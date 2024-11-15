四王群島潛水地點當地指南 # Yenkoranu Reef

Yenkoranu Reef 位於四王群島 Kri 島上的 Yenkoranu 村附近，是一個絕佳的潛水地點，適合從浮潛者、初級潛水員到經驗豐富的專業人士的所有人。這個傾斜的珊瑚礁潛水點以大型中上層物種和小型海洋生物的結合而聞名，使其成為水下探索的迷人地點。

類型： 傾斜礁石

深度：3m至30m

水溫：29/30°C

潛水員等級：適合浮潛者、初學者和經驗豐富的潛水員

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Yenkoranu 碼頭的斜坡始於 3 公尺淺的深度，為初學者或想要浮潛的人提供了完美的起點。當您下降時，珊瑚礁逐漸傾斜至約 25 至 30 公尺的最大深度，為各種技能水平提供了方便的潛水剖面。 Yenkoranu 的海水持續溫暖，平均溫度為 29-30°C，確保全年舒適的潛水體驗。

延科拉努礁 (Yenkoranu Reef) 的亮點之一是它靠近村莊碼頭，吸引了各種海洋生物。潛水員可以看到大量的黑鰭礁鯊和白鰭礁鯊遊過，尤其是在斜坡的較深處。這些優雅的掠食者是熟悉的景象，讓初學者和經驗豐富的潛水員都感到興奮。

該地點的另一個常客是綠海龜。這些海龜經常被發現啃食珊瑚礁上的硬珊瑚，與附近巡邏的鯊魚形成了和平的對比。它們緩慢而從容的動作使它們成為水下攝影師的最愛。

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對於那些幸運的人來說，延科拉努還有機會偶遇在藍色中滑過的鷹鰩，尤其是在能見度更清晰的日子裡。這些雄偉的生物並不常見，但一旦出現，就會令人難忘。

是什麼讓延科拉努 礁 特別吸引人的是您可以在一次潛水中目睹各種各樣的生物。雖然黑鰭鯊和白鰭鯊帶來了更巨大的海洋生物的刺激，但潛水者和浮潛者也將看到棲息在珊瑚礁中的較小生物。色彩繽紛的礁魚群在珊瑚群周圍遊來游去，細心的觀察者可能會發現隱藏在珊瑚中的裸鰓亞目動物和其他迷人的宏觀生物。

延科拉努 (Yenkoranu) 獨特的斜坡和種類繁多的海洋生物使其成為各種經驗水平的潛水員的理想場所。初學者可以享受淺水區的安全，同時也能遇到各種令人印象深刻的海洋生物。同時，更有經驗的潛水員可以潛入更深的地方探索更大的魚類和偶爾的鷹鰩。浮潛者可以漂浮在充滿生機的淺珊瑚花園上方，欣賞珊瑚礁的美麗。

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