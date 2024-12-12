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慶祝 2025 年水肺潛水讀者選擇獎

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安東尼的鑰匙

表彰在餐飲、潛水等方面的卓越表現！

在羅阿坦安東尼島度假村，我們的故事一直是一個和諧的融合——鬱鬱蔥蔥的綠色山坡與波光粼粼的加勒比海相遇，來自世界各地的客人在一個非凡的環境中發現寧靜和冒險。 

我們很高興與大家分享 水肺潛水 2025 讀者選獎 認可了我們致力於提供卓越、貼近自然的體驗，總共授予我們 13 個獎項。最值得注意的是，我們在「餐廳品質」類別中獲得了第一名，這證明了我們致力於確保您住宿的各個方面都得到身心的滿足。

無與倫比的美食體驗

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我們的現場用餐體驗始終致力於突出加勒比風味的精髓——新鮮、充滿活力且來源可靠。除了在「餐廳品質」類別中獲得第一名之外，這些獎項還表彰了我們不斷努力發展和增強我們的烹飪產品。從高架 點菜 經歷在 吳哥海鮮燒烤店 享用我們在泳池邊供應的清涼熱帶飲料和雞尾酒，或者 雞蛋花酒吧及酒廊，我們努力提供讓您住宿的每一刻都更加美好的餐食。

卓越潛水傳統

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安東尼島度假村 (Anthony's Key Resort) 毗鄰世界第二大堡礁 - 中美洲堡礁，地理位置優越，是我們身分的核心。 50 多年來，潛水者和浮潛者來到這裡探索繁茂的珊瑚花園、熱帶魚和無與倫比的水下冒險。 

我們的 潛水作業， 定制潛水船和知識淵博的潛水船員極大地確保了我們的讀者選擇獎。無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始潛水 在水下探索中，您可以相信您會找到支持性指導、頂級設施和難忘的海洋遭遇。

住宿環境優美，週邊環境優美

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我們的 山坡和海濱平房 體現了度假村致力於融合舒適性和永續性的承諾。這些別緻的避風港安靜地坐落在海岸線沿岸或棲息在綠色樹冠上方，提供了舒緩的環境。 

這些地方旨在幫助您與親人、自己和大自然重新建立聯繫，同時享受便利和精緻的氛圍，這些設施在「客房品質」和「員工品質」等類別中贏得了高分。

適合每位旅客的冒險之旅

除了潛水、浮潛和餐飲之外，安東尼島度假村還提供一系列的活動 活動 對家庭、情侶和單獨探險者有吸引力。在碧綠的海水中劃皮划艇、在海灘上騎馬、探索我們的私人島嶼體驗以及令人難忘的海豚活動只是讓您沉浸在這裡的自然世界的幾種方式。 

這些產品 - 根據您的興趣精心定制，並由專業、友好的團隊提供支援 - 強調了為什麼我們在多個領域取得了最高的排名 水肺潛水 2025 讀者選獎 類別。

感謝我們的客人

儘管這些獎項令人欣慰，但我們最大的榮幸來自於歡迎您來到我們的大門。每一份認可都提醒我們，安東尼之匙度假村的核心在於我們與客人建立的關係以及他們帶回家的回憶。 

您的回饋指導我們的發展，激勵我們提升體驗，同時忠於我們的環境責任核心價值和輕鬆、注重自然的精神。

在您的持續支持下，我們期待在這卓越遺產的基礎上再接再厲。很快地再次加入我們 - 無論是品嚐加勒比海最新鮮的風味，探索新的水下天堂，還是只是在熱帶綠色樹冠下的私人平房中放鬆身心。我們將在這裡，準備提供另一種值得獲獎的體驗。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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01:20 潛水網
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10:16 後拉鍊
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