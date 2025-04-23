雜誌訂閱
刪除廣告 3 英鎊/月
登入

潛水道因節

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
潛水道因節

潛水道因節與水下攝影比賽

自2021年創辦以來，短短幾年間，Dive Dauin 水下攝影節已成為菲律賓最富有、規模最大的國際認可水下微距和廣角攝影比賽，獎金總額超過10,000萬美元，獎品豐厚。比賽每年六月在東內格羅斯島舉行。東內格羅斯島是世界級的水下勝地，擁有無數種類的裸鰓類動物、蝦、螃蟹、海馬、鬼管魚以及散佈在黑色沙灘上的珊瑚礁中種類繁多的其他小型生物。此外，還有大型巨型動物和珊瑚。

DSC 6311 副本
潛水道因節 7

海岸線沿線設立了海洋保護區，以保護珊瑚礁和海草床。這裡是海龜的重要覓食地，也是棲息於此水域的其他獨特生物的家園，已知的 29 種躄魚中有 33 種都棲息於此（BBC 地球脈動 2 第二集躄魚特別節目在 AivyMaes Divers Resort House Reef 拍攝，該礁又名 Población 1 North 40 年）。潛水練習的執行非常嚴格，如果攝影師拍攝的照片顯示出人為操縱或動物壓力的跡象，評審將取消其拍攝資格。

DSC 7952
潛水道因節 8

對於那些渴望廣角或更大一些的海洋生物的人來說，阿波島這個小島距離道因海岸僅 35 分鐘船程（5 公里），自 1982 年以來一直被指定為海洋保護區 (MPA)。 1982 年，在該地區長大的海洋科學家安吉爾·阿爾卡拉博士說服了有些懷疑的當地人，建立保護區將有利於周圍的漁業。他的理論是，成年魚會從保護區溢出到周圍區域，保護區在那裡充當魚類逃生、成熟和產卵的庇護所。

在保護區內產卵的魚會產下幼蟲，這些幼蟲會被洋流帶到珊瑚礁上的其他群落。 這是菲律賓海洋保護的一個真正的成功案例，也是菲律賓最古老的連續海洋保護區。它幫助將 Dive Daiun 節打造成為微距攝影師和廣角攝影師的天堂！

DSC 8233
潛水道因節 9

這個小小的島嶼在整個國家的海洋保護工作中發揮了至關重要的作用。這裡建立的社區保護區取得了巨大成功，啟發了菲律賓各地乃至全球的類似項目，直接的結果是，菲律賓目前有超過 1,500 個小型海洋保護區，這些保護區是由希望效仿阿波島成功的當地社區發起的。 MPA 成功實施的直接結果是潛水旅遊業蓬勃發展，菲律賓現在一直被評為世界第一潛水目的地。

DSC 7542
潛水道因節 10

道因潛水節（原名為 Dive 7）比賽傳達了強烈的以社區為基礎的可持續環境訊息，當地人、當地企業潛水商店、旅遊部門、當地地方政府和潛水度假村共同組織海岸和水下清理活​​動，為活動帶來了獨特的視角。甚至連獎盃都是用回收和升級再造的材料製成的。

潛水業者非常重視比賽，並努力幫助他們的客戶「贏得」某個類別的冠軍，成為攝影師的首選度假勝地。他們竭盡所能，在不破壞生態系統的情況下，幫助客戶成功！沒有人比 銀礁度假村該機構在活動前會舉辦多場由知名獲獎水下攝影師主持的工作坊，並擁有世界一流的水下攝影設施，使其成為專業攝影師活動的首選舉辦地。

DSC 6559
潛水道因節 11

潛水導遊也接受過攝影師的培訓，教他們如何發現完美的拍攝對象，從最小的生物到完美的廣角或動物行為鏡頭。接受過此項專業培訓的潛水嚮導被稱為“觀察員”，他們對自己的職業非常認真，嚴密守護“最稀有生物”的秘密位置，並且只與客戶分享，因此在活動前選擇預訂哪個度假村非常重要。

當然，最好的觀察員在比賽開始前就已經被預訂了。或者， 艾維梅斯潛水度假村 滿足新手和專業人士的需求，為新手和專業人士提供經濟實惠的停留潛水選擇，套餐不會超出您的預算，並聘請經過專業培訓的“小動物觀察員”，他們將竭盡所能幫助客戶獲勝。比賽已經蔓延到「小動物觀察員」們，每個人都在爭相成為最好的，並讓自己的客戶/度假村獲勝！

DSC 6584
潛水道因節 12

無論您是專業的水下攝影師、新手還是介於兩者之間的人士，Dive Dauin 節每年都會為每個人提供更大、更好的獎品；再加上“世界級潛水”，這是您潛水日曆上必做之事。 （有關更多信息，請參閱《Scuba Diver Magazine ANZ》第 73 期）

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
請造訪瓦卡托比度假村網站：https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0 #scuba #scubadiving #scubadiver 國際 eSIM 優惠 15% 折扣使用代碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 成為粉絲：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bOXNUMXWyXNUMX 成為粉絲：https://wwwubt. --------------------------------------------------------------------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議、水肺裝備評論 網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告 網站：https://www.godivinghttps.com ️ XNUMX. ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒體上關注我們 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.instagramkesdive.com 提供所有的裝備。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

請造訪瓦卡托比度假村網站：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#水肺 #scubadiving #scubadiver

國際 eSIM 優惠 15% 使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

這是有史以​​來最好的潛水中心嗎？ W\@wakatobidiveresort

@sennacher #askmark 你好，關於 DSMB。 我根本不是專家，但通常我都能正確部署它。 這個週末，我們在非常強烈的水流中潛水，當我展開它（用嘴充氣）時，我幾乎喘不過氣來，因為它有點纏在我的調節器上。 這真是把我嚇壞了。 是否有任何“小圓柱體”之類的東西可以將調節器放在嘴裡，以便更安全地使用它？ 我還沒有嘗試用我的 LPI 來做這件事……但假設它也會纏結。 謝謝請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得 15% 的國際 eSIM 優惠折扣！ 使用代碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐭𝐭𝐭𝐭 𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tietmook.com/@https com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T4e7UkNqC71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?www.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh0OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi4RP8Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF7LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch5YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F6MfATRd48Os ▶️ https雜誌。 歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！ 我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。 作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。 無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。 與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！ 加入我們，不再錯過任何冒險！ 如有商業諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水嗎？ 立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！

@森納赫
#askmark 你好，關於 DSMB。我根本不是專家，但通常我都能正確部署它。這個週末，我們在非常強烈的水流中潛水，當我展開它（用嘴充氣）時，我幾乎喘不過氣來，因為它有點纏在我的調節器上。這真是把我嚇壞了。是否有任何“小圓柱體”之類的東西可以將調節器放在嘴裡，以便更安全地使用它？我還沒有嘗試用我的 LPI 來做這件事……但假設它也會纏結。
謝謝
請造訪我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/

✅ 值得關注的重要聯盟鏈接

🔗 國際 eSIM 優惠享 15% 折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在這裡購買潛水裝備：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 與我們保持聯繫。

臉書：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主題：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

網址：https://divernet.com/
網址：https://godivingshow.com/
網址：https://rorkmedia.com/

📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com

=============================

🎬為您推薦的影片：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 關於《Scuba Diver》雜誌。

歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。

無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！

如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：

📩信箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

=================================

🔎 相關片語：



＃標籤

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RDFFNUM4NkUwRDhEMjRD

有沒有更簡單的方法來部署 dSMB？

雙閥在水肺潛水中的工作原理 |關閉演習和隔離器技巧講解#scubadiving #askmark #twinset 對如何使用雙聯閥或執行正確的閥門關閉演習感到困惑？ 你不是一個人。 在本期 AskMark 節目中，Mark 解釋了雙缸閥門的工作原理，包括如何安全地打開和關閉它們、隔離閥如何運作，以及為什麼閥門鑽孔（也稱為關閉鑽孔或 V 型鑽孔）對於診斷技術和休閒潛水期間的洩漏至關重要。 請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ Mark 還分享了有關肌肉記憶以到達左側和右側柱子的技巧、隔離器優先與隔離器最後的邏輯，以及如何防止過度擰緊或不安全的閥門定位。 本指南非常適合過渡到雙掛式潛水器的潛水員、對歧管設置感興趣的側掛式潛水員或任何想要提高氣體管理技能的人。 請在評論中告訴我們您的教練如何教導閥門練習，並且不要忘記使用#AskMark 留下您的問題，以便在未來的影片中展示。 @mostafametwally1 ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得國際 eSIM 優惠 15% 折扣！ 使用程式碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 我們的網站 - 網站：https://www.ubdiver .godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水展 - 網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於在我們的品牌內做廣告 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，提供您所有必需的裝備。 考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook（潛水員雜誌）：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook（潛水員雜誌）：https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram（DiverNet）：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram（潛水員雜誌）：https://www.instagram.com/scubiver/adiverc. DiverNetUK/ Twitter（X）（潛水員雜誌）：https://twitter.com/scubadivermag 網址：https://divernet.com/ 📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com ============================ 🎬為您推薦的影片：LHCCwww.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F4MfATRd7Os ▶️ https============旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓。 此影片的內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的訓練。

雙缸上的閥門如何運作？ #詢問標記
@mostafametwally1
#askmark 嗨，馬克。您能製作一個影片來介紹如何處理雙缸上的閥門和歧管嗎？記住要以哪個方向打開閥門是件令人困惑的事，而且很容易出錯，特別是在緊急情況下。謝謝
#水肺 #scubadiving #scubadiver

國際 eSIM 優惠 15% 使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

雙閥在水肺潛水中的工作原理 |關機演習和隔離器提示說明

Subscribe

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 如何得知我們？ 獲取更多信息。
Subscribe
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
吉姆·戴夫斯: 維維安採石場成為水下博物館的核心，年僅十歲的探險家也可以進入
柏拉圖·阿萊克西亞德斯: 據報道突尼斯附近有二戰地下墓地
格雷格·S: 隆重介紹 Shearwater Peregrine TX：終極空氣整合潛水電腦
詹姆斯·亞當斯: 尋寶者打撈淺層沉船的努力被推翻
戴夫·戴弗: 在 Marsa Nakari 享受皇室般的待遇
最近的消息
潛水員在地中海遭遇鯊魚後失踪 潛水員在地中海遭遇鯊魚後失踪
維維安採石場成為水下博物館的核心，年僅十歲的探險家也可以進入 維維安採石場成為水下博物館的核心，年僅十歲的探險家也可以進入
鯊魚信託基金捐款翻倍 鯊魚信託基金捐款翻倍
布里斯班號航空母艦的新篇章 布里斯班號航空母艦的新篇章
紅海船宿遊輪撞上珊瑚礁後被遺棄 紅海船宿遊輪撞上珊瑚礁後被遺棄
首次發現跨物種海豚殺嬰事件 首次發現跨物種海豚殺嬰事件
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube Tiktok
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube Tiktok
版權所有2025 洛克傳媒有限公司。 版權所有。
贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月