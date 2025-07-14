拉賈安帕特的保護

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在短短二十多年的時間裡，拉賈安帕特——印尼偏遠的西巴布亞地區的「四大天王」——已經從一個默默無聞的窮鄉僻壤變成了世界上最令人垂涎的潛水勝地之一。

2005年我第一次來到這裡時，潛水活動僅限於少數幾艘船宿潛水艇和臨時生態度假村。如今，旺季期間，有近100艘潛水艇在這片水域航行，住宿設施也從簡樸的鄉村民宿到豪華度假村應有盡有。然而，不變的是這裡令人嘆為觀止的景觀和依然生氣勃勃的水下生物多樣性。

那時，鯊魚的蹤跡十分罕見。如今，頂級掠食者的數量已經回升，與珊瑚礁和海洋蝠鱝的邂逅也越來越常見，拉賈安帕特群島是地球上少數幾個蝠鱝種群正在增長的地區之一。

水上基礎設施也得到了顯著改善。索龍如今擁有現代化的機場以及包括購物中心和酒店在內的城市配套設施。問題是：拉賈安帕特是如何在保護環境的同時實現如此快速發展的？

答案在於一項獨特的、以社區為中心的保護行動，由充滿熱情的個人領導。本文—系列文章的第一篇—聚焦於其中一位領導者：馬克‧艾德曼 (Mark Erdmann)。他將科學專業知識與深厚的文化洞察力相結合，幫助拉賈安帕特群島的成功。

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馬克·艾德曼是誰？

艾德曼是一位美國珊瑚礁生態學家，擁有加州大學柏克萊分校的博士學位。他曾在印尼生活了23年，後於2014年帶著妻兒移居紐西蘭。他目前擔任保護國際組織（CI）亞太區海洋計畫副總裁，負責該地區的海洋計畫。

埃德曼擁有超過14,000次潛水記錄，並參與發現了215種新魚類、珊瑚和螳螂蝦。他撰寫了260多篇科學論文，並與魚類學家傑拉爾德·艾倫博士合著了三卷本的《東印度群島的珊瑚礁魚類》。

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探索拉賈安帕特

艾德曼首次造訪拉賈安帕特群島是在2002年，當時他參加了大自然保護協會（Nature Conservancy）的探險活動，旨在驗證國際海洋保護組織（CI）關於該地區是全球海洋生物多樣性中心的說法。在當地潛水先鋒馬克斯·阿默（Max Ammer）的帶領下，埃德曼很快就透過對蝦（螳螂蝦）的研究，證實了該地區的獨特性。

但他也發現了明顯的破壞跡象——炸魚、氰化物捕撈、鯊魚割鰭以及海龜偷獵。他清楚意識到，保護工作刻不容緩，而這正是他的使命。

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艱鉅的挑戰

當時，拉賈安帕特地處偏遠，基礎設施匱乏，當地文化雖然沒有記錄在案，但卻十分複雜。該地區面臨外來者掠奪資源的壓力，執法部門幾乎不存在。

儘管如此，艾德曼還是看到了一條前進的道路，只要能獲得適當的資金和當地的支持。 2004年，國際海洋保護組織招募他，幫助拉賈安帕特建立海洋保護計畫。

與 Allen 博士一起現場準備/安裝標本

建立科學基礎

艾德曼明白，要獲得支持，堅實的數據至關重要。但如何調查動態的珊瑚礁系統並發現新物種呢？

2005年初，艾德曼與格里艾倫博士合作進行了海嘯災害評估，成為了他人生的轉捩點。艾倫是一位經驗豐富的魚類學家，他完善了快速生態評估方法，能夠快速評估魚類多樣性。

他們結成了合作關係，至今仍在繼續。兩人組成一個團隊，艾倫負責勘測較淺的珊瑚礁（最深40米），而埃德曼則潛入更深的水域（40至70米），利用減壓停留記錄淺水區的隱蔽物種。

他們的工作證實了拉賈安帕特群島的生物多樣性：這裡有超過1,660種珊瑚魚和574種珊瑚，其中至少有70種是該地區特有的。這鞏固了拉賈安帕特群島「物種工廠」的聲譽。

艾倫博士正在拍攝馬克在魚浮出水面之前收集的標本，以記錄魚的真實顏色

整體保護策略

憑藉著令人信服的數據，艾德曼與一支由印尼環保人士組成的專業團隊制定了一項全面的保護策略。埃德曼精通印尼語，並且非常熟悉印尼的政治格局，他幫助巴布亞當地利益與國家和國際保護目標相協調。

至關重要的是，研究團隊認識到，任何解決方案都必須以當地美拉尼西亞社區為核心，因為他們對珊瑚礁擁有慣常的海洋使用權。對他們來說，保育不僅關乎生物多樣性，更關乎確保食物和生計。

設立海洋保護區（MPA）並非為了限制，而是為了作為強化社區權利的法律工具。社區參與劃定海洋保護區邊界、制定規則，並限制外來漁民進入。

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賦能當地利害關係人

國際海洋保護組織並沒有引進外部專家來管理海洋保護區，而是支持培訓和僱用當地巴布亞人擔任護林員和工作人員。雖然這些人中很少有人接受過正規教育，但他們對珊瑚礁有著深入的了解，並長期致力於服務社區。

這種社區驅動模式被證明是有效且可持續的。它確保了當地民眾的認同，保留了文化傳統，並保護了海洋生態系統。

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傳承傳承

馬克·艾德曼在拉賈安帕特留下的遺產，是根植於當地尊重的富有遠見的科學成果。他將生物多樣性數據、基層賦權和戰略夥伴關係融為一體，為當今世界上最成功的海洋保育工作之一奠定了基礎。

這個故事只是個開始。在接下來的文章中，我們將會見到其他拉賈安帕特的捍衛者——像艾德曼一樣，他們仍在繼續守護珊瑚三角區的核心地帶。

作者：唐·西爾科克

Don 是《Scuba Diver》的資深旅遊編輯，常駐峇裡島，他的網站 www.indopacificimages.com 擁有大量有關印度太平洋地區一些最佳潛水地點以及全球「大型動物」體驗的地點指南、文章和圖片。