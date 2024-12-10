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Scuba Diver ANZ 第 75 期現已出版

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新聞綜述
澳洲政府解決幽靈網問題，Emperor 與 Bilikiki 合作，Sea Bees 推出隨上隨下船宿遊輪，並發布了兩本新的海洋生物/潛水地點書籍。

DAN 歐洲醫療問答
潛水員警報網路專家討論膽結石和潛水、發炎性腸道疾病和潛水。

下一代
年輕的 Tuna 和 Ege 兄弟談論他們對水肺潛水的熱愛。

Australia
塔莉亞·格雷斯 (Talia Greis) 揭示了靠近雪梨大都市的裸島 (Bare Island) 周圍經常被忽視的潛水機會。

所羅門群島
唐·西爾科克回到所羅門群島，探索群島西部省份吉佐周圍的珊瑚礁和沈船。

法屬波利尼西亞
唐·西爾科克(Don Silcock) 解釋說，法屬波利尼西亞的法卡拉瓦環礁水域每年都會發生一次非凡的事件，數以萬計的太平洋迷彩石斑魚(Epinephelus polyphekadion) 聚集在一起，進行短暫而壯觀的交配儀式。

獨特的澳洲海洋生物
奈傑爾·馬什仔細觀察了白斑箱魨。

與…林迪·萊格特 (Lyndi Leggett) 一起潛水
PT Hirschfield 與 Lyndi Leggett 談論患有認知和身體殘疾的人在水肺健身房鍛煉時發生的難以解釋的奇蹟。

潛水員警報網絡
DAN 團隊提供了一些關於放流潛水安全實務的提示和建議。

科技：紐西蘭
利畢肖普 (Leigh Bishop) 探索位於紐西蘭海岸線附近的沉沒的俄羅斯客輪米哈伊爾萊蒙托夫 (Mikhail Lermontov)。

大白鯊
約翰·馬吉仔細觀察了雄偉而又飽受批評的大白鯊，它是海洋中最大的掠食性魚類。

Australia
利比‧史特林 (Libby Sterling) 盛讚大堡礁外緣諾曼礁豐富多樣的潛水地點的優點。

什麼是新的
新產品即將上市，包括 Sealife Sportdiver Ultra 外殼、Fourth Element 的 Pelagic 潛水錶、 XDEEP的 最新的連帽衫、Scubalamp PV53 和 PV73 視訊燈，以及 Scubapro 的 Supernova 刀片的新鮮顏色。

額外測試
編輯總監 Mark Evans 評價並評論高性能 Apeks MTX-RC 50 週年特別版 調節器.

下一代
年輕的 Tuna 和 Ege 兄弟談論他們對水肺潛水的熱愛。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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00：00簡介
01:20 潛水網
02:20 穿線凸輪帶
04:15 鮑林
06:42 拆除鰭帶
08:19 滑動鉛
10:16 後拉鍊
12:56 折疊規則
14:26 濕脖子

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