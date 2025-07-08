瓦卡托比超寬敞的潛水船

搭乘瓦卡托比潛水度假村的標誌性潛水船

大多數潛水和浮潛之旅都是從乘船開始的。世界上大多數目的地都是如此，瓦卡托比度假村也不例外。沒錯，瓦卡托比度假村擁有世界上最受讚譽的岸潛點之一－「屋礁」（House Reef）。但要全面探索度假村的海洋保護區，您必須搭乘一艘可以漂浮的船隻。我們想向您介紹瓦卡托比的船隊，並分享為什麼許多潛水員認為它們是舒適、個人化服務和潛水樂趣的理想選擇。

目錄 目錄 認識艦隊 個人空間 私人事務 當地的實用性 人為因素

認識艦隊

瓦卡托比潛水度假村 運營著一支由九艘專用潛水/浮潛船組成的船隊，全長約20 公尺/67 英尺，船寬為4.5 公尺/14.7 英尺。兩艘船是相同的，但都遵循類似的設計和佈局。雖然設計傳統，但每艘都配備了現代化的安全和導航設備，如氧氣、GPS 和船用無線電。

瓦卡托比船隻最重要的共同特徵之一是全長式船頂。防曬是熱帶地區潛水和浮潛活動中至關重要卻又常常被忽視的環節。水和風的冷卻作用或許能讓乘客感覺不到陽光的強烈照射，但曬傷或脫水很快就會變得嚴重。正因如此，瓦卡托比的船隻從船頭到船尾都覆蓋著船頂，乘客無需塗抹防曬霜或穿上任何遮蓋物即可避免曬傷。對於想要享受陽光浴的遊客來說，船頭還設有寬敞的開放式區域，讓他們放鬆身心。

我做過很多次船潛，知道12到14個人擠在一艘小船上，沒有活動空間，穿梭於各種裝備是多麼不舒服。我愛上了瓦卡托比的船。它們開放、寬敞，而且超級舒適。 —— 客人 Mitchell Bennett

瓦卡托比潛水艇的另一個設計亮點是其浴室的位置，也就是航海人士所說的「洗手間」。在許多潛水艇上，要去洗手間，需要先爬上梯子，進入船頭的船艙，然後在船顛簸時進入一個狹窄的空間處理日常用品。瓦卡托比潛水艇的潛水艇在更穩定的船尾區域和甲板高度都設有一個寬敞的洗手間，並配備齊全的熱水淋浴。

個人空間

瓦卡托比的船隻外形修長，提供了充足的長凳座位和活動空間，方便潛水員穿戴裝備和活動。理論上，每艘船可以輕鬆容納大量潛水員，但這種龐大的載客量並非瓦卡托比的風格。例如，度假村最大的船最多可容納16名潛水員，而稍小的船最多可容納12名潛水員。

Wakatobi 潛水船注重空間和舒適度，每艘船長約 20m/67 英尺，橫樑寬 4.5m/14.7 英尺，確保客人有足夠的肘部空間。除了在水上非常穩定之外，它們還具有全長屋頂，可以遮擋陽光。

臉等物品 口罩, 鰭鞋子、短靴和其他個人物品都存放在舷側長凳下方帶有獨立編號的儲物籃中。每位客人首次在潛水中心辦理入住手續時都會獲得一個編號的儲物籃，潛水工作人員會在客人入住期間將這些儲物籃往返於船上。

專用的攝影機和沖洗站位於船後部附近，而進出水面的出口則通過船兩側的寬側入口門。這些開口設置在相機台和前排座椅之間的中間，為攝影師提供了組裝裝備的空間，而不會妨礙其他潛水員和浮潛者進出水面。



瓦卡托比潛水船的側入式入口是一大優點。它讓潛水員進出水面非常方便，而且不會受到引擎廢氣的影響，這比我旅行中乘坐過的大多數潛水船都要舒適得多。” ~ 嘉賓肯·格拉澤

入水過程與其說是邁出了一大步，不如說是邁出了一步，因為水面落差只有一英尺半。如果潛水員因為腰部問題等原因需要更輕鬆的入水方式，可以直接坐著，讓甲板工作人員幫助他們穿脫裝備。回到船上也很容易，因為船上有一個非常堅固的梯子，配有易於使用的把手。側面入水口的另一個好處是可以與船尾遠處的引擎排氣口隔開。

私人事務

Wakatobi VII 是一艘專用的私人潛水/浮潛船，擁有超級寬敞的帶頂甲板，包括陰涼的用餐區、廚房站、帶浴室和淋浴的更衣室、前甲板上的一組日光躺椅和屋頂上的完全開放式甲板晚上觀光或觀星。

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瓦卡托比船隊包括兩艘專為私人包租而建造的船隻，為個人或小團體提供真正的個人潛水體驗。與度假村其他船上的全長長凳不同，寬敞的帶頂甲板設有陰涼用餐區、船頭日光躺椅、廚房站以及帶全套浴室和淋浴的更衣室。一個特色是上層甲板，可用於觀光、曬太陽或在星空下享用晚餐。 更多關於私人船隻 >點擊這裡.

當地的實用性

您可能想知道為什麼像瓦卡托比這樣的頂級潛水和浮潛度假村會經營一支看似傳統的印尼渡輪船隊。裝有一對嘶啞的渦輪柴油機和閃閃發光的金屬導軌的時尚玻璃纖維汽艇在哪裡？

瓦卡托比 VI 號停靠在度假村碼頭。

他們走傳統路線的原因有很多，首先是他們對永續發展和社區管理的承諾。作為瓦卡托比為當地社區創造經濟效益的使命的一部分，他們委託當地造船商建造我們的標誌性船隻，而不是進口工廠製造的潛水船。

本地建設不僅可以保留社區的收入，還可以帶來一些環境效益。選擇可持續木材而不是玻璃纖維樹脂減少了與建築相關的排放，同時在家附近建造建築也減少了從遙遠地點進口船隻所產生的碳足跡。

除了在當地建造「感覺良好」的方面之外，瓦卡托比的選擇背後還有許多實際原因。首先是可靠性。由於這些船隻是由當地工匠建造的，因此可以快速輕鬆地進行維修，無需等待專有部件從數千英里外的工廠空運過來。因此，他們的團隊可以更方便地處理機械問題和維護。

然後是效率。他們的潛水船體修長，相對精簡，只需一具引擎即可驅動，比高速渦輪增壓柴油船的油耗更低，排放也更少。度假村的潛水船速度在17公里/11英里/小時左右，對於我們這種潛水風格來說已經足夠快了。在瓦卡托比，大多數潛水點通常只需30到XNUMX分鐘即可到達，即使是最遠的潛水點，也能在不到一小時內到達。

這為我們帶來了他們傳統設計的第三個好處，那就是舒適。我們的船以輕鬆的速度行駛，沒有撞擊或傾斜，引擎噪音也降低到可以進行正常對話的低噪音。船體設計無論是在航行中還是停泊在停泊處時都非常穩定。乘客可以在前往現場的途中放鬆並走動，無需抓住扶手來保持平衡。雖然瓦卡托比船很少遇到洶湧的海水，但其鋒利的船頭和陡峭的輪廓使它們能夠輕鬆地穿過波浪和波浪。

人為因素

瓦卡托比 (Wakatobi) 永遠帶著微笑的潛水船員之一。

瓦卡托比潛水船最重要、最有價值的特徵之一並非物質層面，而是人性化。我們的船員和潛水員以提供最高水準的個人化服務和關注為榮。這種服務甚至在客人登船前就已開始。潛水員負責所有設備往返船隻的搬運，並為您安裝裝備。如果您想自行安裝裝備，也​​沒問題，我們隨時準備為您提供協助。

整個潛水團隊都非常出色。簡報結束後，我覺得我幾乎可以自己瀏覽這些網站，這就是描述的全面和個性化。」- Joe Bennett

每次潛水前，瓦卡托比的導遊不僅會提供詳盡的潛水指南，還會與每位客人討論潛水預期，並據此定制潛水方案。在水中，我們的潛水導遊經驗豐富，能夠提供恰到好處的關注，無論是協助經驗不足的潛水員，還是幫助經驗豐富的潛水員掌握節奏，亦或是擔任專業的生物觀察員。浮潛者也會得到同樣的關注，他們通常會陪同潛水員前往瓦卡托比海洋保護區內眾多擁有廣闊淺礁的地點。

舒適和個人關注是瓦卡托比服務理念的重中之重，包括您的潛水船體驗，因此您的假期回憶將更加美好。

每次潛水後，賓客都會收到一條清涼的薄荷香毛巾，以及小吃和飲料。瓦卡托比的廚師還會在船上滿足賓客的飲食要求或願望；賓客只需提出要求，他們就會確保在船離開碼頭前準備好。正是這樣的貼心服務，讓在瓦卡托比船上的時光不僅僅是水面休息或水下體驗的必要前奏。事實上，許多賓客認為往返潛水點的輕鬆時光是整個度假體驗中非常愉快的一部分。

如果你還沒有體驗過潛水船的樂趣，那就去 wakatobi.com，預訂您的訪問，然後上船。