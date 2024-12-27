與 Meridian Adventure Dive 一起潛水四王群島

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潛水四王群島並享有獨家 Meridian Adventure 潛水特價優惠。

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潛水套餐：

6 天 7 晚 + 10 次潛水 = 每人共享$2098 *含 1 晚免費住宿

7 天 8 晚 + 12 次潛水 = 每人共享$2273 *包括 1 晚和 2 次免費潛水

8 天 9 晚 + 14 次潛水 = 每人共享$2449 *包括 1 晚和 4 次免費潛水

9 天 10 晚 + 16 次潛水 = 每人共享$2693 *包括 2 晚和 2 次免費潛水

10 天 11 晚 + 18 次潛水 = 每人共享$3112 *包括 2 晚和 4 次免費潛水

包含的內容：

  • 價格僅基於住宿加早餐 (B&B)
  • 客房設施包括電視、保險箱、吹風機、洗髮精、護髮素、沐浴露、毛巾和浴袍
  • 24小時空調、熱水及每日家事服務
  • 您的房間和度假村周圍各個地點的飲用水
  • 水肺潛水裝備（面膜, , 浮潛, 潛水衣, BCD, 調節器、配重、坦克）
  • 往返所有潛水地點的接送服務
  • 所有潛水均提供沙灘毛巾、茶、咖啡、新鮮水果和飲用水

排除：

  • 接送服務（索龍和瓦塞）：約 每人$ 55
  • 拉賈安帕海洋公園許可證： 每人 1,000,000 印尼盾
  • 餐點（午餐和晚餐） – 為 8 人或以上團體提供半食宿/全食宿
  • 酒精和非酒精飲料
  • 潛水電腦 和火把
  • 航班、旅遊和潛水保險
頁尾 2024 年 XNUMX 月
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預約期間：01年2024月31日至2025年XNUMX月XNUMX日
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01:20 潛水網
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