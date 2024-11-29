與 Meridian Adventure Dive 一起潛水四王群島

潛水四王群島 – 享受我們的獨家特價優惠！
透過我們根據您的日程安排客製化的彈性潛水套餐，探索拉賈安帕的水下奇觀。無論是短暫的逃離還是更長的冒險，都可以享受無需設定抵達或出發日期的潛水。漂流穿過生機勃勃的珊瑚礁，按照自己的步調探索多樣化的海洋生物。
潛水套餐：
6 天 7 晚 + 10 次潛水 = 每人共享$2098 含 1 晚免費住宿
7 天 8 晚 + 12 次潛水 = 每人共享$2273 包括 1 晚和 2 次免費潛水
8 天 9 晚 + 14 次潛水 = 每人共享$2449 包括 1 晚和 4 次免費潛水
9 天 10 晚 + 16 次潛水 = 每人共享$2693 包括 2 晚和 2 次免費潛水
10 天 11 晚 + 18 次潛水 = 每人共享$3112 包括 2 晚和 4 次免費潛水
包含的內容：
- 價格僅基於住宿加早餐 (B&B)
- 客房設施包括電視、保險箱、吹風機、洗髮精、護髮素、沐浴露、毛巾和浴袍
- 24小時空調、熱水和每日家事服務
- 您的房間和度假村周圍各個地點的飲用水
- Aqualung Dive Equipment (面膜, 鰭, 浮潛, 潛水衣, BCD, 調節器, Weights, Tanks)
- 往返所有潛水地點的接送服務
- 所有潛水均提供沙灘毛巾、茶、咖啡、新鮮水果和飲用水
排除：
- 接送服務（索龍和瓦塞）：約 每人$ 55
- 拉賈安帕海洋公園許可證： 每人 1,000,000 印尼盾 （度假村現金支付）
- 餐點（午餐和晚餐） – 為 8 人或以上團體提供半食宿/全食宿
- 酒精和非酒精飲料
- 潛水電腦 和火把
- 航班、旅遊和潛水保險
和我們談談
電話：+ 62 951 317 6120
什麼是應用程式：+62 822 4854 0774
電郵: 預訂@meridianadventuresdive.com
網站： https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=specials&utm_medium=november&utm_id=scubadivermag
條款及細則：
請參考 MADSP特別2025 預訂時即可享有這些獨家優惠。
預約期間: 01年2024月31日至2024年XNUMX月XNUMX日
旅行期間：01年2024月31日至2025年XNUMX月XNUMX日
價格以美元列出，並包含適用的稅費。