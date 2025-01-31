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斐濟頂級潛水勝地以時尚風格開啟 2025 年

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斐濟頂級潛水勝地以時尚風格開啟 2025 年

斐濟頂級潛水勝地以時尚風格開啟 2025 年：致力於卓越的海上安全和培訓

隨著 2025 年的到來，斐濟首屈一指的潛水勝地沃利沃利海灘度假村 (Volivoli Beach Resort) 正以熱烈的氣氛拉開新年的序幕。度假村的二十四(24) 名船員和實習生（包括來自安全和機械團隊的成員）成功完成了著名的斐濟海事安全局(MSAF) 培訓，這是一次令人興奮且意義深遠的培訓，展示了度假村對員工發展和海上安全的承諾。這項嚴格的實務訓練計畫是他們職業生涯的重要里程碑，彰顯了 Volivoli 海灘度假村對潛水和水上運動領域持續教育和卓越的奉獻精神。

MSAF BM RME6 課程 25 月 4 日 XNUMX
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深入的親身體驗

培訓將課堂理論與實踐研討會相結合，確保參與者始終保持參與並接受挑戰。課程涵蓋的主題對於任何海事專業人士來說都是全面且至關重要的。這些包括船長職責、安全設備使用、航行計劃、天氣預報和緊急程序等關鍵領域。學生們也學習了船舶操作的實際技能——停泊、離泊、拋錨程序等等。

該課程最有價值的方面之一可能是透過在陸地和海上進行的多次實踐考試提供的實踐經驗。這確保了每個參與者都能在現實條件下應用理論知識，進一步強調了海洋環境中安全、專業和團隊合作的重要性。

MSAF BM RME6 課程 25 月 20 日 XNUMX
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值得驕傲的成就

Volivoli 海灘度假村的銷售和行銷經理 Simon Doughty 自豪地談到了度假村為員工和當地社區的持續投資努力。 Simon 表示：「我們秉持持續改善、持續教育和投資當地社區的精神，我們不僅被公認為斐濟最合格、最有經驗的潛水和水上運動運營商，而且被公認為世界頂級潛水運營商之一。 ”共享。

此項培訓計畫體現了度假村對卓越專業的追求。 Volivoli Beach Resort 為團隊提供安全有效運作所需的技能和認證，確保每位客人都能在斐濟周圍健康充滿活力的水域享受世界一流的體驗。

MSAF BM RME6 課程 25 月 40 日 XNUMX
斐濟頂級潛水勝地以時尚風格開啟 2025 年 8



展現本地支持

課程結束之際，舉行了正式的畢業典禮和頒獎典禮，與會者們都受到了 托科·納維蒂萊武·拉圖·埃莫里·博洛博洛。他的出席強調了投資當地社區的重要性以及此類舉措對度假村和整個斐濟國家的重大影響。

向斐濟海事安全局表示「Vinaka vakalevu」（衷心的感謝），感謝他們在整個課程中提供的指導和專業知識。此次合作不僅增進了參與者的知識，也促進了度假村與斐濟海事安全當局之間更深層的關係。

作為斐濟領先的潛水勝地之一，Volivoli 海灘度假村在安全、服務和社區發展方面始終保持高標準。完成 MSAF 船長和 RME6 課程只是 Volivoli Beach Resort 採取的眾多措施之一，旨在確保其團隊始終處於潛水和水上運動行業的前沿，為客人提供安全而難忘的體驗。

在一個專業性至關重要的行業中，沃利海灘度假村一次又一次地證明，它不僅提供世界一流的潛水體驗，還不斷投資於人才、培訓和安全，以確保水域保持原有的純淨和安全。

MSAF BM RME6 課程 25 月 11 日 XNUMX
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展望未來

放眼未來，度假村仍致力於維護其作為全球最合格潛水度假村之一的聲譽。透過高度重視當地發展、海洋保護和行業領先標準，2025 年對於 Volivoli 海灘度假村及其優秀團隊來說將是一個成功、成長和卓越成就的一年。

對於那些希望體驗一次難忘的冒險，同時又知道安全、專業和環境管理是重中之重的人來說，沃利沃利海灘度假村承諾將為他們帶來無與倫比的體驗——一種建立在技能、教育和社區精神基礎上的體驗。

MSAF BM RME6 課程副本 Jan25 22
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關於沃利沃利海灘度假村：

Volivoli 海灘度假村是斐濟首屈一指的潛水度假村，位於斐濟第一大潛水區布萊水域迷人的陽光海岸地區。 Volivoli 海灘度假村以其專業的潛水導遊、令人驚嘆的水下景觀和對永續發展的承諾而聞名，為新手和經驗豐富的潛水員提供了無與倫比的機會，可以接觸到世界上一些最具活力的海洋生態系。

隨時聯繫他們的團隊 res@volivoli.com – 或訪問 www.volivoli.com – 這可能是你在 2025 年做出的最佳決定


最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
本週的播客上有一份關於「海洋故事」沉沒後紅海當局的相當嚴厲的報告。多項新記錄包括 50m 處拍攝照片和水下步行距離記錄。馬來西亞一家潛水度假村的執照已被政府正式吊銷。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater- model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/ freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成為一名粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ------------------ ------------------------------------------------- - -------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https: //www.divernet .com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用來廣告我們的品牌------------------------------------------- ----- ----------------------------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https: //www.facebook。 www.mikesdivestore.com 合作，您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

本週的播客上有一份關於「海洋故事」沉沒後紅海當局的相當嚴厲的報告。多項新記錄包括 50m 處拍攝照片和水下步行距離記錄。馬來西亞一家潛水度假村的執照已被政府正式吊銷。

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