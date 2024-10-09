Scuba Diver ANZ 第 74 期現已出版

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單擊此處 水肺潛水員 ANZ 74

新聞綜述
喬德灣鰩魚被屠殺、新的皇帝行程、泰國沉沒的新沉船、菲律賓的兒童免費潛水以及一名澳洲潛水員在峇裡島去世。

DAN 歐洲醫療問答
潛水員警報網路專家討論兒童和水肺潛水。

Australia
艾洛迪·坎普拉斯 (Elodie Camprasse) 博士解釋了南大堡礁的絕大多數物種是如何在這裡發現的，而在世界其他地方卻找不到。

所羅門群島
唐‧西爾科克 (Don Silcock) 對馬洛沃潟湖 (Marovo Lagoon) 烏皮島 (Uepi Island) 周圍的潛水機會讚不絕口。

瓦努阿圖
史黛西 (Adrian Stacey) 發現，聖埃斯皮里圖島 (Espiritu Santo) 為潛水界提供的東西，遠不止舉世聞名的黨衛軍總統柯立芝 (SS President Coolidge) 沉船殘骸。

芥末大師班
亞歷克斯·穆斯塔德 (Alex Mustard) 將注意力集中在珊瑚礁上。

獨特的澳洲海洋生物
奈傑爾·馬什仔細觀察了斑點黃刺魚。

與…Sheree Marris 一起潛水
PT Hirschfield 與作家兼媒體名人 Sheree Marris 討論了彌合海洋與公眾之間的差距，以及她關於章魚的最新著作。

保育園地
澳洲海洋守護者協會的鯊魚防禦運動為保護澳洲的鯊魚族群所做的努力。

潛水員警報網絡
DAN 團隊講述了一個事件，展示了診斷減壓病的挑戰。

技術：比基尼環礁，第二部分
唐·西爾科克 (Don Silcock) 在參觀比基尼環礁的沉船潛水聖地時，產生了「對生鏽的渴望」。

章魚－水下奇觀
雪莉·馬里斯 (Sheree Marris) 聚焦於這些偽裝、模仿和逃脫藝術家的大師——與動物王國中的任何動物不同，章魚是海洋的終極謎團，展現出超乎想像的非凡多樣性。

紐西蘭
瑪麗亞·庫斯特 (Maria Kuster) 解釋了為什麼紐西蘭峽灣對她來說如此特別，並邀請嘉賓吉恩·丹頓 (Gene Denton) 發表自己對這個獨特目的地的看法。

額外測試
Adrian Stacey 在前往菲律賓執行任務時攜帶了 Kraken KR-S160 閃光燈來評估和審查其表現。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to- Swim-channel-backwards/ https://www.scubdivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica- shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買： https ://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- - ----------------------------------------------- 我們的網站網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告--------- ----- --------------------------------------------- ----- ------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

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塗鴉珊瑚的導遊獲得報酬#scuba #news #podcast

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