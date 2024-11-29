水肺潛水員最大的線上資源
檢索
關閉此搜索框。

與 Meridian Adventure Dive 一起潛水四王群島

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
與 Meridian Adventure Dive 一起潛水四王群島

潛水四王群島 – 享受我們的獨家特價優惠！

透過我們根據您的日程安排客製化的彈性潛水套餐，探索拉賈安帕的水下奇觀。無論是短暫的逃離還是更長的冒險，都可以享受無需設定抵達或出發日期的潛水。漂流穿過生機勃勃的珊瑚礁，按照自己的步調探索多樣化的海洋生物。

潛水套餐：

6 天 7 晚 + 10 次潛水 = 每人共享$2098 含 1 晚免費住宿

7 天 8 晚 + 12 次潛水 = 每人共享$2273 包括 1 晚和 2 次免費潛水

8 天 9 晚 + 14 次潛水 = 每人共享$2449 包括 1 晚和 4 次免費潛水

9 天 10 晚 + 16 次潛水 = 每人共享$2693 包括 2 晚和 2 次免費潛水

10 天 11 晚 + 18 次潛水 = 每人共享$3112 包括 2 晚和 4 次免費潛水

包含的內容：

  • 價格僅基於住宿加早餐 (B&B)
  • 客房設施包括電視、保險箱、吹風機、洗髮精、護髮素、沐浴露、毛巾和浴袍
  • 24小時空調、熱水和每日家事服務
  • 您的房間和度假村周圍各個地點的飲用水
  • Aqualung Dive Equipment (面膜, , 浮潛, 潛水衣, BCD, 調節器, Weights, Tanks)
  • 往返所有潛水地點的接送服務
  • 所有潛水均提供沙灘毛巾、茶、咖啡、新鮮水果和飲用水

排除：

  • 接送服務（索龍和瓦塞）：約 每人$ 55
  • 拉賈安帕海洋公園許可證： 每人 1,000,000 印尼盾 （度假村現金支付）
  • 餐點（午餐和晚餐） – 為 8 人或以上團體提供半食宿/全食宿
  • 酒精和非酒精飲料
  • 潛水電腦 和火把
  • 航班、旅遊和潛水保險

和我們談談

電話：+ 62 951 317 6120

什麼是應用程式：+62 822 4854 0774

電郵: 預訂@meridianadventuresdive.com  

網站： https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=specials&utm_medium=november&utm_id=scubadivermag

頁尾 2024 年 XNUMX 月
截圖

條款及細則：

請參考 MADSP特別2025 預訂時即可享有這些獨家優惠。
預約期間: 01年2024月31日至2024年XNUMX月XNUMX日
旅行期間：01年2024月31日至2025年XNUMX月XNUMX日
價格以美元列出，並包含適用的稅費。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@adefrutos63 #askmark 當你的最後一次潛水由於缺乏空氣而壓力很大時，你如何處理後續潛水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.scubadivermagazine 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@adefrutos63
#askmark 當您的上一次潛水因缺氣而感到壓力很大時，您如何處理後續潛水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver
鏈接

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潛水失敗後回到水中？ #AskMark #scuba

Scuba.com 網站連結：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive -齒輪- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------- ---------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www. divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網址：https://www.godivingshow.com ➡️ The Only英國潛水展網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告 -------------------------------------- -------- ------------------------------------------ ------ 在社交媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們的合作夥伴https:/ /www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 00:00 介紹 01:19 Scuba.com 02:13 拆箱 03:51 規格 09:40 評論

Scuba.com 網站連結：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。
00：00簡介
01:19 潛水網
02:13 拆箱
03:51 規格
09:40 回顧

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 臍帶火炬評論 #Unboxing #Review

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to- Swim-channel-backwards/ https://www.scubdivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica- shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買： https ://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- - ----------------------------------------------- 我們的網站網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告--------- ----- --------------------------------------------- ----- ------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

塗鴉珊瑚的導遊獲得報酬#scuba #news #podcast

訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
卡斯帕爾: CCR滑板車潛水員被吸入大壩入口
拉斐爾·諾維·塞蒂亞: 如何正確運送潛水氣瓶
尤金: 4名潛水員被吸入管道後死亡
丹尼爾·皮爾: 潛水時你的耳朵有問題嗎？這可能就是問題所在。
史蒂夫法勒: 班·富蘭克林的黑色艦隊
最近的消息
新公司接手 Scubaverse 新公司接手 Scubaverse
透過 Bite-Back 贏得大獎的最後機會 透過 Bite-Back 贏得大獎的最後機會
馬爾地夫鯊魚池潛水員被老虎咬傷頭部 馬爾地夫鯊魚池潛水員被老虎咬傷頭部
紅海船宿「巨浪」沉沒 仍有8人失蹤 紅海船宿「巨浪」沉沒 仍有8人失蹤
紅海船宿倖存者已找到 紅海船宿倖存者已找到
英國跳水運動員在希臘身亡 教練被捕 英國跳水運動員在希臘身亡 教練被捕
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube
版權所有2024 洛克傳媒有限公司。 版權所有。