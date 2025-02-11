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瓦卡托比的快閃族

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雄性黃鰭閃光瀨魚 (Paracheilinus flavianalis) 向女士們炫耀自己的東西。攝影：Wayne Osborn|Kaleidios wrasse (Pseudojuloides kaleidios) 最大尺寸可達 10 厘米/4 英寸。 |雄性黃鰭閃光瀨魚 (Paracheilinus flavianalis) 向女士們炫耀他的東西。韋恩奧斯本攝
雄性黃鰭濱瀨魚 (Paracheilinus flavianalis) |Kaleidios wrasse (Pseudojuloides kaleidios) 最大尺寸可達 10 厘米/4 英寸。韋恩奧斯本攝

有報導稱，瓦卡托比的潛水員遭到閃光——那是由閃光瀨魚造成的。 

在珊瑚礁邊緣搜索 Wakatobi 你可能會遇到一群閃光瀨魚。我們說後宮是因為這個群體將由成熟的雌性和單身男性族長組成。一整天，這些色彩繽紛的小魚都平靜地啃食小塊藻類。要了解為什麼他們被稱為“閃光者”，您需要在日落之前回來。那是男性變得浪漫的時候。

雄性黃鰭閃瀨魚 (Paracheilinus flavianalis) 向女士們炫耀自己的東西。韋恩奧斯本攝
雄性黃鰭閃瀨魚 (Paracheilinus flavianalis) 向女士們炫耀自己的東西。 照片工具 韋恩·奧斯本

為了表示他的多情關注，他會炫耀他放大的 當他開始跳求愛舞蹈以吸引伴侶的注意時，他本已明亮的膚色會變成電光般明亮的色調。有幸在膠卷上捕捉到這一景象的攝影師可以將珍貴的影像添加到他們的作品集中。 

「我們的相機在瓦卡托比加班，瓦卡托比珊瑚礁上的許多不同的珊瑚礁主題永遠不會讓人失望，」客人韋恩·奧斯本說。我們很高興在我們最喜歡的兩個網站 Dunia Baru 和 Teluk Maya 上發現了閃光瀨魚。

杜尼亞巴魯 是瓦卡托比眾多潛水地點之一，也曾在以下網站上出現過 ScubaDiverMag.com

目前已知有 20 種閃瀨魚，屬於原產於印度-太平洋地區的擬龜屬。如果考慮到這組熱帶海洋魚屬於 Labridae 科，那麼這個數字就更少了，該科有 600 多個物種，可分為約 81 個屬。 

卡萊迪奧斯閃光瀨魚（Pseudojuloides kaleidios）最大尺寸可達 10 公分/4 英吋。
卡萊迪奧斯閃光瀨魚（Pseudojuloides kaleidios）最大尺寸可達 10 公分/4 英吋。

瀨魚作為一個群體，體型龐大，種類繁多。  

雖然這個家族中的大多數個體通常都很小（大多數不到20 厘米/7.9 英寸長）且顏色鮮豔，但也有少數長得相當大，如駝頭瀨魚，這是已記錄的最大的群體，長達2.5 m/8.2 英吋。它們是高效的食肉動物，以各種小型無脊椎動物為食。 

在他們的部落格上了解有關瓦卡托比海洋生物的更多信息 瓦卡托比流.

www.wakatobi.com

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

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21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
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15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
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17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

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https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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