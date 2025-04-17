模里西斯海草草甸苗圃

毛里求斯安娜希塔四季度假酒店率先在海草草甸苗圃開展海洋保護工作

毛里求斯Anahita的四季度假村 宣布將成為印度洋上第一個在 Barachois 開發海草苗圃的度假村。 Barachois 是位於餐飲設施附近的一米深（40 英寸）鹹水水體，目前有 200 多種食草動物和雜食性魚類。這項倡議是藍碳生態系統計畫的一部分：藍碳生態系統的恢復，目前由 奧德賽基金會是一家在毛里求斯開展海洋保護計畫的當地信託機構。

該項目是 印度海洋生物多樣性商業基金會 (FBBOI) 在 瓦魯那計劃，由實施 法國專業技術 並由法國政府資助 法國發展署 (AFD)，並與 持久發展協會, 態度基金會以及 Fondation Solidarité Eclosia－這些組織在印度洋和世界各地開展保護計畫。

里克-歐內斯特·博尼爾度假村海洋環境經理解釋說：“海草苗圃是一個試點項目，旨在恢復度假村週邊海域的海草草甸。移植的海草和種子都將從野外採集，用於在度假村的巴拉舒瓦（Barachois）地區創建海草苗圃。”

種子將在 Odysseo 實驗室中發芽，然後發育成熟的幼苗將被移植到度假村的 Barachois 直至成熟。我們希望培育出健康的海草，用於修復海草草甸，為魚類、海龜、海馬、鰩魚等海洋生物創造健康的棲息地。 」

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在對度假村自身的巴拉喬斯水質和沈積物進行廣泛調查後，數據顯示，該度假村為某些海草物種（如 Syringodium isoetifolium 和 Halodule uninervis）提供了良好的生存環境。

Odysseo基金會經理、策展人兼教育主管Bernardo Nascimento表示：“我們非常榮幸能與四季酒店集團合作，參與這個項目，特別是海草苗圃計劃。據我們所知，這將是印度洋首次建立海草苗圃，標誌著海草修復工作邁出了重要一步。”

這些生態系統為人類提供必不可少的服務，因為它們是高效的碳匯，對於對抗全球暖化至關重要；它們是重要的魚類苗圃，它們的消失將威脅到許多作為海洋生物和島嶼國家（如毛里求斯）重要食物來源的物種。 」

在四季酒店創建的苗圃中，一群研究人員和海洋生物學家將從野外收集種子到奧德賽實驗室。然後，種子將獲得最佳的物理參數，例如光照、鹽度、沉積物和溫度，以促進其發芽。一旦海草長得足夠強壯，它們就會被移植到度假村的 Barachois 中。

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專案經理 Shane Sunassee 表示：「藍碳生態系統包括紅樹林和海草等沿海棲息地，在緩解氣候變遷方面發揮著至關重要的作用。」海草不僅可以捕獲和儲存碳，還能提供諸如保護海岸線、改善水質、支持生物多樣性以及維持當地經濟等重要服務。為了保護這些寶貴的生態系統，必須注重保護工作、永續的管理實踐以及退化棲息地的恢復，確保這些自然資源能​​夠持續減緩氣候變化，並帶來廣泛的生態和經濟效益。

馬丁·戴爾總經理表示：“我們非常自豪能夠參與這樣的項目，更自豪能夠成為毛里求斯海洋保護領域的先鋒。我們正在為提升度假村週邊海洋生物多樣性的長期解決方案做出貢獻。”

我們的客人將能夠觀察科學家在移植過程中的行動，當他們在草地上浮潛時，他們也將親眼目睹印度洋豐富多彩、充滿活力的海洋生物。海草草甸可以增加發現海龜、魚類、鰩魚和我們著名的海馬的可能性，因為這裡是它們已知的健康棲息地。對於那些想要了解更多資訊的人，里克將提供巴拉喬斯的導遊服務，並解釋該計畫背後的科學以及海草草甸對我們海洋的好處。 」

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海草苗圃計畫是四季酒店的客人與度假村當地環境互動的眾多方式之一。里克 (Rick) 擁有八年的現場保護經驗，並對工作充滿熱情，他邀請客人參加度假村自然漫步，在漫步中，他會講解度假村的動植物，同時識別鳥類的聲音和花卉的種類。另一個一直以來深受遊客喜愛的活動是海馬浮潛，瑞克帶領浮潛者進入潟湖，在紅樹林的環繞下追尋這些稀有、微小而美麗的生物。這些保護措施是度假村致力於對當地環境和社區產生正面影響的一個例子。