奈傑爾·馬什 (Nigel Marsh) 與紐荷蘭出版社 (New Holland Publishers) 合作，剛剛發布了一本新的指南 – 澳洲海魚簡明指南。這本書是對澳洲海洋魚類的精彩介紹，指南中包含 121 個科、193 個品種。

澳洲是世界上海洋魚類數量和多樣性最多的國家，有記錄的魚類超過 4000 種。這主要是因為該國廣闊的海岸線擁有多種多樣的海魚棲息地。在北部，澳洲溫暖的熱帶水域充滿了色彩繽紛的珊瑚魚。這些熱帶魚大部分是與其他印度太平洋國家共享的。而在南部，該國的冷溫帶水域則棲息著大多數特有魚類，這些物種在地球上其他地方都看不到。

澳洲海魚簡明指南 5

在澳洲各地的每個海洋環境中都發現了大量的海魚——紅樹林、珊瑚礁、海帶森林、沙灣、河口以及大陸棚附近的深暗水域。有些還在海鮮產業發揮重要作用。

在澳洲各地發現了超過 4000 種海魚，而且每年都在增加， 澳洲海魚簡明指南 是這些迷人海洋生物的精彩介紹。本指南中介紹的魚類家族是潛水者、浮潛者和釣魚者遇到的最常見和最有趣的魚類。

奧林巴斯 DIGITAL 相機

本書是澳洲野生動物簡明指南系列的一部分，其他指南還包括有關鳥類和爬行動物的書籍。奈傑爾在過去四十年裡在澳洲潛水並拍攝了眾多魚類後，受邀撰寫這本書。

奈傑爾·馬什 為《Scuba Diver》讀者所熟知，因為他一直為《Scuba Diver》撰稿 雜誌 從一開始。 Nigel 是一位澳洲水下攝影師和攝影記者，其作品發表在澳洲和海外的眾多雜誌、報紙和書籍上。奈傑爾在澳洲、亞洲、太平洋、印度洋和加勒比海地區廣泛潛水。

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他的水下照片曾多次贏得國際攝影比賽。多年來，奈傑爾也寫了十幾本書，包括《澳洲水下》、《珊瑚奇妙》、《與鯊魚一起潛水》和 淤泥潛水, 也由紐荷蘭出版。

澳洲海魚簡明指南 該書現已在書店和網上出售，售價為 16.99 美元，對於想要更多地了解所遇到的魚類的潛水員或浮潛者來說，這是完美的聖誕禮物。