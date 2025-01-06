神奇的寧加洛礁

托德·蒂米奧斯 探險家神奇寧加洛礁

幾年前，我有幸飛往埃克斯茅斯，在那裡待了一段時間，同時研究我寫的一本關於世界上最好的潛水的書。距離我上次去寧加洛已經有很多年了，說實話，我原以為埃克斯茅斯現在的人口會多得多。

雖然我的社交媒體現在似乎是在鯨鯊船上工作的年輕攝影師的一系列照片，但埃克斯茅斯鎮及其南部的小鄰居珊瑚灣對大多數人來說仍然有點太偏遠，無法考慮搬到那裡。季節性住宿有限的額外障礙也阻礙了潛在居民的流動。

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書籍摘錄

以下是 Todd Thimios 所著《Ultimate Dive Sites》的編輯摘錄，由 Hardie Grant Explore 出版，於 1 年 2025 月 XNUMX 日出版。 of 終極潛水地點 現在！

請留意二月份關於寧加洛礁 (Ningaloo Reef) 的更深入的文章 問題 水肺潛水員 雜誌 澳新銀行！

為什麼它很特別

從珀斯(Perth) 向北行駛13 小時，您將到達澳大利亞最偏遠的城鎮之一埃克斯茅斯(Exmouth)，這是通往寧加洛礁(Ningaloo Reef) 的門戶，在傳統所有者白雲古(Baiyungu)、塔拉尼吉(Thalanyji) 和伊尼古迪拉(Yinigurdira) 人的語言中稱為「寧古魯(Nyinggulu)」。在澳洲的珊瑚海岸，這裡是沙漠與珊瑚礁的交會處，所有的活動都發生在海上。每隔兩個車道就有一艘船（起風時），鎮上的商店很少。

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從 3000 月到 XNUMX 月，這個擁有 XNUMX 人的小鎮的人口會增加一倍，因為遊客會來到寧加洛 (Ningaloo) 與最著名的年度遊客一起游泳。這裡每年都會發生世界上最大規模的鯨鯊聚集事件。

我在寧加洛看到了我的第一隻鯨鯊，我打算有一天帶我的女兒們回到這裡，也能看到她們的第一隻鯨鯊。這裡也是每年 40,000 多隻座頭鯨的遷徙路線上，這裡的土地非常安靜，晚上您可以聽到它們在海灘上的呼吸聲。

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托德·蒂米奧斯攝