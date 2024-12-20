四王群島是海洋生物多樣性皇冠上的明珠，也是迷人物種的庇護所。在這些生命形式中，有一種巨大的軟體動物：巨硨磲（Tridacna gigas）。巨蛤因其巨大的體型、複雜的圖案以及在生態系統中的重要作用而受到人們的尊敬，是拉賈安帕水下世界的標誌。

巨蛤是世界上最大的雙殼類軟體動物，有些標本寬達 1.2 米，重達 200 公斤。令人驚訝的是，它柔軟的身體只佔其總重量的 10% 左右，其餘部分則由沉重的保護殼組成。一旦定居在淺珊瑚礁中，這個溫柔的龐然大物就會在其餘生中一直固定在它所選擇的地點，時間長達驚人的 100 年或更長時間。當貝殼打開時，在透過水的陽光下可以看到它的外套膜，呈現出閃閃發光的藍色、綠色和金色色調。

除了作為珊瑚礁的被動居民之外，巨蛤還積極維護珊瑚礁的健康。它們的組織中含有被稱為蟲黃藻的共生藻類。這種互惠關係使藻類能夠進行光合作用，為蛤提供能量，同時透過產生維持附近珊瑚礁居民生存的氧氣和營養物質來造福生態系統。此外，巨蛤每天過濾大量的海水，去除顆粒並保持水的透明度—這是珊瑚健康生長的重要因素。

四王群島生物特徵系列巨蛤 3

四王群島溫暖、營養豐富的水域為巨蛤提供了理想的棲息地。潛水者和浮潛者經常可以在弗里溫牆 (Friwin Wall)、沙丁魚礁 (Sardine Reef) 和 Yenkoranu Reef 等著名潛水地點遇到它們。這些充滿活力的珊瑚礁提供了完美的有利位置，可以在自然環境中欣賞蛤蜊，周圍環繞著萬花筒般的海洋生物。

每隻巨蛤的外套膜都有獨特的圖案，類似指紋。這些圖案與彩虹色結合，成為一種防禦機制，迷惑潛在的掠食者。蛤還可以迅速合上殼來保護自己，儘管它們依靠龐大的體型來阻止大多數威脅。

儘管巨蛤的存在令人印象深刻，但它們仍面臨過度捕撈、棲息地破壞和氣候變遷的威脅。作為寶貴的食物來源和裝飾性貝殼，它們在一些地區被大量開採。然而，拉賈安帕的海洋保護區和永續旅遊實踐為保護這些溫柔的巨人做出了貢獻。

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Meridian Adventure Dive Resort 在教育潛水員和遊客保護海洋生物（包括巨蛤）方面發揮關鍵作用。透過培養對這些令人難以置信的生物的欣賞，該度假村有助於確保它們的子孫後代的生存。多年來，巨蛤被不公正地貼上了「人類殺手」的標籤。潛水員被這些軟體動物困住或吞噬的戲劇性故事已經流傳了幾十年，但它們只不過是虛構的。從未有人因巨蛤而死亡，巨蛤是一種性情溫和、一動也不動的珊瑚礁居民。

巨蛤不僅僅是珊瑚礁居民，它像徵著四王島生命的微妙平衡。在潛水或浮潛時發現它是一種謙卑的提醒，提醒我們大自然的奇觀以及我們保護它們的責任。

關於子午線探險潛水度假村：

Meridian Adventure Dive 位於印尼美麗的拉賈安帕 (Raja Ampat)，是一家 PADI 五星級生態度假村。造訪我們的網站： https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=articles&utm_medium=giantclam&utm_id=divernet