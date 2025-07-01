瓦卡托比的素食者

認識一些選擇以植物為主食的瓦卡托比珊瑚礁素食者。

瓦卡托比的水下景觀看似平靜，但實質魚吃魚，幾乎所有遊動的生物都是獵人和獵物。在這些冷酷無情的食肉動物和雜食動物中，混雜著數量較少的生物，它們不會捕食鄰居，而是用各種水生植物來滿足自己的食慾。這些海洋素食者在海洋環境中佔據著相對較小但至關重要的生態位，因為它們的覓食習性可以防止藻類過度生長，侵蝕珊瑚礁，並幫助保持海草床的整潔和生機。這些食草動物在瓦卡托比度假村周圍的每個潛水點都有出現，所以讓我們來認識一下該地區一些更有趣的海底素食者。

離開我的草坪

雀鯛

有些雀鯛科的成員不僅在瓦卡托比的珊瑚礁中覓食，還會進行養殖。這些水生農耕動物會佔據一片珊瑚礁，並開始打造專屬的藻類群落。它們會反覆咬傷活珊瑚組織，造成骨骼病變，然後絲狀藻類便會在此定植。就像郊區居民守護著自己珍愛的那塊地一樣，雀鯛具有很強的領地意識，當有入侵者闖入藻類群落時，它們會變得極具攻擊性。一旦雀鯛建立了自己的“花園”，它們就會在家附近過著獨居生活，大部分時間都待在半平方米或更小的領地內。偶爾，雀鯛也會到更廣闊的世界探險。它們通常會在離家幾公尺的範圍內快速遊動，以便在花園外快速覓食；而只有在交配或尋找更有利的生長地點時，它們才會長時間離開。雀鯛啃食珊瑚蟲的習性確實會對珊瑚造成一些傷害。但當生態系保持平衡時，會有大量掠食者，例如蜥蜴魚、小傑克魚、石唇魚和躄魚，捕食雀鯛，以控制其數量。這又一次解釋了保護珊瑚礁和維護海洋禁捕區對維持自然秩序的重要性。

小心這隻野兔

兔子魚

不難理解兔魚名字的由來。細長的吻部、大大的眼睛和長滿精緻牙齒的小嘴，讓人聯想到田野和森林中長耳的哺乳動物。如同它們的名字一樣，兔魚在太陽升起時從隱蔽的角落出來，平靜地吃著淺水灣和珊瑚礁中生長的各種藻類。瓦卡托比島周圍的水域已知有29種兔魚，有些可以長到半公尺長。大多數兔魚喜歡橄欖色或棕色，身體和尾部有黃色、黑色和白色的斑紋。有些種類的兔魚身上有黑色的條紋，從嘴巴到頭頂呈對角線狀延伸，遮蓋著眼睛。這些被稱為狐面兔魚。幼魚經常成群結隊地遊蕩，但隨著它們長大，它們會配對，並被認為是終生伴侶。雖然兔子魚在吃草時看似容易受到掠食者的攻擊，但它們確實有一些生存技巧。第一道防線是能夠快速變色，將鮮豔的斑紋和條紋變成類似軍用迷彩的暗淡斑點圖案。兔子魚在受到威脅或夜間睡覺時會呈現此圖案，以便融入周圍環境。如果躲藏不起作用，真正的威懾力來自於一排有毒的、像棘一樣的 鰭 可以飼養以阻止攻擊。兔魚生性不具攻擊性，但必要時它們會用毒液戳攻擊者。

名人目擊

你一看到它就會知道。黃色的尾巴和黃色的尖胸鰭 鰭；小巧翹起的嘴巴；藍靛雙色的身軀。你找到多莉了。更準確地說，它的名字是肝刺尾魚（Paracanthurus hepatus），不過這種刺尾魚家族的成員有足夠多的俗名，足以讓人失憶。為了避免與全藍色的加勒比海表親混淆，我們先來介紹一下帝王藍倒吊，因為它缺乏獲得「皇室」稱號所需的額外顏色。這些魚是群居動物，經常成對或成群結隊地出現，其中可能還包括其他種類的刺尾魚。幼魚更有可能成群結隊地遊動，在水體中搜尋浮游生物。不過，別指望能看到小多莉，因為幼魚其實是亮黃色，帶有藍色斑點。隨著它們逐漸成熟並擁有標誌性的體色圖案，帝王藍倒吊也開始喜歡藻類，成為珊瑚礁清潔隊的重要成員。與其他刺尾魚一樣，它們擁有尖端有毒且鋒利的刺，讓潛在的掠食者不得不駐足。如果這不管用，帝王蟹可能會側躺不動，裝死，直到威脅過去。如果你夠幸運，或許還能看到一對雄帝王蟹在水下進行劍鬥，用尾刺來解決領土爭端。

修剪草坪

綠海龜是瓦卡托比珊瑚礁的常見物種，你經常會在靠近海灘的草床裡遇到幼龜。幼龜在最初的幾個月裡會啃食海綿、螃蟹和蠕蟲，但隨著它們長大，它們會轉向藻類和海草。如果你深入海草草甸，你可能會發現一隻綠海龜正在啃食植物。這是一件好事，因為它們的啃食對植物有益而非有害。海龜不會隨便吃草，它們會專注於葉片中較嫩、營養更豐富的部分，而較老、營養較差的頂端則會被咬掉，任其自由漂浮。這種密集的啃食行為促進了新葉的生長。研究表明，當海龜啃食草料時，它們會顯著提高草床的生產力和營養含量。沒有海龜，草床將會受到影響。植物會過度生長，並在海底形成腐爛物質，阻礙營養物質到達根部，並促進黏菌的生長。

為晴天儲蓄

顧名思義，吸食海藻汁液的海蛞蝓會用它們特化的牙齒吸食藻類汁液。大多數時候，它們只是消化食物中的細胞內容物，但它們也擁有一種動物界獨一無二的能力。某些無殼的囊舌海蛞蝓能夠將藻類的活葉綠體轉移到自身體內，並使這些光合化合物保持活性長達數週甚至數月。這些海蛞蝓能夠啟動儲存的葉綠體，利用陽光為自己提供食物。能夠做到這一點的物種通常擁有 翼類似附肢的生物在太陽能模式下會張開，收集更多陽光。科學家仍在努力探究這種看似簡單的蛞蝓如何進行複雜的基因轉移，即所謂的「偷取回生術」。他們所知道的是，蛞蝓更喜歡繼續吸食藻類，只有當其他食物來源枯竭時才會恢復光合作用。正如你對一種喜歡偶爾曬曬太陽的動物的期望一樣，吸食汁液的蛞蝓通常生活在相對較淺的水中。

可疑人物

星光布萊尼 (Salarias ramosus)

如果蘇斯博士是潛水員，他一定會愛上星光鶇。如果你在瓦卡托比潛水點的珊瑚或岩石露頭上發現這些色彩繽紛的小傢伙，你就會明白為什麼。它們身上的斑點、額頭上方像觸角一樣的柄狀物、以及富有表現力的凸眼，都是漫畫家會欣賞的特徵。再加上這條小魚張大嘴巴擺出一副茫然的姿態，你會發現它是個值得觀察的對象。而且，星光鶇很有可能也在註視著你，它的眼睛會自主轉動，掃視著珊瑚礁。這些魚有時會長時間一動不動，緊緊地貼在某種保護性掩體上。然後，它們可能會突然開始飛來飛去，就像一個吃了過量糖分的學齡前兒童一樣。這種注意力不足過動症（ADD）式的行為是許多鳚的特徵，但星光鳚是最令人賞心悅目的一種，因為它的顏色和圖案也會發生一系列顯著的變化。進食時，星斑鶇會用梳狀牙齒從岩石和珊瑚上刮取藻類碎屑。這種進食方式為它贏得了“星斑割草機鶇”的綽號。

這些素食者只是瓦卡托比珊瑚礁中眾多獨特而迷人的生物的一部分。還有更多引人入勝的故事等著您，我們希望在不久的將來您能有機會親眼目睹這些素食者。

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瓦卡托比潛水度假村

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