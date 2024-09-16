麥克如何為 Sea-Changers 籌集 20,000 英鎊

倫敦最大的水肺潛水零售中心 Mike's Dive Store 於 2015 年簽約成為英國海洋慈善機構 Sea-Changers 的首批合作夥伴之一，而其在這九年裡的堅定財政捐助剛剛達到 20,000 英鎊大關。

商店不僅將其利潤的一部分上傳到 大麥克 定期進行捐贈，但它也積極鼓勵客戶進行個人捐贈。

「我們選擇Sea-Changers 作為我們的慈善機構純粹是基於海倫和瑞秋的熱情，」麥克的主管史蒂夫·布朗(Steve Brown) 說道，他指的是Sea-Changers 充滿活力的聯合創始人海倫·韋伯(Helen Webb) 和雷切爾·洛帕塔(Rachel Lopata)。

2010 年，這兩位水肺潛水員提出了成立慈善機構的想法，將潛水員和其他海洋使用者的捐款用於有價值的海洋保護事業。之一。

海倫·韋伯（左）和雷切爾·洛帕塔與沿海噴泉，這是他們的眾多作品之一。

布朗說：“現在的慈善機構經常浪費很多錢，而且實際上並沒有達到預期的目的或人員。” 「麥克希望選擇一個我們認為人們真正參與、感興趣並確保資金達到預期目的的項目。

「對海倫和雷切爾來說，我們覺得情況確實如此。他們應該為自己所做的事情感到自豪，尤其是在從事其他工作的同時。

全方位承諾

「一開始是利潤的 1%，但為了防止利潤不夠，我們將其改為每年一次 訂閱，現在人們實際上可以在 網站。因此，我們從某些收藏中給出一個百分比，人們可以決定是否也想添加捐款。

Mike's 一直保持著對環境的全面承諾，這體現在向客戶發送潛水裝備時所選擇的包裝上。

「我們是業內最早使用全環保包裝的公司之一，」布朗說。 「我們所有的訂單都以紙本形式發出 袋，儘管它的成本通常是塑膠的兩倍或三倍 袋 會。我們幾年前就做出了這個轉變。

麥克很早就開始用紙質包裝代替塑膠包裝

Sea-Changers 的主要目標之一是“讓關心海洋環境的企業發揮作用”，其目的是讓像麥克這樣的企業能夠輕鬆地將資金用於被認為最值得幫助的事業。

Sea-Changers 表示，自 2011 年以來，它已資助了 320 多個英國草根海洋保護項目，涵蓋研究、直接行動和教育，金額近 400,000 萬英鎊。

接受者的範圍可以從小型團體到知名的國家慈善機構，但「變革者」的首要任務是授權基層和社區團體採取本地化行動，為他們的成長提供「跳板」。

麥克如何為 Sea-Changers 20,000 籌集 7 英鎊 麥克如何為 Sea-Changers 20,000 籌集 8 英鎊

這些項目需要解決英國海洋保護威脅和挑戰的根本原因，防止或減少對沿海和海洋環境和/或物種的負面影響，並增加對挑戰的了解。

一個例子是 海草計劃，該組織於 2013 年啟動。 500 英鎊用於資助 訓練-pack 使其能夠實現教育材料的多樣化——到 2022 年，它的收入超過 800,000 萬英鎊，並正在全球範圍內擴張。

快來致敬

去年，在查理三世國王的第一個生日榮譽名單中，韋伯和洛帕塔因其對海洋保護的貢獻而被任命為MBE。他們很快又向奉獻的志工、像麥克這樣的合作夥伴（目前已有 11 名）以及所有其他捐助者表示敬意。

「如果沒有像麥克這樣的企業的幫助，我們不可能取得任何海洋保護成果，」洛帕塔說。

麥克的里面

邁克的潛水店 由已故邁克·考爾德 (Mike Calder) 於 1990 世紀 2009 年代創立。史蒂夫·布朗(Steve Brown) 在紅海開始了他的潛水生涯並與他一起工作，XNUMX 年考爾德去世後，他從家族手中買下了這家公司，該公司繼續銷售所有主要品牌的水肺、自由潛水和浮潛設備。該操作還包括 麥克的潛水相機.

邁克的潛水店

麥克向客戶傳達的關於 Sea-Changers 的訊息是「投入、支持一個專案或只是傳播訊息——每一個小行動都有助於保護我們都珍惜的海洋」。

有關最新一輪 Sea-Changers 資助計畫的資訊可以在該慈善機構的網站上找到 網站。直接捐贈給巨變者 可以在這裡製作.

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