場地類型： 風景礁坡

深度：5m至20m

地點：印度尼西亞四王群島丹皮爾海峽

雞礁是拉賈安帕壯觀的潛水地點之一，為各種技能水平的潛水者提供令人著迷的體驗。雞礁位於印尼群島生物多樣性豐富的水域內，以其令人驚嘆的水下風景、充滿活力的海洋生物和寧靜的氛圍吸引潛水者。這是一個礁石斜坡地點，從 5 公尺淺的地方開始，逐漸下降到 20 公尺的深度，非常適合初學者和高級潛水員。

該地點擁有沙質地面，上麵點綴著各種令人印象深刻的軟珊瑚和硬珊瑚。當您下降時，珊瑚礁斜坡上呈現出充滿活力的珊瑚物種混合物，為無數形式的海洋生物提供了庇護所。距離斜坡稍遠的陡坡增加了這個水下天堂的深度和維度，讓您感覺像是在探索水生森林。

四王群島潛水地點 Chicken Reef 當地指南 3

健康的珊瑚生長沿著珊瑚礁延伸至 20 米，為許多珊瑚礁魚類和無脊椎動物創造了豐富多彩的景觀。無論是欣賞精緻的軟珊瑚之美，還是欣賞硬珊瑚的堅固結構，雞礁都是一場視覺饗宴。

雞礁以其大群魚群而聞名，經常可以看到它們在珊瑚中穿梭。花園鰻棲息在沙質海底，它們細長的身體隨著水流搖擺。潛水員經常會看到大群黑鯛、火槍魚和蝴蝶魚在礁石上優雅地遊動。這些較小的魚類反過來又會吸引捕食者，使該地點成為觀賞大型海洋物種的令人興奮的地方。

梭魚是雞礁的常見亮點，它們在水中滑翔尋找獵物。您還可以看到白鰭礁鯊和黑鰭礁鯊在珊瑚礁上巡邏，為每次潛水增添刺激。此外，人們經常發現鰺魚在該地區狩獵，它們光滑的身體精確地穿過水面。

四王群島潛水地點 Chicken Reef 當地指南 4

海洋生物多樣性亮點

除了成群的魚類和掠食者之外，雞礁還有更多難以捉摸和獨特海洋生物的天堂。潛水員可能會遇到以下情況：

沃比貢鯊魚：這些不尋常的、扁平的鯊魚以其複雜的偽裝圖案無縫地融入珊瑚礁中，使目擊事件特別令人興奮。

海龍魚：海龍魚身體細長，經常隱藏在珊瑚枝中，為目光敏銳的潛水者帶來驚喜。

鰻魚和甜唇鰻：各種鰻魚，包括海鰻和花園鰻，從珊瑚的縫隙中探出頭來。 Sweetlips，以及它們獨特的嘴唇和大膽的圖案，也是常見的景象。

侏儒海馬：這些微小的、偽裝良好的海馬是一種罕見的發現，但幸運的耐心和對細節的關注的潛水員可以發現它們。

扁蟲和裸鰓類：雞礁是宏觀愛好者的熱點，珊瑚叢中隱藏著一系列令人眼花撩亂的彩色扁蟲、裸鰓類和其他小生物。

螳螂蝦和螃蟹：螳螂蝦以其鮮豔的色彩和強大的爪子而聞名，在該地區經常可以看到，還有各種在沙底上爬行的螃蟹。

蝎子魚：這些偽裝大師潛伏在珊瑚礁上，在珊瑚和沙子的襯托下進行偽裝，使它們成為一項具有挑戰性但有益的發現。

雞礁深度較淺，生物多樣性令人驚嘆，水流平緩，適合各種經驗水平的潛水員，是完美的潛水地點。初學者將欣賞到接近水面的平靜環境和豐富多彩的海洋生物，而高級潛水員可以探索更深的區域並享受遇到更大捕食者的快感。

無論您是被優雅的蝴蝶魚所吸引，還是對白鰭鯊的隱密動作感到驚訝，雞礁都會為您帶來難忘的水下冒險。其豐富的生物多樣性和生機勃勃的珊瑚景觀使其成為中部必遊的潛水地點 拉賈安帕特該地區因擁有地球上最高的海洋生物多樣性而聞名。

潛入雞礁的奇觀，每次下降都會帶來新的發現，海浪下令人難以置信的多樣化生物會讓您驚嘆不已。

關於子午線探險潛水度假村：

Meridian Adventure Dive 位於印尼美麗的拉賈安帕 (Raja Ampat)，是一家 PADI 五星級生態度假村。造訪我們的網站： https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=diveallyeararound&utm_id=scubadivermag