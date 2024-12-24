四王群島 Slinky 游泳者

巨大的海鰻優雅地滑過拉賈安帕的水域
關於我們 子午線探險潛水:
坐落在令人驚嘆的 拉賈安帕特，印尼， 子午線探險潛水 是 PADI 五星級生態度假村，並榮獲著名的 PADI 綠色之星獎。我們的 潛水 以其專業性和品質而聞名的服務已成為 PADI 和 PADI 的代名詞 子午線冒險 名字，確保為所有人提供自信和愉快的潛水體驗。
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Adrian Stacey 於 24 年前首次在大堡礁學習潛水。從那時起，他在世界各地擔任潛水教練和水下攝影師，包括埃及、哥斯達黎加、印尼、泰國、墨西哥和薩巴島。他現在定居澳大利亞，回到了他最初熱愛潛水的地方。
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