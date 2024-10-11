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我們在拉賈安帕的 AWARE 週做了什麼

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我們在 AWARE 週做了什麼

在 2024 年 AWARE Week 期間，子午線探險潛水度假村團隊積極參與各種保育工作，以保護四王群島的海洋環境。 16 月 XNUMX 日星期一，本週開始於在指定的潛水地點 Saonek Monde 舉行的潛水反碎片活動。潛水員和度假村工作人員聚集在一起清除水域中的海洋垃圾。收集到的數據被仔細記錄在 Dive Against Debris 應用程式中，為了解地表下污染的影響提供了寶貴的見解。

意識到第 2 週
我們在四王群島為 AWARE 第一周所做的事情

第二天，即 17 月 XNUMX 日，研究小組將重點轉向從珊瑚礁中清除荊棘王冠海星。荊棘冠族群以其以珊瑚蟲為食的破壞性食物而聞名，它們正在對脆弱的珊瑚礁生態系統構成威脅。團隊配備了專門的工具，努力從珊瑚礁中提取這些掠食性海星，確保珊瑚能夠茁壯成長而不會受到進一步的損害。在這裡查看更多內容 – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

18月XNUMX日，度假村員工和家人齊聚一堂，進行紅樹林清潔活動。在了解紅樹林在維持沿海生態系統中發揮的重要作用後，小組花了一個小時清除該地區的碎片。紅樹林作為「生命之樹」的重要性得到了強調，印尼擁有世界上很大一部分紅樹林，這使得這項努力對於當地環境健康至關重要。在這裡查看更多內容 – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

意識到第 3 週
我們在四王群島為 AWARE 第一周所做的事情

19 月 XNUMX 日星期四，度假村工作人員和客人參與了海灘清理工作。該團體前往海灘收集丹皮爾海峽水流帶來的垃圾和碎片。鑑於拉賈安帕作為海洋生物多樣性中心的獨特地位，這項活動強調了保持拉賈安帕海岸線原始狀態的重要性。在這裡查看更多內容 – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

AWARE 週以 21 月 XNUMX 日星期六由講師 Cullen 和 Kayra 主持的演講結束。他們向與會者介紹了對抗海洋污染的重要性，並提供了實用的解決方案，鼓勵每個人參與當地的清理工作並減少個人塑膠的使用。這場演講使參與者能夠在為子孫後代保護四王島的美麗和生物多樣性方面做出實際的改變。

關於我們 子午線探險潛水:

坐落在令人驚嘆的 拉賈安帕特，印尼， 子午線探險潛水 是 PADI 五星級生態度假村，並榮獲著名的 PADI 綠色之星獎。我們的 潛水 以其專業性和品質而聞名的服務已成為 PADI 和 PADI 的代名詞 子午線冒險 名字，確保為所有人提供自信和愉快的潛水體驗。

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