好消息－荊棘王冠海星

我們從拉賈安帕 (Raja Ampat) 令人驚嘆的 Mioskon 潛水點獲得了一些令人興奮的消息。經過幾個月對荊棘王冠海星 (COTS) 種群的監測，我們的共同努力似乎得到了回報。我們在 33 月的一次專門清除潛水中從該地區提取了 XNUMX 顆荊棘王冠。九月底，再次訪問現場時，只發現了兩個！數字的大幅下降表明情況已得到很好的控制。

為什麼荊棘王冠海星受到關注？

COTS 是珊瑚礁生態系統的自然組成部分，但當它們的數量激增時，就會造成嚴重破壞。這些海星以珊瑚蟲為食，高濃度時會造成廣泛的珊瑚損害，導致珊瑚礁退化。 COTS 的爆發可能是由營養物污染和海洋溫度上升等因素引發的，這些因素會影響珊瑚的健康，使其更容易受到這些貪婪捕食者的攻擊。

米奧斯孔以其色彩繽紛的珊瑚和令人難以置信的魚群而聞名，一直是保育工作的焦點。 33 月份，我們注意到現場 COTS 有所增加，因此我們迅速採取了行動。組織清除工作是為了減輕珊瑚的進一步破壞並防止全面爆發。在那次行動中，總共移除了 XNUMX 隻海星。

在我們九月的潛水中，僅發現了兩隻海星，這是一個有希望的跡象，表明所採取的措施正在發揮作用。持續的監測、負責任的潛水實踐以及維持健康的珊瑚礁系統都有助於穩定局勢。儘管我們保持警惕，但人數的急劇減少表明疫情目前已得到控制。

儘管目前的情況看起來很有希望，但我們知道生態系統是脆弱且動態的。我們將持續監測 COTS 人口 米奧斯孔 以及四王群島周圍的其他潛水地點。如有必要，我們的團隊已準備好迅速採取行動，以保護珊瑚礁的健康。

關於 Meridian Adventure Dive 度假村： Meridian Adventure Dive 度假村位於印尼美麗的拉賈安帕 (Raja Ampat)，是一家 PADI 五星級生態度假村。造訪我們的網站： 子午線探險潛水