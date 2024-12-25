潛水 Lifou，化石環礁

PIERRE CONSTANT 在新喀裡多尼亞一個鮮為人知的地方潛水時結識了各種意想不到的人脈

那是一早出發的時間 貝蒂科 2，前往利富島。早上 6 點在新喀裡多尼亞主要港口努美阿的渡輪碼頭辦理登機手續。

最大行李限重是15公斤加上6公斤手提行李，所以我需要提前一天來攜帶我的42公斤超重行李作為貨物——也就是我的潛水和水下攝影設備。對於潛水員來說，沒有其他選擇！

搭乘飛機也限制體重不超過 15 公斤。根據海況，穿越海洋到達洛亞爾蒂群島利富島需要七個小時。渡輪航行穿過馬雷群島，然後於下午 2 點左右停靠在利富東海岸的 Wé。

這是我第二次來新喀裡多尼亞。 2022 年 XNUMX 月，我第一次旅行時，我沒有時間遊覽洛亞蒂群島。

一位來自布列塔尼、來自韋普隆吉的帕斯卡、身材高大、苗條、長髮的法國人正在等我，我們開著一輛凹陷的灰色舊達契亞洛根車前往他的鄉間別墅。在這片卡納剋土地上，大多數汽車似乎都遭受了某種程度的損壞。利富將成為我的家兩個多星期。

我們碼頭

目錄 地形地形 我們普隆吉 古德省和峽谷 瑪麗娜墓 哈納斯馬鈴薯餅 前往洞穴 戈爾戈內斯礁 馬丁角 智子 迷宮 聯繫我們

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地形地形

洛亞爾蒂群島從西北到東南綿延 500 多公里。它們與大陸相隔寬100公里、深2公里的珊瑚海。從東南部開始，這些島嶼包括沃波爾斯島(Walpoles)、馬雷島(Mare)、利富島(Lifou)、烏韋亞島(Ouvea)、博當-博普雷島(Beautemps-Beaupré ) 和水下的星盤礁(Astrolabe Reef)，面積皆為1,115 平方公里。

洛亞蒂群島是澳洲板塊俯衝到太平洋板塊之下形成的古老火山弧。環礁是在上新世和更新世之間透過反覆沉降形成的。

25萬年前，利富島是一座帶有岸礁的火山島。 300,000萬年前，儘管有新的噴發，但火山受到侵蝕，120萬年前海平面比現在高XNUMXm，環礁有一個內潟湖。然後海洋退去。

15,000年前的里斯-烏爾姆冰河時期，海平面比現在低100m，形成了洞穴和地下河。今天大部分洞穴都被洪水淹沒了。堡礁由緻密的石灰岩構成，位於離岸 3 公里處。

男孩跳進彭海灘 Lifou 的中心

島中心地勢平坦，古老的潟湖充滿了結晶石灰岩、沙子和礫岩。北部高原高25m，礁冠高達90m。南部高原高40m，冠高110m。

利富最大、最古老的洞穴——Hnanawei、Wanaham 和 Inegoj——形成於 190-130,000 年前。沒有地表河流；一切都在地下流動。二月/三月季節會出現大雨，部分水儲存於地下。

彭海灘椰子樹下

就人類歷史而言，來自東南亞的南島人於西元前3000年抵達美拉尼西亞。人類第一次從北美拉尼西亞（金鐘群島）遷徙到新喀裡多尼亞可以追溯到西元前 1700 年。在新喀裡多尼亞西海岸的科內發現的拉皮塔陶器的歷史可以追溯到公元前 1400 年。從 16 世紀到 19 世紀初，東加人和薩摩亞人向利富移民，也可能是從瓦努阿圖移民。

如果詹姆斯·庫克船長確實在 4 年 1774 月 18 日「發現」了新喀裡多尼亞，那麼直到 XNUMX 世紀末才有兩艘英國船隻在利富登陸。洛亞蒂群島以其中一艘船命名。

自 1810 年以來，捕鯨者就已經來到這裡，但 1829 年，法國航海家兼探險家杜蒙·杜維爾「重新發現」了洛亞爾蒂群島，並繪製了一份明確的海洋圖。

我們普隆吉

總部位於 Wé 碼頭，靠近 貝蒂科 2 Wé Plongée 自 2018 年以來一直在碼頭運營。

Wé Plongée 潛水中心位於貨櫃內

韋·普隆吉的帕斯卡

帕斯卡是法國 FFESSM 以及 PADI 和 SSI 教練，不僅提供探索水肺潛水體驗，還提供各種級別的潛水員訓練。夏多布里昂灣 (Chateaubriand Bay) 的出遊都是使用充氣艇進行的，大多數潛水點距離酒店都不超過五分鐘路程。

船上潛水員

在任何特定區域潛水的許可必須得到部落海關當局的批准。海灣以外的活動是為傳統氏族保留的。合格的潛水員可以在上午進行兩次潛水，而 DSD 和潛水訓練則在下午進行。

古德省和峽谷

第一天的潛水計劃是參觀相當相似的古德省和峽谷。珊瑚礁面積巨大，被無數峽谷、泳道和隧道切割，周圍有白色的沙斑。

這更像是一種大氣的體驗，因為魚類的生活並不引人注目——沒有大型標本，沒有魚群，只有常見的蝴蝶魚、鸚嘴魚、刺尾魚、偶爾的神仙魚和奇怪的金斑條紋鯛魚群（金線頜齒牙).

好省的葉珊瑚堆

橙鰭海葵魚群（兩棲金翅目）有白色尾巴的魚很常見，克拉克的小丑魚也是（克氏桿菌）。黑尾豬魚（波迪亞努斯·洛克索諾特斯）是常見的景象。菠蘿海參（鳳梨）在沙底上看到了，還有巨蛤（鱗硨磲）。

粉紅色海綿莖，省好

鹿角珊瑚和其他珊瑚物種，省良好

藍斑蝴蝶魚 (Chaetodon plebeius) 和黑蝴蝶魚 (C flavirostris)

峽谷中的巨蛤（硨磲）

峽谷的鹿角珊瑚和桌珊瑚

瑪麗娜墓

第二天，帕斯卡帶我去了他最喜歡的網站之一，該網站因培訓而廣受歡迎。 Tombant de la Marina 是一個小型陡坡，最大深度為 13m，有白色沙灘和散落的珊瑚礁。

魚類生物往往更引人注目，有綠海龜、白鰭礁鯊、拿破崙瀨魚、藍鰭魚、珊瑚石斑魚（小型頭城）和孔雀石斑魚（烏鴉）、豪豬魚和珍珠雞河豚。

Tombant de la Marina 的綠海龜

我遇到了幾條紅色和黑色的小丑魚（黑雙足魚）、魔鬼蠍魚（惡魔蝎子）有著黃色和紅色胸鰭的橢圓斑蝴蝶魚（窺器), 黃條鸚嘴魚 (斯凱氏斯卡魯斯）和檸檬皮神仙魚（黃翅蠑螈），黃色，藍色眼環。

「有一天，在訓練期間，我們看到了蝠鱝，甚至還看到過鎚頭鯊，」帕斯卡熱情地說。

哈納斯馬鈴薯餅

Patates de Hnassé 的淚珠蝴蝶魚 (Chaetodon unimaculatus)

Patates de Hnassé 的景色相當宜人——大量大型珊瑚群散佈在沙灘上，外坡面向藍色。

其中我看到了淚珠蝴蝶魚（單斑毛齒獸) 、巴布亞蝎子魚 (巴布亞蠍）、V 形蝴蝶魚（筋膜桿菌）和藍色虛線蝴蝶魚（普勒貝烏斯）。雙斑花園鰻（哈西異海鰻）裝飾了一些地方的沙質底部。

Patates de Hnassé 的巴布亞蝎子魚（Scorpaenopsis papuensis）

在石斑魚家族中，有蜂巢狀（梅拉石斑魚), 黑尖 (邊緣E）帶有紅色、白色斑點和月尾 天花.

一大片寬闊的 泡孔菌屬 事實證明，珊瑚值得一看，它有像雛菊一樣的小水螅體，還有藍色和黑色的斑點刺鰩（庫氏新鱉）、小丑砲彈魚和吊頜瀨魚（艾布盧斯·斯迪迪特）出場。

克拉克小丑魚 (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

黑鰭石斑魚 (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

藍點蝴蝶魚 (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte 位於航道入口附近的紅色和綠色浮標之間，由四個對齊的 bommies 組成，向左傾斜深達 25m 或以上。

可以看到綠海龜和玳瑁海龜，還有白口海鰻（裸胸魚），淺棕色帶白點，半圓形神仙魚（半環長毛刺）和大眼睛（哈魯原棘草）呈深紅色，眼睛呈黑色。埃及海星（埃及地蛾）也引起了人們的注意。

白口海鰻 (Gymnothorax meleagris)、Bouée Verte

埃及海星 (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

前往洞穴

在潛水休息日，建議租車遊覽北部甚至整個利富。柏油路將我帶到了納塔洛（Hnathalo），從那裡前往廷格廷（Tingeting）的路線被證明是一個相當大的挑戰。這是因為年輕人的消遣就是毀掉現有的招牌，無論它們存在於何處，並且需要不斷地問路。

路邊的木雕

我最終找到了魔鬼洞，年長的地主要求支付大約 14 英鎊的入場費。一條 10 分鐘長的森林小徑通往懸崖底部，即環礁的石灰岩外冠。

惡魔洞窟、廷格廷

食人洞內

爬上爬下，我發現了一個裂縫嚴重、屋頂敞開的洞穴。左邊的一個空洞躺著一堆人骨，上面的岩石架上有幾個頭骨堅忍地笑著。 「這是食人時代和可怕儀式的遺跡，」我被告知。

食人者頭骨

Lifou 的洞穴數量驚人，有些長達 8 公里。在閱讀了其中一些洞穴中存在水的資訊後，我選擇在東南海岸的盧恩戈尼洞穴 (Luengoni Cave) 潛水。必須獲得土地所有者的許可。

看起來很運動的帕斯卡·卡辛（Pascal Qazing）自稱是卡納克獨立的捍衛者，他組織了洞穴之旅，並同意有一天早上帶我一起去。他在洞內和內湖周圍點燃了小蠟燭，遊客們正在那裡享受涼爽的沐浴。

盧恩戈尼洞穴入口

位於盧恩戈尼洞穴

我背著坦克，浸入清澈的池水中。溫度為21°C。我沿著一條狹窄的隧道，上下都是一些鐘乳石和石筍，沒什麼奇特的，直到我到達10m深的鹽躍層。

我的圓頂鏡頭突然起霧。這只是溫暖的鹽水凝結而成的，但我轉過身來，很惱火，擔心我的相機被淹沒了。

帕斯卡 (Pascal) 在 Trone De Fer 遊出泳道

帕斯卡穿過 Trone De Fer 礁石中的溝壑

盧恩戈尼洞穴

在尋找 Inegoj Cave 時，我發現這位 78 歲的地主坐在桌邊聽收音機。他把我介紹給鎮上管理該地區的一個人，但幾天後我沒有獲得訪問許可，因為唯一可能的嚮導正在忙於山藥田的工作。我只好放棄那條500m長的通往地下湖的隧道。

戈爾戈內斯礁

戈爾貢內斯礁的柳珊瑚

Gorgones Reef 的黃眼銼 (Canntherhies dumerilii)

帕斯卡建議我聯絡位於利富西北海岸埃索的一家潛水中心，該中心由巴斯蒂安（Bastien）經營，他是一個外表強硬但友善的禿頭傢伙。 Lagoon Safaris 自 2013 年起開始運營，擁有一艘 7.5 m 玻璃纖維船，舷外功率為 175 馬力，可搭載 25 名潛水員前往 Baie de Jinek 以北的約 XNUMX 個潛水點。

Bastien，Easo Lagoon Safaris 潛水總監

這次潛水與沙多布里昂灣的封閉水域形成鮮明對比，那裡的海水呈鈷藍色，能見度如杜松子酒般清澈，戈爾戈內斯礁有大量的魚在歡迎我。該地點面向海洋，沐浴在規律的北流中，擁有豐富的柳珊瑚和軟珊瑚，並被證明是一個健康、充滿活力的珊瑚礁。

白沙上有兩座尖峰從 30m+ 的高度升起，水溫為 27°C。藍鰭傑克與巴奇克傑克配對（斜帶Carangoïdes），引人注目的是銀色側面的 V 形花紋和鰓蓋上的黑色破折號。紅鯛魚 （盧賈努斯·博哈爾）與一大群黑鯛魚（尼日馬科洛爾）靠近尖峰之間的表面。

白鰭鯊

一些大狗齒金槍魚（裸裸裸藻r) 在深海中游弋而過，偶爾可以看到白鰭鯊在沙質海底休息。在尖峰頂上，有一條吊顎瀨魚（艾布盧斯·斯迪迪特）以其黃色和棕色相吸引了我的注意。

藍鰭傑克，Gorgones 礁石

戈貢內斯礁幼體吊頜瀨魚 (Epibulus insidiator)

黑鯛雲 (Macolor niger)

一箭之遙就是拱門，一座巨大的拱門，裝飾著迷人的紅色和金色柳珊瑚。土丘頂部有三隻鯧魚（布氏鰺魚），銀色的，黃色的鰭，與一群相當害羞的大眼傑克一起。

拱門處的偽裝石斑魚（Epinephelus polyphekadion）

拱門裡的柳珊瑚

拱門的鼻獨角魚 (Naso vlamingii)

黃眼銼魚（杜氏斑鳩菊）好奇地出現。孔雀和珊瑚石斑魚到處遊蕩，還有一條偽裝石斑魚（多斑石斑魚）躲在懸挑下，平靜地看著我。

一條2m長的灰礁鯊在深處悠閒地遊動。塌鼻獨角獸 (鼻魚）是一種視覺享受，藍色的細絲在尾端流動。

馬丁角

在更北的馬丁岬，可以看到遠離城牆的巨大珊瑚礁。這個地方到處都是柳珊瑚和軟珊瑚。當我探索一個免受強流影響的較小的波米時，巴斯蒂安瘋狂地指著我身後的東西。

我及時轉過身，敬畏地註視著一條米色鎚頭鯊在我的背上劃出優美的曲線。太驚喜了，我連拍照的時間都沒有！

馬丁角的柳珊瑚和潛水員

馬丁岬的軟珊瑚 (Dendronephthya sp)

智子

Easo 碼頭的 Lagoon Safaris 遊船

在智子，海岸線上佈滿了海蝕洞，其中一個是叉角龍蝦的巢穴（長毛鯰）。巴斯蒂安說服我和他一起去夜潛。 「這是一個見到鸚鵡螺的好機會，」他微笑著說。這個提議太誘人了，讓人無法拒絕。

Tomoko 的叉角龍蝦 (Panulirus penicillatus)

智子 (Tomoko) 的柳珊瑚和潛水員隧道

天黑後從Easo的海灘出發，我們用浮潛器遊了大約10分鐘，然後就下水了。很快，我目睹了一場籃球明星的盛宴（裸星魚），完全展開在餵食位置。巴斯蒂安發現了一隻黑色漢考克扁蟲（漢可卡擬雙角桿菌s)，帶有橙色和白色腰帶。

Easo 夜潛中的漢考克扁蟲 (Pseudobiceros hancockanus)

我驚嘆於粉紅色的天鵝絨 科里奧氏菌 帶有黑色線條，這是我以前從未見過的東西，我懷疑這是一個新物種。橙色斑點盒蟹（卡拉帕洛福斯）在岩石上擺姿勢，還有一條黃緣海鰻（黃邊裸胸魚）在鹿角珊瑚下展現自己。

Easo 的粉紅天鵝絨 (Coriocella sp)

Easo 的橘色斑點箱蟹 (Calappa lophos)

為了添加一點香料，一條大帶狀海藻（聖吉隆西鰍）在開闊的沙灘上覓食，沒有註意到我的存在。

Easo 夜間潛水中的帶狀海藻（Laticauda saintgironsi）

Easo 的黃緣海鰻 (Gymnothorax flavimarginatus)

虎貝母 (Cypraea tigris)、Easo

迷宮

太平洋馬鞍蝴蝶魚 (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

黑蝴蝶魚（Chaetodon flavirostris），迷宮

在我出發之前，帕斯卡堅持帶我去迷宮，這是他選擇的地點之一。這是一個真正的迷宮，有峽谷、遊道和隧道，人們像老鼠一樣擠過去。這是我見到難以捉摸的彩色丑角魚的機會（南齒角齒鯊），紅色帶有白色和灰色條紋，隱藏在黑暗中。

一條環路環繞島嶼北部，通往納塔洛 (Hnathalo)、瓦納漢姆機場 (Wanaham airport)、約金 (Jokin) 和謝佩內赫 (Xepenehe)。另一條則環繞西海岸 (Drehu)、南海岸 (Mu) 和東海岸 (Traput)。

Mu 的海灘和新喀裡多尼亞松樹

利富提供許多可能的短途旅行和帶導遊的徒步旅行，前往洞穴或風景名勝，例如 Jokin 懸崖或 Marmites du Cap des Pins，那裡的高架礁石階地上有巨大的潮汐池。這是邀請您一邊洗澡一邊欣賞風景。

如果您喜歡田園詩般的海灘，可以選擇夏多布里昂 (Chateaubriand)、盧恩戈尼 (Luengoni) 和彭 (Peng) 海灘。在一片綠色的本土森林之外，僻靜的奇奇海灘 (Kiki Beach) 位於謝佩內赫 (Xepenehe) 以南的懸崖底部，是自然愛好者的瑰寶。在伊索以北，Baie de Jinek 為浮潛者提供了一條令人興奮的水下小徑，他們可以在那裡獨立游泳，小浮標上有旗幟標記著道路。

為了獲得最佳的潛水體驗，我建議在 Lifou 度過一周，先是東海岸的 Wé Plongée，然後是西北海岸的 Lagoon Safaris。如果時間允許，您還可以探索其他忠誠島，例如馬雷島 (Mare Island) 或烏韋亞島 (Ouvea)。

被沖到 Mu 海灘上的鸚鵡螺貝殼

最後一天，早上 6 點與哈曼的約會將我帶到了瓦納漢姆機場後面的一個隱藏的地方。我打算參觀鮮為人知的費特拉赫洞穴。 「週日我不會在山藥地裡工作，這是主的日子，」哈曼吐露。

按照慣例，我們坐在他的花園裡聊了一會兒，好讓他明白我的目的。隱藏在他家後面的森林裡，出現了一個洞穴的小門廊。我們必須蹲著才能進去，洞裡的金絲燕飛來飛去，隨意地撞到我的臉。 「這是洞穴的守護者，」他指著右邊低聲說。

我的目光落在壁龕裡的一個頭骨上。我們頂著頭燈，四肢著地爬行，穿過漆黑狹窄、沾滿蝙蝠糞便的通道。周圍散落著一些碎屍骨。經過100公尺的骯髒行進後，我的手和膝蓋都被燻黑了。

一個寬敞的房間打開了，裡面有黑色的石筍和鐘乳石。令我困惑的是，牆壁上覆蓋著黑色、有時是紅色的手工模板。 「考古學家在 30 多年前來到這裡並測定了這些東西的年代。他們有 3,000 年的歷史，屬於拉皮塔人。

走進費特拉赫洞穴的黑暗走廊

哈曼面對 Fetra He 的模板牆

千年前的手印

這些來自東南亞的早期航海者在整個太平洋上留下了他們遷徙的痕跡，留下了著名的陶器。利福的祖先來自美拉尼西亞北部，巴布亞紐幾內亞的金鐘群島，我曾經住在那裡。

一切都水到渠成了。我的直覺是我多年來一直在追蹤拉皮塔人的蹤跡。彷彿前世我就是他們中的一員。

在確定性的螢幕之外，大腦以神秘的方式運作…

我們普隆吉 （帕斯卡） 潟湖探險 （巴斯蒂安·伊索） 盧恩戈尼之樂 （Luengoni 洞穴）與 Pascal Qazing，電子郵件 elkyhrtg@gmail.com 渡輪 Betico 2 查看從 努美阿 出發的船期表