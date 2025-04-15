鸚鵡螺潛水俱樂部2025攝影比賽

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

凱因斯鸚鵡螺潛水俱樂部將於 1 月 XNUMX 日起舉辦年度攝影比賽和展覽

凱恩斯鸚鵡螺潛水俱樂部 支持當地潛水社區並推廣遠北昆士蘭的潛水運動。該俱樂部擁有約 400 名會員，是澳洲最大的休閒水肺俱樂部之一。

年度水下攝影比賽 是俱樂部日程表上的重大活動。它包括照片和影片類別，由知名的獨立專業攝影師評判。比賽及隨行 全球巡展 由當地和地區潛水業者和支持者贊助，其中包括澳洲水肺潛水產業的一些大腕。 2024 年，超過 5,000 人參觀了凱因斯的展覽 坦克藝術中心，超過 500 幅高品質的照片和影片向公眾展出。

2025 年競賽將於 1 月 13 日至 XNUMX 日開放給金融俱樂部會員參賽， 全球巡展 將於 坦克藝術中心 延長期間從 18 月 10 日至 XNUMX 月 XNUMX 日。坦克藝術中心免費入場，展覽深受當地人和遊客的歡迎。

2025 年比賽的獲勝者將於 2 月 XNUMX 日星期六在 Tanks 舉行的頒獎晚會上宣布。

請訪問俱樂部網頁以獲取有關比賽的更多資訊和更新：

www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/

2024年展會

鸚鵡螺潛水俱樂部 2025 攝影比賽 2

主要活動資訊：

展覽： 18th 10月至XNUMX日th 2025 年 8 月

地點：凱恩斯坦克藝術中心（4號坦克）

開放時間：平日：上午 9:00 至下午 4:30

週末：上午 10:00 至晚上 2:00

頒獎之夜： 星期六2nd 2025 年 8 月

地點：凱恩斯坦克藝術中心（4號坦克）

時間：下午 6:00

誰將出席：Nautilus 會員和參賽者

贊助商和潛水產業代表

多媒體

更多資訊：大衛喬治

secretary@nautilus-scuba.net

www.nautilus-scuba.net

封面圖片由 Libby Sterling 提供