找到即使是最小、最難以捉摸的水下生物，這使得道因成為水下攝影師和微距潛水愛好者的必遊之地。

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道因最受歡迎的潛水地點：全部位於 AivyMaes Divers Resort House 礁石區，方便步行前往岸邊潛水

位於 道因的 位於海濱的 AivyMaes Divers 提供便捷的直接進入（步行）潛水，可到達 Dauin 世界著名的淤泥潛水地點，包括其著名的房礁 AivyMaes 房礁，該房礁位於 Población 1 Dauin 北部海洋保護區，受保護超過 40 年。 這裡充滿了非凡的微距生物，是水下攝影師的天堂、微距天堂和海洋生物愛好者的廣角天堂。

道因北與南 – 岸潛 / 淤泥潛水 深度：5-25公尺傾斜的黑色沙灘，散佈著碎片和人工建築，吸引各種生物，如躄魚、海龍、裸鰓類、海馬， 章魚 （包括 mimic 和 wonderpus）非常適合微距 攝影 和夜間潛水。

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馬薩普洛德保護區 – 充滿活力的珊瑚礁，偶爾可以看到海龜 珊瑚礁/海洋保護區 深度：5-30 公尺 – 充滿活力的珊瑚礁，珊瑚覆蓋良好，魚群密集。梭魚、鯛魚、海龜、海鰻。可視性極佳，微距和廣角均適用。

卡斯爾與銀髮庵 - 深度範圍： 24-28 公尺汽車殘骸現場充滿了大型生物和珊瑚魚，包括獅子魚、海鰻、藍點黃貂魚、躄魚、鬼海龍、海蛾、瓷蟹、丑角鬼海龍、鱷魚魚、皇帝神仙魚、裸鰓類動物和拳擊蝦。沉船本身通常覆蓋著色彩繽紛的珊瑚、海綿和海扇，為 水下攝影.

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無論您是經驗豐富的潛水員還是渴望探索海底世界的新手，道因都能為您提供無與倫比的潛水機會。 艾維梅斯潛水員 提供卓越的服務、專家指導和對海洋保護的共同承諾。選擇在我們的度假村潛水，您不僅可以踏上難忘的冒險之旅，還可以支持為子孫後代保護和保存海洋的努力。他們的經驗豐富的潛水大師和教練都是訓練有素的動物觀察員，確保客人享受豐富且環保的潛水體驗。