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Meridian Adventure Dive 每週攝影比賽

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Meridian Adventure Dive 每週攝影比賽

在子午線探險潛水度假村，每一天都帶來獨特的冒險、令人驚嘆的風景和難忘的體驗。從太陽從地平線升起的那一刻到海浪下充滿活力的海洋生物，我們的度假村就是一幅自然美景的畫布。為了慶祝這一點，我們採用了一項創造性的傳統：每週工作人員 照片工具 競爭。

照片合成 6
子午線冒險潛水周刊 照片工具 比賽4

每週，我們才華橫溢的團隊成員都會將相機和智慧型手機轉向周圍的世界，捕捉那些讓我們的度假村及其周圍環境如此神奇的轉瞬即逝的瞬間。從令人驚嘆的日出到海洋生物的抓拍快照以及與當地社區的真誠聯繫，這些照片講述了發現、美麗和友誼的故事。

照片合成 1
子午線冒險潛水周刊 照片工具 比賽5

每週工作人員 照片工具 競爭不僅僅是一場競賽。它培養創造力，加強團隊合作，並提醒我們所有人停下來欣賞我們有幸成為其中一部分的令人難以置信的世界。這也是與我們的客人和支持者分享這些神奇時刻的一種方式，邀請他們透過最了解四王島的人的眼睛來看看它。

照片合成 5
子午線冒險潛水周刊 照片工具 比賽6

我們很高興在我們的社交媒體平台上展示這些令人驚嘆的照片，以便客人和追隨者可以從任何地方欣賞拉賈安帕的美麗。每張圖片都證明了我們團隊的奉獻精神和熱情，他們提供卓越的服務並體現了探索和奇蹟的精神。

請繼續關注下週提交的內容，並發現等待在 Meridian Adventure Dive Resort 展開的故事！

關於子午線探險潛水度假村：

Meridian Adventure Dive 位於印尼美麗的拉賈安帕 (Raja Ampat)，是一家 PADI 五星級生態度假村。造訪我們的網站： https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=photocompetition&utm_id=divernet

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01:20 潛水網
02:20 穿線凸輪帶
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10:16 後拉鍊
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