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巴布亞30年旅遊業永續發展的經驗教訓

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巴布亞30年旅遊業永續發展的經驗教訓

在這個充滿快速解決方案和短暫趨勢的世界裡，巴布亞潛水度假村花了三十年的時間證明，真正的永續發展需要時間和根基。 

巴布亞的鮮活遺產 

巴布亞永續旅遊的故事並非始於流行語或認證。它始於一艘船、一位荷蘭探險家和一個後來被稱為拉賈安帕特的偏遠島鏈。 

馬克斯·阿默爾（Max Ammer）在1990年代初來乍到，當時這裡幾乎寸草不生。他眼中的並非獲利機會，而是守護的使命。 

這個願景為巴布亞潛水度假村奠定了基礎，該度假村是世界上最豐富的海洋生態系統之一的可持續旅遊、保護和社區賦權的先驅。 

如何從零開始建立永續發展 

最初的幾年並不容易。那裡沒有基礎設施，也沒有在珊瑚三角區丹皮爾海峽中心地帶建立生態度假村的樣板。 

馬克斯和他的團隊擁有的是耐心，並且堅信永續發展始於對當地巴布亞社區的尊重。 

巴布亞潛水度假村從一開始就拒絕大眾旅遊。其重點是利用當地材料進行小規模開發，最大程度地減少有害影響，並向世世代代和諧生活在這些島嶼上的人們學習。 

藍水紅樹林 Renee Capozzola
巴布亞30年旅遊業永續發展的經驗教訓 3

永續性：發現問題並提供解決方案 

巴布亞潛水度假村的永續發展從來不意味著減少危害，而意味著多做好事。 

這些度假村逐漸發展成為修復和教育的中心。拉賈安帕特研究與保護中心（區域資源協調委員會)，與度假村合作成立的獨立非營利組織。 

RARCC 賦能拉賈安帕特人民領導保護工作。從珊瑚修復和繫泊浮標到海洋科學和青少年教育，旅遊業資助行動，並以數據驅動解決方案。 

10 年，RARCC 將迎來成立 2025 週年，其核心理念依然是：永續性必須是地方性的、系統性的、長期的。 

社區如何創造保護 

巴布亞潛水度假村的核心是對社區的承諾。從一開始，Max就堅持聘用和培訓巴布亞員工——這並非出於姿態，而是一項基礎。 

許多資深潛水嚮導、船長、工程師和導師最初都接受過少量正規教育。如今，他們已成為自信的領導者，指導下一代。 

一項旗艦舉措是潛水訓練項目，該項目為當地巴布亞人頒發PADI潛水指導證書。透過消除經濟和進入障礙，度假村創造了長期的潛水職業，確保拉賈安帕特群島珊瑚礁的守護者也是這裡的居民。 

在陸地上，傳奇導遊 Pak Niko（我們合作了 30 多年）帶領觀鳥之旅，帶您觀賞天堂鳥。他的知識和文化故事傳承了傳統，豐富了遊客的體驗。 

在拉賈安帕特，缺乏地方領導的永續發展只是一句口號。但一旦紮根於目標，它就會成為一場運動。 

同生農林業計畫 RARCC
巴布亞30年旅遊業永續發展的經驗教訓 4

創新源於需要 

在偏遠的巴布亞開展業務帶來了許多挑戰：物流、食物、垃圾處理、能源。但這些挑戰也激發了創新。 

  • 皮划艇4保護 為快艇提供低影響的替代方案，將客人與當地人擁有的寄宿家庭連接起來。 
  • 同生農林業計劃 致力於重新造林受損的草原，為周圍的當地村莊帶來營養和永續的耕作方法。  
  • 廢水花園 自然處理灰水，保護珊瑚礁。 
  • SEACAM中心 在索里多灣轉彎處 水下攝影 透過實踐研討會進行宣傳。 

這些解決方案並不是從國外引進的，而是出於需要、嘗試、拒絕在道德上妥協。 

業界仍存在哪些錯誤 

生態旅遊已成為一種行銷策略。巴布亞潛水度假村深知，真正的永續發展緩慢、昂貴，而且往往令人不適。 

從一開始，馬克斯就知道自己無法獨自完成這一切。巴布亞潛水度假村與當地巴布亞人民合作，發現問題，並提供綠色環保的長期解決方案，幫助並賦能當地社區，造福子孫後代。  

成果顯而易見：珊瑚礁欣欣向榮、社區充滿活力、遊客離開時倍感責任感。 

拉賈安帕特群島面臨氣候變遷和珊瑚白化問題，永續旅遊業比以往任何時候都更重要。它支持科學研究，在採礦業之外創造就業機會，並邀請遊客參與解決方案。 

因為沒有健康的珊瑚礁就沒有觀光業；沒有強大的社區就沒有保護的未來。 

照片工具 圖片來源：Don Silcock 與 Renee Capozzola

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