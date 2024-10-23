瓦卡托比擴大珊瑚礁保護

瓦卡托比潛水度假村 透過新的珊瑚礁健康評估計劃和內部海洋生物學家 Julia Mellers 的加入，擴大了對珊瑚礁保護和恢復的長期承諾。

茱莉亞加入瓦卡托比家族，啟動了一個正在進行的項目，測量、監測和​​評估度假村私人海洋保護區內的珊瑚礁健康狀況。

瓦卡托比潛水度假村新任內部海洋生物學家 Julia Mellers 正在為珊瑚礁健康評估計畫拍攝軟珊瑚。 上載照片 作者：艾德麗安‧吉圖斯

珊瑚礁健康評估計劃利用一套客製化的現代成像和數據分析技術，提供珊瑚礁生態系統狀態的全面指示。 “我們利用最新的生態理論、技術和人工智慧開發出一種新穎的軟體套件來有效、穩健地測量珊瑚礁的健康狀況，」朱莉婭說。 “這將使我們能夠監測瓦卡托比珊瑚礁在整個保護區的狀況，而不會顯著轉移用於保護珊瑚礁的資源。“

這個過程將水下記錄與數據分析結合起來，使用機器學習模型來測量珊瑚礁的健康狀況。當她不在島上時，她將研究珊瑚礁評估的新方法和想法，並幫助傳播瓦卡托比的科學舉措。

茱莉亞和潛水團隊也開始對珊瑚礁進行 eDNA 調查。 」這包括在珊瑚礁附近不同深度採集海水樣本並進行過濾，以捕獲生物體排入水中的環境 DNA (eDNA)，」朱莉婭解釋道。 “這些樣本現在存放在實驗室中，DNA 被探針標記並進行測序，以識別周圍的物種。使用這種技術，我們應該能夠從一公升海水中檢測出數百種物種。這是一個非常酷的過程！“

茱莉亞在牛津大學主修生物學，並與澳洲海洋科學研究所共同攻讀碩士學位。她是一名終生的水手和狂熱的潛水員。 “我進入海洋生物學領域是因為我認為這項研究是連結人類與地球的強大工具，“ 她說。 “在這樣一個充滿活力的團隊中工作意味著我們取得了快速的進步。瓦卡托比團隊也被證明是當地生態系統的寶貴知識來源。

朱莉婭進一步補充道， 「能夠在一百公尺的空間內從圖書館到筆記型電腦再到珊瑚礁，是產生新想法並嘗試它們的完美秘訣。與熱衷於嘗試新穎方法並從不同角度看待事物的開放創新者合作真是令人興奮。“

如果可能，瓦卡托比的導遊也會協助 Julia 在硬珊瑚特​​別茂盛的瓦卡托比珊瑚礁上採集 eDNA 水樣本。 上載照片 作者：艾德麗安‧吉圖斯

瓦卡托比的協作珊瑚礁保護計畫被廣泛認為是自我維持、社區為基礎的資源保護的開創性舉措。該倡議由瓦卡托比度假村創始人發起，旨在提供積極主動的方式來保護珊瑚礁和海洋資源。度假村客人產生的部分收入將與當地社區分享，以維持和支持永續的生活方式，從而促進對珊瑚礁生態系統的管理和尊重。

茱莉亞還在尋找將更多科學融入瓦卡托比潛水體驗的方法。 “你知道的越多，你注意到的就越多，” 她說， ”還有什麼比瓦卡托比更好的地方來了解珊瑚礁生物多樣性和管理制度呢？」。在度假村的第一個月，茱莉亞展示了一個關於在海洋監測中使用人工智慧的計畫；她也為想要在逗留期間參與的青少年開設了客製化的瓦卡托比海洋生物學和保育課程。

瓦卡托比度假村位於印尼蘇拉威西島東南部的一個小島上。賓客可享有禮賓潛水和浮潛服務，獨家進入受保護的海洋保護區內 40 多個地點，並享受五星級服務、精緻餐飲、水療服務以及從巴厘島出發的直飛包機服務。

請訪問瓦卡托比的海洋生物頁面以了解更多信息 https://www.wakatobi.com/scuba-diving/marine-life/ 以及他們的部落格網站 Wakatobi Flow/ https://blog.wakatobi.com/category/research-and-conservation/

有關度假村的查詢，請發送電子郵件 辦公室@wakatobi.com 或去這裡 https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)