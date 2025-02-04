在瓦卡托比潛水

新手、愛好者還是狂熱者？領導者、追隨者，還是獨行者？無論您的水肺潛水風格如何，瓦卡托比潛水度假村都歡迎您盡情潛水。

多樣化的水下景觀和專業且熱情的潛水團隊讓遊客不必經歷千篇一律的潛水體驗，而可以根據個人興趣客製化水下體驗。這可能意味著在海灘外進行輕鬆的浮潛之旅，在最喜歡的攝影主題上進行一次長時間的拍攝，在珊瑚脊上進行一次漂流，或者在夜幕的掩護下夜間探索一片呈現出新特色的風景。

以下是瓦卡托比遊客滿足潛水慾望的一些方法。

目錄 目錄 樂意效勞 使其成為多層次的 順其自然 從岸邊探索 拋棄坦克 夜間移動

樂意效勞

瓦卡托比潛水團隊為每位潛水員提供適當水準的個人服務，提供禮賓級潛水，對此深感自豪。工作人員很樂意處理設備設定、轉移和儲存的所有細節。但如果您想掌控自己的裝備，沒問題。

導遊提供全面的潛水前簡報，並在每次潛水期間在水中帶路、指出獨特的發現、保持警惕並在需要時提供幫助。水肺潛水新手非常感謝我們的導遊提供的額外幫助和個人關注。較有成就的潛水員被信任負責自己的個人資料。也就是說，許多人選擇靠近導遊，以利用他們對當地的了解以及他們發現難以捉摸的海洋生物的近乎不可思議的能力。

使其成為多層次的

潛水電腦可以讓人們在潛水地點享受更長的潛水時間，人們可以從更深的潛水點開始，然後在整個潛水過程中緩慢上升到水面。世界上很少有地方像瓦卡托比一樣適合多層次概況。許多地方的牆壁和陡坡距水面只有幾英尺高，超出了休閒潛水的範圍。在這些地方，配備電腦的潛水員可以創建超出一小時的剖面圖，並以延長的珊瑚礁頂部之旅結束。

順其自然

瓦卡托比設有繫泊浮標以防止錨損壞，但許多最受歡迎的潛水路線並不是在同一點開始和結束，而是以放流潛水的形式進行。任何進行過正確執行的放流潛水的人都知道，這可能是一次非常有益的體驗。無需返回起點、計算空氣儲備或逆流游泳；您只需跳下船，沿著礁石走就可以了。

從岸邊探索

早上、中午和下午都有船出發，瓦卡托比的潛水者無需等待很長時間即可開始下一次旅行。但您不必乘船即可享受非凡的潛水體驗。

度假村的屋礁被稱為世界上最好的海岸潛水點之一，您只需從海灘涉水或從度假村碼頭的盡頭進入，即可發現這片傳奇的水下地產。該地區一些最稀有的野生動物就在碼頭周圍發現，包括幽靈尖嘴魚和華麗幽靈尖嘴魚、葉蠍魚和幼墨魚。

瓦卡托比屋礁 會令廣大潛水員滿意。遠距離愛好者可以沿著牆壁和斜坡探索深處的黑珊瑚；攝影師可以在記憶卡中填滿微距肖像，或利用環境光拍攝令人驚嘆的廣角全景照片。新手和休閒潛水員可以留在靠近礁頂的地方，那裡的顏色達到了頂峰，海葵魚和清潔站等現像很常見。

如果想要體驗介於岸潛和船潛之間的體驗，客人還可以使用瓦卡托比的計程車服務，這些船會帶您前往屋礁更遠的區域，沿著岩壁漂流回到碼頭，欣賞風景如畫的漂流。

拋棄坦克

瓦卡托比擁有眾多距離海面一兩公尺以內的珊瑚礁，是主要的浮潛目的地。度假村的潛水船所遊覽的大部分地點都同樣適合浮潛者，他們隨時歡迎浮潛者上船，並有一名浮潛導遊在進入之前提供全面的簡介。情侶來說，這是一個特別有吸引力的選擇。對於無法在水中獲得足夠時間的潛水員來說，下午的通氣管可以提供額外的機會，讓他們的頭部保持在水下，而無需吸收任何額外的氮氣。

夜間移動

夜間潛水新手可以在日落後在屋礁熟悉的區域開始夜間潛水。這可以讓您有時間適應逐漸減弱的環境光，並在完全黑暗來臨之前適應周圍的環境。

度假村每週還提供多次夜間乘船潛水服務，前往該地區一些最受歡迎的景點。 為了更深入了解下面的情況，客人可以報名參加螢光潛水體驗。這涉及使用特殊的紫外線潛水燈，以發光的螢光色調顯示某些珊瑚和動物，相當於水下黑光海報。

無論您選擇探索瓦卡托比的珊瑚礁——淺海還是深海、白天還是黑夜、留在原地還是沿著岩壁漂流——可以肯定的是，您不會無事可做。也許這就是為什麼這麼多客人再次光臨的眾多原因之一。

詢問瓦卡托比之旅 >這裡 或直接聯絡他們 辦公室@wakatobi.com.