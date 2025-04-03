雜誌訂閱
刪除廣告 3 英鎊/月
登入

3 次史詩般的探險，超越平凡

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
3 次史詩般的探險，超越平凡

2025：與 Dancing Wind 船宿一起體驗非凡潛水體驗的一年

潛水愛好者、冒險家、水下探險家！您準備好拋棄人跡罕至的道路，深入印尼隱藏的水下寶藏了嗎？在 Dancing Wind Liveaboard，我們正在製定 2025 年的行程，它不僅是滿足您的要求，更是激發您對深海的熱情。我們將超越熟悉的地方，超越拉賈安帕特群島（儘管我們仍然熱愛它！），進入哈馬黑拉島、天堂鳥灣和特里頓灣的領域。

IMG 4677
3 次史詩般的探險，超越平凡 6

七月：鯨鯊和森德拉瓦西灣的原始秘密

想像一下在自然的遊樂場中與溫和的巨人鯨鯊一起滑行。這正是您今年七月在天堂鳥灣將會經歷的。我們提供兩種獨特的旅程：

  • 馬諾瓦里至比亞克： 潛入天堂鳥之島的海洋奇觀之中，在充滿活力的比亞克鎮結束您的冒險之旅。 (8 年 18 月 2025 日至 XNUMX 日)
  • 比亞克 至 馬諾誇裡： 反向體驗魔力，從全新的視角探索同樣令人驚嘆的景點。 （21 年 31 月 2025 日至 XNUMX 日）

機場：馬諾誇裡 (MKW) 和比亞克 (BIK)

對於尋求與豐富多彩的海洋生物進行真實互動的遊客來說，天堂鳥島是一個令人驚嘆的天堂。這個令人驚嘆的地區擁有充滿活力的珊瑚礁，為各種色彩繽紛的魚類提供棲息地，形成了一個水下萬花筒。在這些自然奇觀中，鯨鯊的威嚴身影在清澈碧綠的海水中優雅地滑行，吸引了來自世界各地的潛水員和浮潛者。獨特的生態系統還包括蝠鱝和海龜等各種其他野生動物，使得天堂鳥國家公園成為自然愛好者和探險家必去的目的地。

臉書IMG 1690018750870
3 次史詩般的探險，超越平凡 7

八月： 哈馬黑拉 王冠：奇蹟的交叉點

80 月將提供一次令人興奮的探險之旅，這次航行將帶您遊覽印尼一些最豐富多彩的潛水地點。我們將從索龍出發前往比通，旅程包括：

  • 米蘇爾島千變萬化的珊瑚礁。
  • 哈馬黑拉島保留了原始的自然之美。
  • 舉世聞名的倫貝海峽淤泥潛水。

索龍機場 (SOQ) 和/或美娜多比通機場 (BTJ)

對於那些想要反向體驗這一切的人，我們提供從比通到索龍的往返行程。這次穿越是真正的探險家的夢想，也是一個見證印尼水下世界多樣性的機會。

臉書IMG 1690018538371
3 次史詩般的探險，超越平凡 8

十二月：特里頓灣的隱密珍寶：獻給真正的潛水愛好者

現在，對於那些已經見識過一切並渴望更高級別潛水冒險的人來說，十二月將帶來特里同灣 (Triton Bay)。這是我們真正進入非凡領域的地方。我們將進行兩次連續的旅行：

  • 索龍 至 凱馬納： 探索南部地區 米索爾 並深入探索 Triton Bay 的原始美景。
  • 凱馬納至索龍： 從一個新的角度再次體驗這些令人難以置信的景點。

特里頓灣是一片水下瑰寶的寶藏：

  • 軟珊瑚花園，色彩繽紛。
  • 常會遇到鯨鯊。
  • 「行走的鯊魚」肩章鯊魚。
  • 其他地方未發現的特有物種。
  • 原始珊瑚礁尚未受到大眾旅遊的影響。

這是專為鑑賞家、為追求稀有、獨特、難忘體驗的潛水員而設的潛水體驗。

接駁艇 8
3 次史詩般的探險，超越平凡 9

舞動之風：您難忘冒險的家園

At 舞動風號船宿，我們不只是帶您遊覽令人難以置信的潛水地點；我們要創造一種體驗。我們的船隻專為舒適和冒險而設計：

  • 寬敞舒適的客艙。
  • 專用潛水甲板，配備無縫潛水設備。
  • 一支充滿熱情且經驗豐富的團隊。
  • 美食餐飲，為您的冒險提供能量。
  • 可使用氮氧混合氣以延長底部時間。
  • 專用攝影設施，用於捕捉那些神奇的時刻。
  • 大型陰涼日光浴平台。

「潛入一次難忘的冒險，每一刻都是一次探索之旅，也是與迷人的水下世界建立有意義的聯繫的機會。我們靈活的客艙安排可滿足那些想要經濟實惠而又奢華體驗的人們的需求。從我們令人興奮的三人共享客艙選項中進行選擇，旨在提供令人難以置信的價值，同時邀請您探索並創造海浪下的永恆！」

照片 2024 09 10 23 41 20 10
3 次史詩般的探險，超越平凡 10

準備好超越平凡嗎？

2025 年是您跟隨 Dancing Wind Liveaboard 探索印尼隱密奇蹟的一年。由於座位有限，這些獨特的行程很快就滿了。不要錯過參與真正非凡之事的機會。

聚苯乙烯 如果您厭倦了同樣的老舊的潛水目的地，如果您渴望冒險和探索，那麼「舞動的風」就是您通往水下世界最隱密的寶藏的門票。 」

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
雙缸上的閥門如何運作？ #askmark @mostafametwally1 #askmark 你好，馬克。您能製作一個影片來介紹如何處理雙缸上的閥門和歧管嗎？記住要以哪個方向打開閥門是件令人困惑的事，而且很容易出錯，特別是在緊急情況下。感謝 #scuba #scubadiving #scubadiver 國際 eSIM 優惠 15% 使用程式碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 購買裝備：https://www.scubadiver--------------------------------.com/affidive.com/join 購買裝備：https://www.scubadiver------------------------------------------------.com/affidive -dive.com 的網站 -----------------------------------------------------------------------水肺潛水、水下攝影、提示和建議、水肺裝備評論 網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告 網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀 網站：https://www.rorkmedia.com ➄ ivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有必需裝備。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

雙缸上的閥門如何運作？ #詢問標記
@mostafametwally1
#askmark 嗨，馬克。您能製作一個影片來介紹如何處理雙缸上的閥門和歧管嗎？記住要以哪個方向打開閥門是件令人困惑的事，而且很容易出錯，特別是在緊急情況下。謝謝
#水肺 #scubadiving #scubadiver

國際 eSIM 優惠 15% 使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

雙缸上的閥門如何運作？ #詢問標記

@timpell49 #AskMark Mark 很棒的視頻，我喜歡你的內容，我最近對我的氣瓶進行了水力測試，它充滿了空氣，在使用前你可以將空氣保留在氣瓶中多長時間。 #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan: https://www.scubadivermag.com/join GEAR PURCHASES: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.com : https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Hints & Advice, Travel Reports Website: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rork--------------------------------.com ➡ ://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine We partner with https://www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

@timpell49
#AskMark Mark 很棒的視頻，喜歡你的內容，我最近對我的氣瓶進行了水力測試，它充滿了空氣，在使用前你可以將空氣保留在氣瓶中多長時間。
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。
00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 如何得知我們？ 獲取更多信息。
訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
露西亞: 4名潛水員被吸入管道後死亡
尼羅河: 認識世界上旅行最廣的潛水員
有舵雪橇: 為什麼 SeeDeep 潛水眼鏡太過頂級  
艾文蓋耶: 神奇的蝠魟遷徙
安格斯H日: 七海皇子遭火焚毀
最近的消息
蘇必利爾湖發現「最安全」船隻的悲慘殘骸 蘇必利爾湖發現「最安全」船隻的悲慘殘骸
希臘科技潛水員發現二戰澳洲轟炸機 希臘科技潛水員發現二戰澳洲轟炸機
在 Marsa Nakari 享受皇室般的待遇 在 Marsa Nakari 享受皇室般的待遇
IANTD 和 SEI 採用「Powered By DAN」急救計劃 IANTD 和 SEI 採用「Powered By DAN」急救計劃
英皇集團推出一系列全新沉浸式體驗“英皇冒險” 英皇集團推出一系列全新沉浸式體驗“英皇冒險”
呼籲潛水員和浮潛者透過「海洋運動」為英國水域採取行動 呼籲潛水員和浮潛者透過「海洋運動」為英國水域採取行動
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube
版權所有2025 洛克傳媒有限公司。 版權所有。
贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月