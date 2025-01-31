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所羅門航空開通首條跨塔斯曼航線

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所羅門航空開通首條跨塔斯曼航線

所羅門航空 21 年 2025 月 238 日出發奧克蘭-布里斯本航班單程票價 513 紐西蘭元起，來回票價 XNUMX 紐西蘭元起

所羅門航空正在慶祝其首條從奧克蘭飛往布里斯班的跨塔斯曼航線
所羅門航空奧克蘭-布里斯本航線開通票價  新西蘭元$238 單程和 513 紐西蘭元 退還（含稅）。此特價票價是目前紐西蘭和澳洲之間全套服務航空最低的票價。

所羅門航空將使用空中巴士 A320 客機從奧克蘭飛往布里斯班，提供 12 個商務艙座位，
2 x 2 配置，138 個經濟艙座位採 3 x 3 配置。飛行時間為3小時45分鐘。


所羅門航空奧克蘭-布里斯本航線開通票價  一直銷售至售完為止，包括：

  • 全方位服務航空公司，美味餐點、小吃、飲料、卓越的機上服務
  • 經濟艙每人可免費托運行李30公斤，商務艙每人可免費托運行李40公斤
  • 經濟艙隨身行李限重 7 公斤，商務艙為 10 公斤
  • IE 725 航班將於週五上午 6.30:07.15 從奧克蘭出發，上午 XNUMX:XNUMX 抵達布里斯班，以便您度過一整天的工作時間或轉機前往其他澳大利亞目的地或所羅門群島
  • 當天即可抵達霍尼亞拉和蒙達，通往西部省和伊莎貝爾省的主要旅遊目的地
  • 嘗試當地太平洋航空​​公司的絕佳機會，所羅門群島備受喜愛的國家航空公司

*Belama Plus 會員和完全彈性票價可享額外行李限額

所羅門航空表示，這條新航線是該航空公司新的國際航班時刻表的重要特色。

「我們很高興開通首批跨塔斯曼海航班，為紐西蘭人提供直飛布里斯班的新航線選擇，並為前往所羅門群島的旅客提供便捷的當日轉機服務，經布里斯班飛往我們的國際門戶霍尼亞拉和蒙達，」約翰沃佩雷斯說道，所羅門航空商業經理。

「奧克蘭-布里斯本往返航班的開通旨在提供良好的連接，讓商務和休閒旅客以及RSE 工作人員和VFR 交通（前往澳大利亞、新西蘭和所羅門群島探親訪友的旅客）的旅行更加便捷、經濟實惠。

「雖然我們預計許多人會使用該航班在奧克蘭和布里斯班之間進行點對點旅行，但該服務還可與我們的布里斯班飛往蒙達和霍尼亞拉的航班無縫銜接，從而允許同日從紐西蘭經布里斯班飛往所羅門群島的部分地區西部省和伊莎貝爾省首屈一指的旅遊目的地，」他補充道。

沃佩雷斯先生表示：“這條航線是我們擴大的國際航班計劃的一部分，旨在增強區域連通性、提高運營效率並確保乘客和貨物的順暢旅行體驗。”

有關更多信息，請參閱 flysolomons.com 或追蹤我們，獲取所羅門航空的最新動態，Facebook 索羅門航空，Instagram 所羅門航空Insta or 所羅門航空LinkedIn 

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