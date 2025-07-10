Scuba Diver ANZ 第 83 期現已出版

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新聞綜述

潛水醫生前往峇裡島進行 SPUMS 治療，NDIS 削減威脅到改變生活的水肺治療，再次當選的阿拉巴馬政府必須保護澳洲的海岸和海洋。

Australia

塔莉亞·格雷斯 (Talia Greis) 認為庫內爾是雪梨地區最令人興奮、最具冒險精神的水上遊樂場之一。

加拉巴哥群島（第二部分）

阿德里安·史泰西 (Adrian Stacey) 終於有機會探索加拉巴哥群島的傳奇潛水勝地，並發現它們確實名副其實。

芥末大師班

亞歷克斯·馬斯塔德 (Alex Mustard) 解釋說，攝影的完美是不可能的，但努力追求完美對於拍攝出色的影像至關重要。

潛水員警報網絡

DAN 回顧了一起涉及氣壓傷的潛水事故，並指出「如果無法平衡壓力，就中止潛水」。

DAN 歐洲醫療問答

潛水員警報網路專家討論瘧疾風險及預防。

馬來西亞潛水指南

12 頁的馬來西亞地區潛水樂趣指南。

大動物

唐·西爾科克 (Don Silcock) 將注意力集中在拉文塔納 (La Ventana) 的“魔鬼魚”上。

保育園地

海洋守護者發起新活動保護澳洲海獅。

與Mick Baron和Karen Gowlett-Holmes一起潛水

PT Hirschfield 與商業夥伴 Karen Gowlett-Holmes 和 Mick Baron 進行了交談，他們回顧了自己豐富的海洋事業以及對塔斯馬尼亞脆弱海洋環境的倡導。

科技：澳大利亞

瓦內薩·托雷斯·馬喬 (Vanessa Torres Macho) 帶我們參觀了她最喜歡的幾艘沉船，它們位於悉尼海岸深水區。

巴布亞新幾內亞

特里·康明斯博士和凱西·康明斯夫婦乘坐 MV Oceania 號船宿遊輪前往巴布亞新幾內亞的米爾恩灣，尋找一些令人難以置信的潛水機會——而他們並沒有失望。

什麼是新的

新產品即將上市，包括較小版本的 XDEEP Radical 面具，Mares Quad 2 潛水電腦以及探路者

GEN-X潛水頻閃燈。

額外測試

編輯總監 Mark Evans 對 Mares Chroma UP 進行評分和評論 面具以及 Seac Propulsion S 鰭.