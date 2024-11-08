Scuba Diver ANZ 第 75 期現已出版

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新聞綜述

澳洲水下獎、Scuba Diver 與 Divernet 網站合併以及 50 場偉大潛水挑戰賽的獲獎者。

DAN 歐洲醫療問答

潛水員警報網路專家討論了潛水時耳朵疼痛的問題。

澳洲：大南礁

艾洛迪·坎普拉斯 (Elodie Camprasse) 博士繼續致力於介紹南大礁未被充分認識和忽視的海洋生物多樣性。

菲律賓人

Jayne Jenkins 是菲律賓的常客，但這次旅行是她第一次在菲律賓群島體驗船宿。

瓦努阿圖

阿德里安·史黛西(Adrian Stacey) 前往塔納島(Tanna) 結束了他的瓦努阿圖之旅，該島擁有一些絕佳的潛水點，但也提供了許多讓非潛水家庭或團體成員有事可做的地方

芥末大師班

亞歷克斯·穆斯塔德 (Alex Mustard) 將注意力轉向引人注目的錯層照片。

與安德烈·博雷爾 (Andre Borell) 一起潛水

PT Hirschfield 與電影製片人安德烈·博雷爾 (Andre Borell) 聊天，後者的任務是看到澳大利亞海灘上的“防鯊網”被拆除。

保育園地

亞洲阿姆斯壯討論將公民科學與保護成功的研究結合。

亞太潛水員警報網絡

丹亞太區 團隊正在研究一個涉及卵圓孔未閉 (PFO) 的案例。

技術：比基尼環礁，第三部分

在第三部分中，唐·西爾科克 (Don Silcock) 冒險進入比基尼環礁發現的世界著名沉船殘骸。

GO Diving Show 澳新銀行報告

PT Hirschfield 回顧了 2024 年澳洲的潛水盛會—首屆 GO Diving Show ANZ。

阿根廷

唐‧西爾科克 (Don Silcock) 前往阿根廷瓦爾德斯半島，與雄偉的南露脊鯨的邂逅讓他著迷。

什麼是新的

即將推出的新產品，包括 Garmin Fenix 8 智慧手錶，在眾多體育活動中包括休閒潛水功能，提供空氣/

高氧、全裝飾、指南針等，以及 Edge Smart Drive K5 緊湊型踏板車。

額外測試

PT Hirschfield 對反向散射混合 (HF1) 閃光燈進行了評級和評論。