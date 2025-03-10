Scuba Diver ANZ 第 79 期現已出版

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新聞綜述

西澳大利亞附近的海洋熱浪，所羅門航空開通跨塔斯曼航線，Aggressor Adventures 公司推出第二艘巴哈馬船隻。

澳大利亞，第一部分

黃金海岸的地面景點眾所周知，但在表面之下，還有另一個同樣令人興奮的遊樂場。阿德里安·斯泰西 (Adrian Stacey) 帶您潛入水下，體驗閃閃發光的黃金海岸的潛水體驗。

所羅門群島

唐·西爾科克 (Don Silcock) 對所羅門群島的潛水並不陌生，但直到現在，他從未在傳奇的比利基基 (Bilikiki) 號上體驗過潛水。

印尼

傑克和科琳·丹尼前往北蘇拉威西島探索薩龍德島周圍的水域，發現這裡是裸鰓類和其他迷人大型動物的豐富狩獵場。

潛水員警報網絡

一名潛水員回憶了一次涉及反向阻擋的事故，以及從這次經歷中得到了哪些教訓。

DAN 歐洲醫療問答

潛水員警報網路團隊討論瘧疾風險和肺動脈高壓。

芥末大師班

亞歷克斯·馬斯塔德 (Alex Mustard) 仔細觀察了硬珊瑚，並就拍攝它們的最佳方法提出了一些建議。

與 Sam Glenn-Smith 一起潛水

PT Hirschfield 與這位對章魚情有獨鍾的水下攝影師進行了交談，尤其是那些帶有藍色環的章魚。

保育園地

海洋守護者協會的遠端海洋垃圾活動以及與護林員組織的合作。

科技：比基尼環礁

唐·西爾科克 (Don Silcock) 透露了他第一次去比基尼環礁進行空氣開放循環潛水時學到的一些經驗教訓，以及為什麼他在 CCR 上訓練到適當水平後會回來。

Malaysia

PT Hirschfield 在馬來西亞偏遠的潛水勝地停泊島體驗平靜的水域和悠閒的氛圍，那裡有豐富的生物和珊瑚。

澳洲

保羅麥克唐納 (Paul Macdonald) 仔細觀察了一處幾乎從未存在過的熱門潛水地點...休斯港碼頭 (Port Hughes Jetty)。

什麼是新的

新產品包括 Santi Diving 的 Edge 乾式潛水衣、Fourth Element 的 Expedition Duffel、XDEEP Radical 面罩和 Seac Sub Tablet 潛水電腦。

額外測試

編輯總監 Mark Evans 對價格低廉的 Seac Sub Screen 潛水電腦進行了評分和評論。