Scuba Diver ANZ 第 81 期現已出版

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新聞綜述

澳洲首次進行氣候潛水活動，全球專家齊聚索尼娃芙西，澳洲皇家海軍布里斯班號首當其衝受到阿爾弗雷德颶風的襲擊。

澳洲

正如 PT Hirschfield 所解釋的那樣，在墨爾本的海岸潛水天堂莫寧頓半島，對於許多潛水地點來說，當地知識都是可選的。

泰國

蘭達島是泰國南部安達曼海一些最佳潛水地點的最近出發點，其中最著名的是 Hin Mueng、Hin Daeng 和 Koh Haa 小島。

所羅門群島

這是我們大多數人都有的浪漫想法，但很少人意識到…找到一個遠離現代世界的島嶼天堂，然後將其變成一個荒島夢想。但你會在哪裡做呢？而且，更重要的是，如何做到？唐·西爾科克 (Don Silcock) 發現了這一點。

潛水員警報網絡

提示和建議可讓您的船潛更安全、更愉快。

DAN醫療線

潛水員警報網絡 專家討論減壓病的恢復。

與 Daniel Sly 一起潛水

PT Hirschfield 與這位擅長拍攝令人驚嘆的海洋生物肖像的輻照工程師進行了交談。

保育園地

海洋保護協會解釋稱，藍石斑魚在新南威爾斯州獲得了一條生命線。

科技：在黑暗中拍攝

正如傑出電視冒險家安迪·托貝特 (Andy Torbet) 所解釋的那樣，在黑暗、沉沒的世界中拍攝並非沒有挑戰。

馬爾代夫

富瓦穆拉只是印度洋上的一個小島，但正如安德魯·紐文霍夫 (Andrew Nieuwenhof) 所展示的，這座位於馬爾地夫最南端的赤道小島卻因其棲息的虎鯊種群而聲名鵲起。

澳洲

1967 年，昆士蘭水下研究小組的成員萌生了一個新穎的想法，要在布里斯班的莫頓灣建立一個潛水點；一年後，他們沉沒了一艘舊疏浚駁船，從而創造了世界上第一個由潛水員為潛水員建造的人工魚礁，正如海倫·羅斯和奈傑爾·馬什所解釋的那樣。

什麼是新的

即將推出的新產品包括 Apeks EVX、NRC AirPro Nano 氮氧膜系統、Scubapro Navigator Lite 和 OrcaTorch ZD710 MK2。

額外測試

編輯總監 Mark Evans 對價格合理的 Seac IT 500 Ice 調節器進行了評級和評論。