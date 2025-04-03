3 次史詩般的探險，超越平凡

2025：與 Dancing Wind 船宿一起體驗非凡潛水體驗的一年

潛水愛好者、冒險家、水下探險家！您準備好拋棄人跡罕至的道路，深入印尼隱藏的水下寶藏了嗎？在 Dancing Wind Liveaboard，我們正在製定 2025 年的行程，它不僅是滿足您的要求，更是激發您對深海的熱情。我們將超越熟悉的地方，超越拉賈安帕特群島（儘管我們仍然熱愛它！），進入哈馬黑拉島、天堂鳥灣和特里頓灣的領域。

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七月：鯨鯊和森德拉瓦西灣的原始秘密

想像一下在自然的遊樂場中與溫和的巨人鯨鯊一起滑行。這正是您今年七月在天堂鳥灣將會經歷的。我們提供兩種獨特的旅程：

馬諾瓦里至比亞克： 潛入天堂鳥之島的海洋奇觀之中，在充滿活力的比亞克鎮結束您的冒險之旅。 (8 年 18 月 2025 日至 XNUMX 日)

潛入天堂鳥之島的海洋奇觀之中，在充滿活力的比亞克鎮結束您的冒險之旅。 (8 年 18 月 2025 日至 XNUMX 日) 比亞克 至 馬諾誇裡： 反向體驗魔力，從全新的視角探索同樣令人驚嘆的景點。 （21 年 31 月 2025 日至 XNUMX 日）

機場：馬諾誇裡 (MKW) 和比亞克 (BIK)

對於尋求與豐富多彩的海洋生物進行真實互動的遊客來說，天堂鳥島是一個令人驚嘆的天堂。這個令人驚嘆的地區擁有充滿活力的珊瑚礁，為各種色彩繽紛的魚類提供棲息地，形成了一個水下萬花筒。在這些自然奇觀中，鯨鯊的威嚴身影在清澈碧綠的海水中優雅地滑行，吸引了來自世界各地的潛水員和浮潛者。獨特的生態系統還包括蝠鱝和海龜等各種其他野生動物，使得天堂鳥國家公園成為自然愛好者和探險家必去的目的地。

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八月： 哈馬黑拉 王冠：奇蹟的交叉點

80 月將提供一次令人興奮的探險之旅，這次航行將帶您遊覽印尼一些最豐富多彩的潛水地點。我們將從索龍出發前往比通，旅程包括：

米蘇爾島千變萬化的珊瑚礁。

哈馬黑拉島保留了原始的自然之美。

舉世聞名的倫貝海峽淤泥潛水。

索龍機場 (SOQ) 和/或美娜多比通機場 (BTJ)

對於那些想要反向體驗這一切的人，我們提供從比通到索龍的往返行程。這次穿越是真正的探險家的夢想，也是一個見證印尼水下世界多樣性的機會。

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十二月：特里頓灣的隱密珍寶：獻給真正的潛水愛好者

現在，對於那些已經見識過一切並渴望更高級別潛水冒險的人來說，十二月將帶來特里同灣 (Triton Bay)。這是我們真正進入非凡領域的地方。我們將進行兩次連續的旅行：

索龍 至 凱馬納： 探索南部地區 米索爾 並深入探索 Triton Bay 的原始美景。

探索南部地區 米索爾 並深入探索 Triton Bay 的原始美景。 凱馬納至索龍： 從一個新的角度再次體驗這些令人難以置信的景點。

特里頓灣是一片水下瑰寶的寶藏：

軟珊瑚花園，色彩繽紛。

常會遇到鯨鯊。

「行走的鯊魚」肩章鯊魚。

其他地方未發現的特有物種。

原始珊瑚礁尚未受到大眾旅遊的影響。

這是專為鑑賞家、為追求稀有、獨特、難忘體驗的潛水員而設的潛水體驗。

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舞動之風：您難忘冒險的家園

At 舞動風號船宿，我們不只是帶您遊覽令人難以置信的潛水地點；我們要創造一種體驗。我們的船隻專為舒適和冒險而設計：

寬敞舒適的客艙。

專用潛水甲板，配備無縫潛水設備。

一支充滿熱情且經驗豐富的團隊。

美食餐飲，為您的冒險提供能量。

可使用氮氧混合氣以延長底部時間。

專用攝影設施，用於捕捉那些神奇的時刻。

大型陰涼日光浴平台。

「潛入一次難忘的冒險，每一刻都是一次探索之旅，也是與迷人的水下世界建立有意義的聯繫的機會。我們靈活的客艙安排可滿足那些想要經濟實惠而又奢華體驗的人們的需求。從我們令人興奮的三人共享客艙選項中進行選擇，旨在提供令人難以置信的價值，同時邀請您探索並創造海浪下的永恆！」

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準備好超越平凡嗎？

2025 年是您跟隨 Dancing Wind Liveaboard 探索印尼隱密奇蹟的一年。由於座位有限，這些獨特的行程很快就滿了。不要錯過參與真正非凡之事的機會。

聚苯乙烯 如果您厭倦了同樣的老舊的潛水目的地，如果您渴望冒險和探索，那麼「舞動的風」就是您通往水下世界最隱密的寶藏的門票。 」