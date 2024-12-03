雖然有些人仍然滿足於打開老式的紙質日誌並在潛水後坐下來記下上次潛水的細節，但越來越多的潛水員正在轉向更先進、更具互動性的記錄方法他們的潛水記錄– 以及新的線上潛水日誌 潛水日誌網站 擁有大量創新功能。

線上潛水日誌的第 3 版完全整合到廣泛的潛水地點世界地圖資料庫中，使用戶能夠輕鬆追蹤他們的設備、潛水和旅行 - 並且所有這些都基於在線，您可以訪問您的資料只需登入即可從世界任何地方進行操作。

這款易於使用的產品（旨在在智慧型手機和大型桌上型電腦上運行）的核心是先進的、完全可編輯的基於網格的潛水日誌，其設計從一開始就是為了節省您的時間和精力，並讓您的資料輸入更加有效率。它整合了高級自訂過濾功能以及同時在多個潛水中進行複製貼上編輯的功能 - 就像 Excel 一樣。

潛水日誌不僅僅是簡單的潛水記錄。它充滿了創新功能，例如能夠從廣泛的地點庫中搜尋潛水地點、存取 DiveLogs 的高級魚類 ID 資料庫或管理您使用的設備。

線上潛水日誌能夠從多種不同的文件格式和應用程式匯入，並且您可以以標準 UDDF 文件格式匯出所有資料。

網格編輯，很像 Excel

DiveLogs 麥克芬尼 (Mike Fenney) 說：「我們花了很多時間、金錢和精力去潛水！線上潛水日誌是一個真正的機會，可以超越我在潛水中的時間、地點和行為的基本訊息。它不應該只是一個記錄——它應該幫助我們重溫記憶中的那些潛水，了解我們如何能夠（並且確實！）改進的總體趨勢，並感受我們在這個藍色星球上擁有多少空間探索過。而且它應該易於使用且快速。

「這一直是我們的目標 潛水日誌網站。我們多年前用美麗的底圖圖塊製作了藍色的大星球（在全尺寸顯示器上看到它運行很特別）。快速且易於使用的版本 3 提供了世界上第一個線上完全可編輯的網格潛水日誌，其行為類似於 Excel。

「現在，我們線上潛水日誌 3.1 版的最新功能主要集中在另外兩個方面：記憶（查看潛水中嵌入的照片和影片）以及新分析模組的大圖趨勢（我們創建的所有圖表）測試分析模組時，能夠看到SAC 速率和攜帶的重量之間的關係，從而展示了可用的見解水平）。

您的資料安全地儲存和備份在位於英國資料中心的 DiveLogs 自己的專用伺服器上，並且該設施採用 100% 可再生能源，非常環保。

標準線上潛水日誌功能豐富，對輸入的潛水次數沒有限制，但也提供高級功能 - 例如訪問 Fish ID 資料庫（如上所述）和高級照片編輯工具 - 每年訂閱即可費用為20 英鎊（或等值金額（如果有當地貨幣））。

您可以存取各種方式的分析數據，包括氣體使用量、最大深度、SAC 速率等。

目錄 重新定義潛水日誌 了解你的裝備 探索我們的水世界

重新定義潛水日誌

版本 3 的核心是線上潛水日誌本身，它保存在先進的網格中，提供多種快速編輯和匯入潛水的方法，包括互動式設定檔圖表，以及與您的設備清單和潛水記錄的緊密整合。底圖，為您提供有關您使用過的裝備以及潛水地點的大量信息- 一切盡在您的指尖。

您可以在線上日誌中新增、匯入和刪除潛水，引入您的潛水電腦配置文件，添加評論、照片和視頻，並顯示警報和氣體切換，管理您的潛水日誌夥伴，編輯您在潛水中使用的潛水裝備，並將其全部連結到潛水點資料庫。

您可以在 DiveLogs 中輕鬆管理您的照片和視頻

了解你的裝備

不記得上次潛水時使用的裝備是什麼？很難回想起您需要什麼重量？單獨的設備網格包含您自己的所有潛水裝備和任何租賃物品，讓您可以建立設備群組、新增和編輯您的潛水裝備清單以及查看設備的使用記錄。

您可以存取魚類 ID 資料庫，並了解在哪裡發現了特定物種

探索我們的水世界

線上潛水日誌第 3 版的核心功能是設計精美且互動性強的世界地圖資料庫。它與潛水日誌完全集成，當您回顧過去的潛水時，會增加一個全新的維度。然而，它不僅僅是一種標記您潛水地點的方式。它也是一個龐大且不斷增長的資源，可以幫助您找到下一個潛水地點 - 並且您可以通過留下評論來幫助其他潛水日誌用戶，以便他們可以決定該特定潛水地點是否適合他們。