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Meridian Adventure Dive 烹飪大師

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Meridian Adventure Dive 烹飪大師

Meridian Adventure Dive Resort 的烹飪大師：廚師 Ronny 的故事

Meridian Adventure Dive Resort 坐落在拉賈安帕 (Raja Ampat) 的中心地帶，不僅提供世界一流的潛水和令人驚嘆的自然美景，還提供讓客人流連忘返的美食體驗。主廚 Ronny 是度假村廚房的核心人物，他是一位擁有十多年經驗的烹飪藝術家，4.5 年來一直為客人帶來愉悅。

主廚 Ronny 出生於北蘇拉威西島，該地區以其充滿活力的風味和多元化的烹飪傳統而聞名，他對烹飪的熱情很早就開始顯現。多年來，他磨練了自己的技能，將傳統的印尼技術與全球影響相結合，創造出誘人味蕾的菜餚。

廚師羅尼 1
Meridian 探險潛水烹飪大師 3

主廚 Ronny 的菜單主打印尼當地美食，展現了群島豐富的異國風味。每道菜，從辛辣的參巴醬到芬芳的仁當，都是精心準備的，道地的。對於那些尋求家鄉風味或不同風味的客人，主廚 Ronny 也擅長製作國際特色菜餚，提供各種迎合每位客人味蕾的菜餚。

在 Meridian Adventure Dive Resort 用餐不僅僅是為了滿足飢餓和創造回憶。主廚 Ronny 對手藝的執著確保每餐都是傑作，無論是潛水前的豐盛早餐，還是四王群島星空下的豐盛晚餐。

廚師羅尼 3
Meridian 探險潛水烹飪大師 4

當客人離開度假村時，常常會聽到有關蝠鱝、生機勃勃的珊瑚礁和珍稀海洋生物的故事，但他們永遠記得的一件事是精緻的美食。憑藉主廚 Ronny 的烹飪專業知識，Meridian Adventure Dive Resort 的每一次住宿都既是一場感官盛宴，也是一場天堂冒險。

關於 Meridian Adventure Dive Resort： 位於美麗的印尼拉賈安帕 (Raja Ampat)， 子午線探險潛水 是 PADI 五星級生態度假村。

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