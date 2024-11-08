水肺潛水員最大的線上資源
檢索
關閉此搜索框。

Scuba Diver ANZ 第 75 期現已出版

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
Scuba Diver ANZ 第 75 期現已出版

點擊此處查看最新動態 水肺潛水員 ANZ 版

新聞綜述
澳洲水下獎、Scuba Diver 與 Divernet 網站合併以及 50 場偉大潛水挑戰賽的獲獎者。

DAN 歐洲醫療問答
潛水員警報網路專家討論了潛水時耳朵疼痛的問題。

澳洲：大南礁
艾洛迪·坎普拉斯 (Elodie Camprasse) 博士繼續致力於介紹南大礁未被充分認識和忽視的海洋生物多樣性。

菲律賓人
Jayne Jenkins 是菲律賓的常客，但這次旅行是她第一次在菲律賓群島體驗船宿。

瓦努阿圖
阿德里安·史黛西(Adrian Stacey) 前往塔納島(Tanna) 結束了他的瓦努阿圖之旅，該島擁有一些絕佳的潛水點，但也提供了許多讓非潛水家庭或團體成員有事可做的地方

芥末大師班
亞歷克斯·穆斯塔德 (Alex Mustard) 將注意力轉向引人注目的錯層照片。

與安德烈·博雷爾 (Andre Borell) 一起潛水
PT Hirschfield 與電影製片人安德烈·博雷爾 (Andre Borell) 聊天，後者的任務是看到澳大利亞海灘上的“防鯊網”被拆除。

保育園地
亞洲阿姆斯壯討論將公民科學與保護成功的研究結合。

亞太潛水員警報網絡

丹亞太區 團隊正在研究一個涉及卵圓孔未閉 (PFO) 的案例。

技術：比基尼環礁，第三部分
在第三部分中，唐·西爾科克 (Don Silcock) 冒險進入比基尼環礁發現的世界著名沉船殘骸。

GO Diving Show 澳新銀行報告
PT Hirschfield 回顧了 2024 年澳洲的潛水盛會—首屆 GO Diving Show ANZ。

阿根廷
唐‧西爾科克 (Don Silcock) 前往阿根廷瓦爾德斯半島，與雄偉的南露脊鯨的邂逅讓他著迷。

什麼是新的
即將推出的新產品，包括 Garmin Fenix 8 智慧手錶，在眾多體育活動中包括休閒潛水功能，提供空氣/
高氧、全裝飾、指南針等，以及 Edge Smart Drive K5 緊湊型踏板車。

額外測試
PT Hirschfield 對反向散射混合 (HF1) 閃光燈進行了評級和評論。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@adefrutos63 #askmark 當你的最後一次潛水由於缺乏空氣而壓力很大時，你如何處理後續潛水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.scubadivermagazine 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@adefrutos63
#askmark 當您的上一次潛水因缺氣而感到壓力很大時，您如何處理後續潛水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver
鏈接

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潛水失敗後回到水中？ #AskMark #scuba

Scuba.com 網站連結：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive -齒輪- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------- ---------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www. divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網址：https://www.godivingshow.com ➡️ The Only英國潛水展網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告 -------------------------------------- -------- ------------------------------------------ ------ 在社交媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們的合作夥伴https:/ /www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 00:00 介紹 01:19 Scuba.com 02:13 拆箱 03:51 規格 09:40 評論

Scuba.com 網站連結：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。
00：00簡介
01:19 潛水網
02:13 拆箱
03:51 規格
09:40 回顧

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 臍帶火炬評論 #Unboxing #Review

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to- Swim-channel-backwards/ https://www.scubdivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica- shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買： https ://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- - ----------------------------------------------- 我們的網站網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告--------- ----- --------------------------------------------- ----- ------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

塗鴉珊瑚的導遊獲得報酬#scuba #news #podcast

訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
拉斐爾·諾維·塞蒂亞: 如何正確運送潛水氣瓶
尤金: 4名潛水員被吸入管道後死亡
丹尼爾·皮爾: 潛水時你的耳朵有問題嗎？這可能就是問題所在。
史蒂夫法勒: 班·富蘭克林的黑色艦隊
巴德出售: 五大湖幽靈船第二部
最近的消息
Aggressor Adventures 增加了新的紅海船和厄爾巴礁行程 Aggressor Adventures 增加了新的紅海船和厄爾巴礁行程
沉船偵探發現了被魚雷攻擊的一戰武裝輪船 沉船偵探發現了被魚雷攻擊的一戰武裝輪船
兩艘知名潛水船起火 兩艘知名潛水船起火
英國海草的成功可望推動全球發展 英國海草的成功可望推動全球發展
Empire Divers 宣布與 Bilikiki Cruises 建立新合作夥伴關係 Empire Divers 宣布與 Bilikiki Cruises 建立新合作夥伴關係
MAST 介入拯救博物館沉船物品 MAST 介入拯救博物館沉船物品

聯絡我們

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。

Facebook X-推特 Instagram Youtube

版權所有2024 洛克傳媒有限公司。 版權所有。