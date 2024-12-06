珊瑚產卵：全力應付大堡礁嬰兒潮

在地球上最引人注目的產卵活動期間，旅遊業者和當地珊瑚礁產業通宵工作，學習尖端的珊瑚修復技術，以幫助增加健康的珊瑚數量。

一年一度的珊瑚產卵活動由十一月的滿月引發，大堡礁壯麗的珊瑚在水下「暴風雪」中迸發出生命，將數萬億個卵子和精子釋放到水中，形成大規模繁殖現象，大衛·阿滕伯勒爵士對此進行了描述被譽為“最偉大的自然奇觀之一”。

默認

對於珊瑚科學家來說，這項活動也是一年中最重要的一天，因為他們正在探索擴大珊瑚礁恢復規模的創新方法，以保護這一自然標誌免受氣候變遷日益嚴重的影響。

為了增加今年產卵的珊瑚幼蟲數量，澳洲海洋科學研究所 (AIMS) 的一個團隊首次對凱恩斯和道格拉斯港海洋產業（包括旅遊業）進行如何使用創新珊瑚幼蟲播種技術的培訓稱為「珊瑚體外受精”的技術。這項連夜任務是在該地區兩個不同地點設立的專門設計的浮動幼蟲池中捕獲數百萬個珊瑚卵和精子，旨在支持珊瑚礁的自然再生過程。

當它們發育成珊瑚寶寶時，脆弱的產卵束將在育苗池中停留長達一週的時間。一旦準備就緒，它們將被放置在珊瑚礁上，其中包括最近受到白化事件影響的地方，在那裡它們可以長成健康的幼珊瑚，並幫助為大堡礁帶來新的生命。

科學家估計，珊瑚體外受精可將珊瑚的成功受精率提高 100 倍——透過這種創新技術，將自然環境中的百萬分之一提高到萬分之一。

大堡礁基金會董事總經理 Anna Marsden 表示：「去年夏天，我們的大堡礁經歷了另一場毀滅性的白化事件，再次凸顯珊瑚礁處於氣候變遷的前線。開發一套解決方案工具包來幫助我們恢復失去的東西並保護剩餘的東西免受氣候變遷的影響至關重要。

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「科學家和旅遊業者之間的這種名為 Boats4Corals 的合作，透過我們的珊瑚礁群島計劃在聖靈群島成功試點，並且正在突破珊瑚礁恢復的最大瓶頸之一——規模。繼這一成功之後，在澳洲航空的支持下，我們正在對珊瑚礁的其他地區採取同樣的方法。透過讓熱心的旅遊經營者和當地人將這項技術添加到他們當前的保護工具包中，我們希望擴大以科學為基礎且可擴展的當地珊瑚礁恢復運動。

「透過結合旅遊業和海洋產業的領導力、船隻、當地專業知識和人力，我們的目標是實現比研究人員單獨完成的規模大得多的珊瑚礁恢復。這確實是一種強大的合作夥伴關係。

AIMS 北部大堡礁調查本週的新數據顯示，2024 年大規模珊瑚白化事件導致蜥蜴島地區硬珊瑚覆蓋面積出現自 39 年前開始調查以來的單次最大年度下降。蜥蜴島和凱恩斯之間水下調查的初步監測結果顯示，超過三分之一的硬珊瑚因白化而消失。科學家們正在繼續調查大堡礁的各個區域，完整的評估報告將於 2025 年發布。

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AIMS 首席系統工程師兼專案總監 Mark Gibbs 博士表示：「昨晚與當地新興行業進行水上培訓並分享有關凱恩斯和道格拉斯港地區珊瑚礁的信息，真是太好了。

「我們的產卵活動非常成功，水池裡現在充滿了正在發育的珊瑚幼蟲。儘管該地區的珊瑚礁從夏季以來遭受了損失，但我們對該地區所看到的產卵水平感到鼓舞。

「我們使用的方法是透過珊瑚礁恢復和適應合作計劃開發的。在不斷完善它們的同時，我們的團隊正在利用當地人、船隻和技能的力量，對它們進行測試，以確保它們能夠從研究轉化為現實。

「最近幾週我們一直在與這些當地工作人員合作，每個不同的行業都有自己獨特的優勢和能力，我們正在共同利用這些優勢和能力。

「雖然產卵收集可能已經結束，但我們正在繼續培訓當地操作員監測正在發育的珊瑚，並在準備好後將它們分發到當地的珊瑚礁上。因此，未來幾週將會有大量的培訓和合作。

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大堡礁是澳洲最大、最有價值的自然標誌 德勤的研究顯示大堡礁為澳洲經濟貢獻了 6.4 億澳元，維持了超過 64,000 個就業崗位，其中大部分來自旅遊活動。

Quicksilver 集團環境與合規經理 Phil Coulthard 表示：「照顧當地珊瑚礁遺址的場地管理計畫一直是 Quicksilver 集團的核心關注點，然而，為了增強抵禦未來環境壓力的能力，內部需要採取合作行動海洋旅遊業，並透過與其他產業、政府、傳統所有者，當然還有我們的科學界的合作。

「像這樣的專案就是一個完美的例子。過去幾週對我們的團隊來說是一個絕佳的機會，可以與其他行業運營商和澳大利亞海洋科學研究所合作，了解更多有關珊瑚幹預技術的信息，我們希望這些技術不僅有利於當地的珊瑚礁，而且也成為擴展項目的平台無論是在大堡礁還是全世界的珊瑚礁。

「但最精彩的當然是有機會在道格拉斯港附近的阿金考特礁再次目睹世界上最偉大的同步產卵事件。這次活動的規模之大令人驚嘆，也證明了大堡礁的韌性和美麗。目睹數十億動物個體同時釋放出臭卵子和精子，不僅是大自然的奇蹟，而且還加強了我們海洋生態系統的微妙平衡及其對環境可預測性的依賴。

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英國生物學經理艾瑞克費雪博士表示：「私人企業、研究人員和傳統所有者之間建立夥伴關係對於幫助珊瑚礁自然恢復和適應大堡礁的未來發展至關重要。 GBR Biology 致力於支持 Coral IVF 計劃。它與我們現有的現場輔助珊瑚礁恢復計劃（例如珊瑚捕食者控制、水混合和珊瑚碎石穩定）無縫銜接。

該試驗由澳洲政府珊瑚礁信託基金和澳洲海洋科學研究所資助，澳洲航空透過與大堡礁基金會為期 10 年、價值 10 萬美元的合作夥伴關係提供支持。

澳洲航空代理首席永續發展長 Fiona Messent 表示：「將遠近的客戶與我們令人驚嘆的自然景觀聯繫起來是我們工作的核心。我們很自豪能夠透過與大堡礁基金會的合作來支持擴大 Boats4Coral 合作，以便旅遊經營者和科學家能夠共同努力，以擴大珊瑚礁恢復規模並幫助保護澳大利亞的自然標誌。

該計畫採用了珊瑚礁復育和適應計畫開發的創新技術，該計畫由澳洲政府珊瑚礁信託基金和大堡礁基金會合作資助，並得到了澳洲航空的支持。

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珊瑚礁復育與適應計畫執行長塞德里克·羅比洛特博士說：「氣候變遷對世界各地珊瑚礁的影響的速度令人震驚。凱因斯和道格拉斯港地區的這種知識共享和合作是將珊瑚礁恢復和適應計劃開創的科學創新轉化為實地解決方案工具包的關鍵一步。

「這將透過多年和更大規模的試點部署來實現，以建立未來的珊瑚礁恢復和適應產業，使珊瑚礁社區、產業、傳統所有者和管理者每年在珊瑚礁上部署數百萬個具有更高耐熱性的珊瑚。

關於大堡礁基金會

大堡礁基金會 透過恢復珊瑚礁和沿海棲息地並幫助它們適應氣候變遷的影響，為世界珊瑚礁創造未來。我們建立了一個協作組織來籌集資金、投資創新理念並設計現實世界中的、可擴展的保護計劃，這些計劃正在海洋和陸地恢復方面取得突破。該基金會與原住民和一線社區步調一致，正在世界各地快速追蹤和部署解決方案。

為什麼珊瑚產卵很重要？

沒有人比大衛‧阿滕伯勒爵士更能解釋這一點：

如果沒有發生一件真正非凡的事件，珊瑚礁的居民就不會來到這裡。它每年只發生一次，是所有自然奇觀中最偉大的之一。直到 1980 世紀 XNUMX 年代，科學家才在地球上發現了它 大堡礁。一年中的幾個晚上，當條件合適時，沿著珊瑚礁的整個長度，許多不同物種的珊瑚會突然爆發。這是偉大的產卵事件，也是自然界的奇觀之一。這是一年中唯一一次，珊瑚本身不僅透過分枝生長，而且透過有性繁殖， 這對珊瑚礁的生存至關重要.

礁石魔法浮橋

什麼是珊瑚產卵？

珊瑚產卵是珊瑚礁上新生命開始的時候。這種令人著迷的自然現象每年都會發生一次，被稱為水下暴風雪。春末，大堡礁上的珊瑚釋放出卵子和精子，這些卵子和精子以小球的形式緩慢地漂浮到海面。產卵只發生在晚上，當以浮游生物為食的珊瑚魚正在睡覺時，這降低了魚卵被吃掉的風險。

它會在表面形成粉紅色的光滑層，卵子會在那裡與兼容的卵相遇，並產生幼蟲，幼蟲需要大約十天才能完全成熟為珊瑚蟲。許多這些小珊瑚將成為年輕的珊瑚，為我們大堡礁的未來帶來希望。

直到 1982 年，磁島才發現珊瑚產卵。近海珊瑚礁往往比外礁早一個月產卵，外礁的產卵更為壯觀。它通常發生在凱恩斯和道格拉斯港附近的外礁，十一月滿月後兩到六個晚上，水溫為 27-28C。

圖片來源：大堡礁基金會