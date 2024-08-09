四王群島 5 大潛水地點

四王島 5 個最佳潛水地點：Meridian Adventure Dive 經理 Jo 的見解

四王島是印度尼西亞西巴布亞省的一個群島，以其令人驚嘆的水下景觀和無與倫比的生物多樣性而聞名。 Jo 是 Meridian Adventure Dive 經驗豐富的潛水經理，她分享了這個水下天堂中五個必去的潛水地點。

Jo 喜歡當地文化和 MAD 優秀的員工。她從事潛水物流和度假村管理工作已有七年了。除了熱烈歡迎客人外，她還會在潛水時向他們展示拉賈安帕最好的水下景點。

1. Sawandarek 碼頭：海龜城

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薩萬達雷克碼頭 (Sawandarek Jetty) 被親切地稱為“海龜城”，是潛水者夢想成真的地方。該地點擁有多樣化的海洋生物，使其成為任何水下愛好者的必遊之地。當您潛入清澈的海水中時，您會受到眾多友好的海龜的歡迎，它們經常優雅地游泳或在生機勃勃的珊瑚上休息。豐富的海龜證明了該地區健康的生態系統。除了這些雄偉的生物之外，潛水者還可以遇到礁鯊、巨蛤和許多色彩繽紛的魚類，它們都在這個水下天堂繁衍生息。

2. 克里海角：魚類數量世界紀錄

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Cape Kri 不僅在拉賈安帕 (Raja Ampat) 內享有盛名，而且還保持著單次潛水最多魚類種類的世界紀錄——驚人的 367 種！這個潛水點是拉賈安帕令人難以置信的生物多樣性的活生生的證明。水下風景是一幅充滿活力的色彩和生命的掛毯，從微小的礁魚到大型的中上層生物，應有盡有。在這裡，潛水者可以期待與黑鰭礁鯊、灰礁鯊以及種類繁多的魚群的驚心動魄的邂逅，創造出動態的水下奇觀。

3. Mioskon：鯛魚學校教育天堂

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米奧斯孔以其大型社交魚群而聞名，這些魚群創造出令人著迷的水下表演。當您在這片生機勃勃的珊瑚礁中航行時，您會發現自己被藍色條紋笛鯛包圍，它們齊聲移動，創造出生動的、旋轉的色彩舞蹈。該地點健康的珊瑚構造為珊瑚提供了完美的背景 攝影，您也可能會發現頑皮的帶狀海蛇在珊瑚中穿梭。米奧斯孔豐富的生物多樣性和充滿活力的海洋生物使其成為尋求冒險和寧靜的潛水者的最愛。

4. 藍色魔法：蝠鱝奇觀

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Blue Magic 是一個令人驚嘆的頂級潛水地點，名副其實，尤其是在蝠鱝季節。該地點強勁的水流吸引了雄偉的蝠鱝，它們毫不費力地在水中滑行，為潛水者提供了令人驚嘆的近距離接觸。除了蝠鱝之外，藍魔鬼還擁有充滿活力的充滿生機的珊瑚礁，包括成群的梭魚、鰺魚和各種珊瑚魚。該地點戲劇性的地形和豐富的海洋生物使其成為一次激動人心的潛水，提供難忘的水下體驗。

5. 梅麗莎的花園：攝影師的夢想

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梅麗莎花園是真正的水下仙境，也是水下攝影師的天堂。這個潛水點以其廣闊而原始的鹿角珊瑚花園而聞名，這裡是數百萬個色彩繽紛的 Anthiinae 魚的家。看到這些充滿活力的魚在珊瑚中跳舞是一場視覺盛宴，創造出一個令潛水者著迷的超凡脫俗的場景。豐富的生物多樣性和令人驚嘆的珊瑚構造使梅麗莎花園成為任何想要捕捉四王島水下美景精髓的人的必遊之地。

四王島的潛水地點提供非凡的海洋生物、生機勃勃的珊瑚礁和令人難忘的水下體驗。根據Meridian Adventure 潛水經理Jo 的說法，這五個頂級潛水地點——Sawandarek Jetty、Cape Kri、Mioskon、Blue Magic 和Melissa's Garden——每一個都提供了獨特且令人驚嘆的機會，讓您一睹這個印尼天堂的水下奇觀。無論您是狂熱的潛水員還是新手，這些網站都承諾讓您著迷並渴望更多的冒險。

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關於我們 子午線探險潛水:

坐落在令人驚嘆的 拉賈安帕特，印尼， 子午線探險潛水 是 PADI 5 星級生態 度假村 並榮獲著名的 PADI 綠星獎。我們的 潛水 以其專業性和品質而聞名的服務已成為 PADI 和 PADI 的代名詞 子午線冒險 名字，確保為所有人提供自信和愉快的潛水體驗。