潛水道因節

潛水道因節與水下攝影比賽

自2021年創辦以來，短短幾年間，Dive Dauin 水下攝影節已成為菲律賓最富有、規模最大的國際認可水下微距和廣角攝影比賽，獎金總額超過10,000萬美元，獎品豐厚。比賽每年六月在東內格羅斯島舉行。東內格羅斯島是世界級的水下勝地，擁有無數種類的裸鰓類動物、蝦、螃蟹、海馬、鬼管魚以及散佈在黑色沙灘上的珊瑚礁中種類繁多的其他小型生物。此外，還有大型巨型動物和珊瑚。

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海岸線沿線設立了海洋保護區，以保護珊瑚礁和海草床。這裡是海龜的重要覓食地，也是棲息於此水域的其他獨特生物的家園，已知的 29 種躄魚中有 33 種都棲息於此（BBC 地球脈動 2 第二集躄魚特別節目在 AivyMaes Divers Resort House Reef 拍攝，該礁又名 Población 1 North 40 年）。潛水練習的執行非常嚴格，如果攝影師拍攝的照片顯示出人為操縱或動物壓力的跡象，評審將取消其拍攝資格。

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對於那些渴望廣角或更大一些的海洋生物的人來說，阿波島這個小島距離道因海岸僅 35 分鐘船程（5 公里），自 1982 年以來一直被指定為海洋保護區 (MPA)。 1982 年，在該地區長大的海洋科學家安吉爾·阿爾卡拉博士說服了有些懷疑的當地人，建立保護區將有利於周圍的漁業。他的理論是，成年魚會從保護區溢出到周圍區域，保護區在那裡充當魚類逃生、成熟和產卵的庇護所。

在保護區內產卵的魚會產下幼蟲，這些幼蟲會被洋流帶到珊瑚礁上的其他群落。 這是菲律賓海洋保護的一個真正的成功案例，也是菲律賓最古老的連續海洋保護區。它幫助將 Dive Daiun 節打造成為微距攝影師和廣角攝影師的天堂！

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這個小小的島嶼在整個國家的海洋保護工作中發揮了至關重要的作用。這裡建立的社區保護區取得了巨大成功，啟發了菲律賓各地乃至全球的類似項目，直接的結果是，菲律賓目前有超過 1,500 個小型海洋保護區，這些保護區是由希望效仿阿波島成功的當地社區發起的。 MPA 成功實施的直接結果是潛水旅遊業蓬勃發展，菲律賓現在一直被評為世界第一潛水目的地。

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道因潛水節（原名為 Dive 7）比賽傳達了強烈的以社區為基礎的可持續環境訊息，當地人、當地企業潛水商店、旅遊部門、當地地方政府和潛水度假村共同組織海岸和水下清理活​​動，為活動帶來了獨特的視角。甚至連獎盃都是用回收和升級再造的材料製成的。

潛水業者非常重視比賽，並努力幫助他們的客戶「贏得」某個類別的冠軍，成為攝影師的首選度假勝地。他們竭盡所能，在不破壞生態系統的情況下，幫助客戶成功！沒有人比 銀礁度假村該機構在活動前會舉辦多場由知名獲獎水下攝影師主持的工作坊，並擁有世界一流的水下攝影設施，使其成為專業攝影師活動的首選舉辦地。

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潛水導遊也接受過攝影師的培訓，教他們如何發現完美的拍攝對象，從最小的生物到完美的廣角或動物行為鏡頭。接受過此項專業培訓的潛水嚮導被稱為“觀察員”，他們對自己的職業非常認真，嚴密守護“最稀有生物”的秘密位置，並且只與客戶分享，因此在活動前選擇預訂哪個度假村非常重要。

當然，最好的觀察員在比賽開始前就已經被預訂了。或者， 艾維梅斯潛水度假村 滿足新手和專業人士的需求，為新手和專業人士提供經濟實惠的停留潛水選擇，套餐不會超出您的預算，並聘請經過專業培訓的“小動物觀察員”，他們將竭盡所能幫助客戶獲勝。比賽已經蔓延到「小動物觀察員」們，每個人都在爭相成為最好的，並讓自己的客戶/度假村獲勝！

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無論您是專業的水下攝影師、新手還是介於兩者之間的人士，Dive Dauin 節每年都會為每個人提供更大、更好的獎品；再加上“世界級潛水”，這是您潛水日曆上必做之事。 （有關更多信息，請參閱《Scuba Diver Magazine ANZ》第 73 期）