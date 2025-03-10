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Scuba Diver ANZ 第 79 期現已出版

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Scuba Diver ANZ 第 79 期現已出版

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新聞綜述
西澳大利亞附近的海洋熱浪，所羅門航空開通跨塔斯曼航線，Aggressor Adventures 公司推出第二艘巴哈馬船隻。

澳大利亞，第一部分
黃金海岸的地面景點眾所周知，但在表面之下，還有另一個同樣令人興奮的遊樂場。阿德里安·斯泰西 (Adrian Stacey) 帶您潛入水下，體驗閃閃發光的黃金海岸的潛水體驗。

所羅門群島
唐·西爾科克 (Don Silcock) 對所羅門群島的潛水並不陌生，但直到現在，他從未在傳奇的比利基基 (Bilikiki) 號上體驗過潛水。

印尼
傑克和科琳·丹尼前往北蘇拉威西島探索薩龍德島周圍的水域，發現這裡是裸鰓類和其他迷人大型動物的豐富狩獵場。

潛水員警報網絡
一名潛水員回憶了一次涉及反向阻擋的事故，以及從這次經歷中得到了哪些教訓。

DAN 歐洲醫療問答
潛水員警報網路團隊討論瘧疾風險和肺動脈高壓。

芥末大師班
亞歷克斯·馬斯塔德 (Alex Mustard) 仔細觀察了硬珊瑚，並就拍攝它們的最佳方法提出了一些建議。

與 Sam Glenn-Smith 一起潛水
PT Hirschfield 與這位對章魚情有獨鍾的水下攝影師進行了交談，尤其是那些帶有藍色環的章魚。

保育園地
海洋守護者協會的遠端海洋垃圾活動以及與護林員組織的合作。

科技：比基尼環礁
唐·西爾科克 (Don Silcock) 透露了他第一次去比基尼環礁進行空氣開放循環潛水時學到的一些經驗教訓，以及為什麼他在 CCR 上訓練到適當水平後會回來。

Malaysia
PT Hirschfield 在馬來西亞偏遠的潛水勝地停泊島體驗平靜的水域和悠閒的氛圍，那裡有豐富的生物和珊瑚。

澳洲
保羅麥克唐納 (Paul Macdonald) 仔細觀察了一處幾乎從未存在過的熱門潛水地點...休斯港碼頭 (Port Hughes Jetty)。

什麼是新的
新產品包括 Santi Diving 的 Edge 乾式潛水衣、Fourth Element 的 Expedition Duffel、XDEEP Radical 面罩和 Seac Sub Tablet 潛水電腦。

額外測試
編輯總監 Mark Evans 對價格低廉的 Seac Sub Screen 潛水電腦進行了評分和評論。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@timpell49 #AskMark Mark 很棒的視頻，我喜歡你的內容，我最近對我的氣瓶進行了水力測試，它充滿了空氣，在使用前你可以將空氣保留在氣瓶中多長時間。 #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan: https://www.scubadivermag.com/join GEAR PURCHASES: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.com : https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Hints & Advice, Travel Reports Website: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rork--------------------------------.com ➡ ://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine We partner with https://www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

@timpell49
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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

#水肺 #scubadiving #scubadiver

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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