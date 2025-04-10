Scuba Diver ANZ 第 80 期現已出版

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新聞綜述

Sylvia Earle 博士被任命為 PADI 名譽大使潛水員，Don Silcock 成為 SEACAM 大使，並宣布了水肺潛水名人堂的新入選者。

澳洲

塔莉亞·格雷斯 (Talia Greis) 探索大雪梨地區最令人興奮的岸潛地點之一——鯊魚角 (Shark Point)。

潛水員警報網絡

為了消除潛水員對卵圓孔未閉 (PFO) 的任何困惑，Douglas Ebersole 醫學博士分享了他如何向患者解釋這種病症。

菲律賓人

約翰·馬吉 (John Magee) 前往菲律賓的馬爾帕斯卡島，這裡以邂逅長尾鯊而聞名，但這裡也為來訪的潛水員提供了更多樂趣。

Sri Lanka

傑恩·詹金斯前往斯里蘭卡島，體驗東海岸的潛水，並深入了解陸地上豐富的文化遺產和傳統。

DAN 歐洲醫療問答

潛水員警報網路團隊討論了戴著隱形眼鏡潛水以及應對低鐵水平的問題。

獨特的澳洲海洋生物

近距離觀察南沙章魚。

與 Vanessa Torres Macho 一起潛水 PT Hirschfield 與水下攝影師、水肺教練、技術潛水員、企業主和探險隊長 Vanessa Torres Macho 聊了聊她在水下和水上方面的豐富專業知識。

下一代

我們展示 Grace Westgarth 的成就。

技術：閉路循環呼吸器

唐·西爾科克 (Don Silcock) 解釋了他選擇 CCR 的原因，並討論了與兩個單位的熟悉會議如何最終促成了一筆相當昂貴的購買，以及未來更多冒險的承諾。

澳大利亞，第二部分

奈傑爾·馬什繼續他的黃金海岸之旅，這次他的注意力集中在這個潛水天堂的南部。

我們的世界-水下學者

帕布羅·富恩扎利達 (Pablo Fuenzalida) 讚揚了自己作為 2024 年「我們的世界——水下學者」的功績，並講述了他迄今為止的一些經歷。

什麼是新的

DynamicNord 的 RF-40 開放式腳蹼、SUEX VR 系列踏板車、SeaLife Sea Dragon Duo 6000 彩色增強水下照片/視訊燈以及 Garmin Descent G2 腕錶潛水電腦。

額外測試

編輯總監馬克·埃文斯 (Mark Evans) 對 Scubapro Luna 2.0 AI 腕式潛水電腦進行了評分和評論。