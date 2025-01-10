Scuba Diver ANZ 第 77 期現已出版

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新聞綜述
世界上最大的海草苗圃揭幕，新的Aggressor Adventures紅海船駛向南方腹地，一名青少年浮潛者在馬爾地夫被船支柱殺死，兩艘船宿不幸被燒毀，而第三艘船不幸沉沒
在埃及。

澳洲
在澳洲廣闊的海岸線周圍，您會發現一些最令人興奮的潛水體驗、令人驚嘆的珊瑚礁和獨特的海洋奇遇。 Deborah Dickson-Smith 提供 360 度導覽服務，從大堡礁東北端出發，繞行至 4.000 公里外、西澳大利亞西北海岸附近的羅利淺灘 (Rowley Shoals)。

波利尼西亞
「波利尼西亞之岩」擁有杜松子酒般清澈的海水、洞穴、峽谷和豐富的海洋生物。

潛水員警報網絡
在我們進入新年之際，DAN 團隊認為這是一個重新調整規劃和準備工作並確定其優先順序的絕佳機會，以確保安全的潛水年。

DAN 歐洲醫療問答
潛水員警報網絡的專家回答了有關游泳者耳病、如何避免耳病以及是否可能攜帶皰疹潛水的問題。

與托德·蒂米奧斯一起潛水
PT Hirschfield 與潛水員、水下攝影專家和潛水作家 Todd Thimios 討論拍攝一張逆戟鯨照片如何永遠改變了他的生活。

科技：索羅門群島
經過 40 多年的休閒潛水後，Don Silcock 冒險進入了“黑暗面”，開始了他的技術潛水世界之旅，在這裡，他在所羅門群島將一些新技能付諸實踐。

Indonesia
拜倫康羅伊第二次前往布納肯海洋公園和西拉登度假村及水療中心朝聖，再次對這裡的海洋生物、珊瑚、服務和地理位置感到驚嘆。

澳洲水下獎
對許多水下攝影師來說，海洋既是繆斯也是畫布，提供無限的靈感。對於土生土長的智利人加布里埃爾·古茲曼（Gabriel Guzman）來說，他的使命是成為一名水下攝影師，多年的旅行、對海洋生物日益增長的熱愛以及對完美圖像的不斷追求塑造了這段旅程。

什麼是新的
Scuba Diver 團隊著眼於即將上市的新產品，包括 Sublue Vapor 踏板車、DynamicNord 的 RS 系列乾衣、XDEEP 的「Japan Wave」T 卹以及 Santi Diving 的 Bergen 2.0 底層系統。

額外測試
Scuba Diver 編輯總監 Mark Evans 對傳統夾克式 Seac Smart BCD 進行了評論和評論。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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@HelgiRu #askmark 所有 DIN 調節器都一樣嗎？一位潛水店老闆告訴我，歐洲和美國的 DIN 監管機構是不同的。 #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------- - ------------------------------------------------- - --------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水秀網站：https:/ /www .rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告------------------------------------ ---------------- ---------------------------------- --------- 在社群媒體Facebook 上關注我們： https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram. com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https: //www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

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歐美的DIN有什麼不同嗎？ #AskMark #水肺潛水

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