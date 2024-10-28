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||一對訊號蝦虎魚 (Signigobius biocellatus) 也稱為蟹眼蝦虎魚，背部有一對巨大的雙斑點，就像一雙眼睛
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一條小魚身上虛幻的假眼

一對信號蝦虎魚（Signigobius biocellatus）也稱為蟹眼蝦虎魚，其背部有一對巨大的雙斑點，就像一對眼睛。
一對信號蝦虎魚（Signigobius biocellatus）也稱為蟹眼蝦虎魚，其背部有一對巨大的雙斑點，就像一對眼睛。

的水域 Wakatobi 是視覺假訊息小個子大師的故鄉。雙點訊號蝦虎魚經常在珊瑚礁的沙質海底中搜尋食物。然而，乍一看可能不會發現它們的存在，因為它們兩側的一對獨特斑點給人一種大眼睛的錯覺，可能屬於覓食的甲殼類動物。因此，這種魚的另一個名字是：蟹眼蝦虎魚。這種視錯覺可能會迷惑那些想要吃魚的掠食者。

您還可以找到更多關於生活在瓦卡托比周圍珊瑚礁的海底沙子和碎石區域中的其他生物的信息 這裡 – 瓦卡托比的沙民.  

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在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to- Swim-channel-backwards/ https://www.scubdivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica- shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買： https ://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- - ----------------------------------------------- 我們的網站網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告--------- ----- --------------------------------------------- ----- ------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

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（緬甸）克倫語
（緬甸）克倫語
2年前

內容豐富又有趣，謝謝！

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