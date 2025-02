泥潛熱點 Dauin 的眾多生物

淤泥潛水是道因島的一個主要產業,這裡有幾個海洋保護區和一系列充滿神奇生物的潛水地點。

克里斯·海姆(Chris Hiem,Sea Explorer 菲律賓公司首席執行官)於 1986 年在道因建立了第一個潛水度假村,並開始在海岸線上推廣多樣化的海洋生物。

Very soon after macro 攝影 enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

泥潛熱點 Dauin 5 的眾多生物

道因島黑色火山海岸有 20 多個潛水點。距離 AivyMaes Divers Resort 非常近。

從北到南,我可以描述所有美妙的潛水點,例如 Mainit、San Miguel(南北)、Talisay、Sahara Point、Bonets Corner、Dauin Sanctuary(南北)、Ginama Point、Bahura 和金字塔,但值得特別提及的是 Masaplod(南北)。

這個特殊的潛水地點提供了最多樣化的生物種類之一,有很多物種可供觀賞,包括海馬,幾種躄魚(我的最愛之一),奇異章魚,擬態章魚和藍環章魚;簡而言之,這是一個非凡的地方。

該地區另一個最壯觀的潛水地點是 AviyMaes Divers Resort House 礁石,它位於度假村正前方,可以非常方便地進行岸潛。 Dauin Nth Reef/Car Wrecks 潛水是《地球脈動 2》第 2 集蛙魚特輯的拍攝地,其中有兩條大型 Commerson 蛙魚彼此靠近。

泥潛熱點 Dauin 6 的眾多生物

阿波島

然而 Dauin 並不只專注於淤泥潛水。從道因海岸乘船僅需 30 分鐘即可抵達阿波島。該島自 1982 年起被指定為海洋保護區 (MPA)。

他在該地區長大,並說服有些懷疑的當地人,建立保護區將有利於周圍的漁業,從而建立了菲律賓第一個海洋保護區。道因島很快就和維薩亞斯群島的許多其他目的地一樣,創造瞭如今世界級的微距天堂和廣角潛水勝地。

泥潛熱點 Dauin 7 的眾多生物

對於那些熱愛雄偉而色彩繽紛的珊瑚礁、充滿軟珊瑚、棲息著海龜和不同種類遠洋生物的人來說,距離道因約 12 公里的阿波島就是一個值得一去的地方。這是一個標誌性的潛水點,也是菲律賓最著名的潛水點之一,經常被評為世界頂級潛水點之一。

阿波島周圍健康的珊瑚礁擁有超過 400 種已記錄的珊瑚物種 - 這意味著世界上 65% 的珊瑚都集中在一個地方!島上有數個潛水點,可根據當天的水流進行潛水,例如著名的東部和西部的 Rock Point、Mamsa Point、Cogon Baluarte、Chapel Point、Coconut Point、Cars and Tires Point 等。

AivyMaes Divers Resort 度假村組織一日遊,活動地點是一艘傳統的當地船隻,船上配有舒適的座椅和浴室。您將在島上享受三次潛水。其中包括早餐、午餐和飲料,您將於下午 3 點左右返回度假村,以充滿水下圖像的回憶結束完美的一天。

除了阿波島以外,潛水中心還應要求組織夜間潛水和黑水潛水。

泥潛熱點 Dauin 8 的眾多生物

頂峰探險

但這裡並不全是潛水。您還可以參觀古老的教堂、市場、卡薩羅羅瀑布,進行登山徒步旅行,遊覽其黑沙灘和位於道因南部的桑博安吉塔 (Zamboanguita) 和錫亞通 (Siaton) 的白沙灘,此外,您還可以在阿波 (Apo) 的各個不同地點浮潛。

在道因周圍散步非常有趣,您可以在 Lokal Resto、Anahaw、Soga 和 Frontemare 等餐廳和酒吧享用美味佳餚,還可以去道因海灘上的精緻意大利比薩店。如果您有時間,我還建議您參觀杜馬格特,看看它的海濱和市場,在那裡您可以品嚐當地捕獲的美味海鮮。

總之,我強烈推薦這個容易到達的潛水目的地。如果你想要「隨心所欲」的休閒氛圍,我強烈建議你入住 艾維梅斯潛水度假村 住宿範圍包括豪華空調私人浴室、原住民風格海灘小屋或宿舍風格原住民小屋,適合全家人、旅行情侶或單獨旅行者,而且不會超出您的預算。如需客製化個人體驗,從歡迎到告別,請發送電子郵件至 aivymaesdivers@gmail.com .