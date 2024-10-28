一條小魚身上虛幻的假眼
的水域 Wakatobi 是視覺假訊息小個子大師的故鄉。雙點訊號蝦虎魚經常在珊瑚礁的沙質海底中搜尋食物。然而，乍一看可能不會發現它們的存在，因為它們兩側的一對獨特斑點給人一種大眼睛的錯覺，可能屬於覓食的甲殼類動物。因此，這種魚的另一個名字是：蟹眼蝦虎魚。這種視錯覺可能會迷惑那些想要吃魚的掠食者。
您還可以找到更多關於生活在瓦卡托比周圍珊瑚礁的海底沙子和碎石區域中的其他生物的信息 這裡 – 瓦卡托比的沙民.
的水域 Wakatobi 是視覺假訊息小個子大師的故鄉。雙點訊號蝦虎魚經常在珊瑚礁的沙質海底中搜尋食物。然而，乍一看可能不會發現它們的存在，因為它們兩側的一對獨特斑點給人一種大眼睛的錯覺，可能屬於覓食的甲殼類動物。因此，這種魚的另一個名字是：蟹眼蝦虎魚。這種視錯覺可能會迷惑那些想要吃魚的掠食者。
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華特‧史特恩斯 (Walt Stearns) 是《水肺潛水員》雜誌北美版的編輯，從事潛水產業超過 30 年。作為潛水媒體中最多產的攝影記者之一，沃爾特的文章和圖像出現在各種國內和國際潛水、水上運動和旅遊雜誌中。
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內容豐富又有趣，謝謝！