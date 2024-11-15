Dauin 不那麼宏觀的生活

道因(Dauin) 小鎮位於菲律賓米沙鄢群島地區的內格羅斯島上，長期以來一直被認為是觀賞小動物和淤泥潛水的聖地，但令許多來到道因的潛水者感到驚訝的是，一些體型大得多的生物的數量讓這個宏觀天堂成為了天堂。

當狂熱的攝影師在珊瑚礁和沙地尋找微小的稀有物種時，綠海龜 (Chelonia mydas) 正在不遠處快樂地吃著豐富的海草。對於體重在 240 至 420 磅（110 – 190 公斤）之間的成年人來說，它們當然很難錯過！

在附近的阿波島（國家級海洋保護區）觀賞海龜是一項深受浮潛者和潛水者歡迎的生態旅遊活動。有些海龜已經習慣了游泳者和潛水者，它們似乎完全不關心他們的存在。菲律賓大型海洋脊椎動物研究所 (LAMAVE) 在 2016 年進行的調查顯示，綠海龜族群健康，還有相當大的極度瀕危玳瑁龜 (Eretmochelys imbricata) 部落。

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受 LAMAVE 工作的啟發，並在 AivyMaes Divers Resort、Silver Reef Dive Resort、Azure Dive Resorts 和 Sea Explorers Dauin 等 Negros Oriental Dive Association (NORDA) 成員的支持下，今年啟動了一個項目，對 Dauin 13 公里海岸線進行勘測了解有關當地海龜種群的更多資訊。

Pawikan 計畫（菲律賓「海龜」的意思）由PADI Aware 的社區撥款資助，並由PADI 五星級度假村Mike's Dauin 海灘度假村牽頭，正在編制一份海龜目錄，就像一本高中年鑑一樣，可用於識別海龜可能的個人。隨著來訪的潛水員和當地導遊提交的照片以及大量的專門調查，道因海龜未被報導的生活開始浮出水面。

海龜的「臉」上覆蓋著鱗片，稱為盾片，它們形成的圖案不僅對每隻海龜來說都是獨一無二的，而且幾十年來都保持不變，就像我們自己的指紋一樣。事實證明，這種非侵入性識別方法可以成功地追蹤許多其他海洋物種，例如鯨鯊和蝠鱝，而無需捕獲和釋放標記程序或昂貴的衛星追蹤技術。如果海龜從目錄圖片中無法立即明顯看出，則使用模式匹配軟體也有助於識別。所有收集到的數據都將輸入 LAMAVE 策劃的國家海龜目錄，以便與其他國家匯總目擊數據，幫助繪製遠距離遷徙模式的圖片。

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透過該專案的社交媒體頁面，任何人都可以提交在道因遇到的海龜的圖像或視頻，並得到團隊的快速回复，了解他們剛剛與誰一起在海洋中度過了時光。如果，就像已經發生過很多次一樣，海龜不在檔案中，那麼幸運的潛水員就可以命名他們的新發現（歡迎奧蒂斯和愛麗絲！）

了解哪隻海龜有助於繪製它們的種群圖、關注它們的健康狀況並觀察它們的行為。例如，令人驚訝的是，對於一種需要遷徙數百甚至數千公里才能到達交配和築巢海灘的動物來說，綠海龜喜歡在一個非常明確的地點停留數月甚至數年。從未被人看到與幾百公尺外的鄰居混在一起。

這使得識別變得稍微容易一些，因為迄今為止編錄的海龜數量已經達到數百隻。它還顯示了海龜穩定集中的地方，這有助於為當地環境規劃提供信息，並能夠引導浮潛者、自由潛水者和潛水員到與這些溫柔的巨型動物一起閒逛的最佳地點。

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隨著您與他們的接觸越多，他們的個性也會變得更加明顯。一些最大的成魚非常冷靜，允許近距離接近，在一種情況下，有機會取下嵌入其鰭狀肢的小魚鉤。其他人一看到你就會逃跑，而且他們的速度相當快，即使你有一輛迷你 DPV 試圖跟上！

Pawikan 計畫已經引起了人們對更多地了解菲律賓其他地方的海龜種群的興趣。道因(Dauin) 的鄰近城鎮三寶安吉塔(Zamboangita) 在名副其實的海龜島(Turtle Island) 觀察到了海龜築巢的現象，這在這片海岸上十分罕見，而附近的潛水勝地莫阿爾博阿爾( Moalboal) 也正在進行自己的公民科學海龜計畫。我們對這些好天氣物種的休息、進食和築巢地點了解得越多，我們就越能保護它們的棲息地，並繼續享受與這些深受喜愛的生物的神奇邂逅。

對於任何潛水的人來說都是好消息 道因 最重要的是，海龜一年365天都在那裡，而且似乎沒有季節性。因此，在這種罕見的情況下，如果無法找到您希望看到的特殊生物，您可以依靠這些當地人中的一個或多個來出場 - 儘管您可能無法將它們與您的相框相匹配。距鏡頭！

銀礁潛水度假村

銀礁 提供由專業觀察員提供的代客攝影師服務，他們了解相機設備及其在潛水前和潛水期間的使用。我們的目標是一起浮出水面，有時使用水下滑板車作為面臨水流和其他挑戰的攝影師的「抓住」計程車服務。

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艾維梅斯潛水度假村 位於道因 (Dauin) 海濱中心地帶，地理位置得天獨厚，絕對可步行潛水前往道因 (Dauin) 的三個最佳潛水地點，這些地點一直位列世界十大渣土潛水地點之列。我們經過專業訓練的觀察員將幫助您找到完美的微距或廣角鏡頭。乘船僅需 35 分鐘即可到達阿波島，我們為您提供世界一流的潛水體驗。

海上探險家

Sea Explorers 成立於 1989 年，是米沙鄢群島的先鋒潛水中心。我們在馬拉帕斯加提供世界級的潛水服務，可以觀賞華麗的墨魚、擬態章魚、安汶蝎子魚和難以捉摸的長尾鯊。探索道因和錫帕萊，欣賞更多令人難以置信的海洋生物。我們經驗豐富的菲律賓潛水長確保為您帶來難忘的潛水體驗。探索菲律賓－微笑潛水。

蔚藍潛水度假村

蔚藍潛水度假村 願景是提供世界一流的服務，並最終在潛水產業中取得卓越成就。蔚藍是菲律賓精神的精髓－溫暖如其私人海灘迷人的藍色海水；像微風中彎曲的棕櫚葉一樣親切。該度假村是道因致力於實現夢想潛水目的地的活生生證明。

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