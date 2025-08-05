2025年潛水假期的最佳熱帶潛水服

2025年，熱帶潛水裝備已不再侷限於厚重的氯丁橡膠材質。如今，供應商們推出了時尚、輕巧、防紫外線的解決方案，適用於26°C（78°F）及以上的水溫。這些方案包括深受熱帶潛水中心青睞的短款潛水衣（厚度不超過3毫米）、「刺式」連體潛水衣、防曬衫或全身防曬衣，以及專為防曬和防小動物設計的潛水服。

歷史上，即使在溫暖的海域，潛水員也依賴3毫米或5毫米的全套潛水服，只是因為當時只有這些潛水服。如今，熱帶地區的保暖性已不再僅在於保暖，而是防止曬傷、擦傷、海蜇傷，或長時間在水面停留造成的輕微寒冷。當然，還要看起來很酷。大多數防曬衣的防曬係數為UPF50+；海蜇服可以防水母；輕便的短褲 潛水衣 即使在長時間的船上滴水或夜間潛水時，也能增加足夠的隔熱效果而不會過熱。

2025 年最佳熱帶潛水衣清單

我們目前列出的11款潛水衣涵蓋了豪華和經濟型價格區間，主要注重保護性能（保暖、防曬、防刺），而非浮力或嚴苛的冷水保暖。價格從60英鎊/80美元到300英鎊/350美元不等，涵蓋了從浮潛防曬衣到全套潛水服的各種款式。我們會考慮UPF等級、再生布料、接縫類型、貼合度或一體式風帽等特性，以便您根據潛水需求獲得適當的防護。

需要明確的是，即使在溫水中，設計上的權衡也顯而易見。長款潛水衣能夠提供充分的保暖和防磨損保護，但可能過於悶熱且限制性較強；短款潛水服更方便攜帶，但容易露出手臂或腿部；全身式防曬服或連體式潛水服可以最大限度地覆蓋身體，而且易於打包，但它們的浮力和保暖性都略遜一籌。因此，我們將嘗試在各個類別中提供“最佳”選擇。

Fourth Element Hydro Stinger 潛水衣 – 80 英鎊 / 110 美元

Fourth Element 的 Hydro Stinger 潛水服專為熱帶潛水和浮潛設計，是一款一體式長臂長腿潛水服，配有一體式兜帽和手套，UPF 50+ 高防護係數，可有效抵禦水母、火珊瑚和曬傷。作為其 Ocean Positive 系列的一部分，它採用回收的消費後塑膠製成，貼身舒適且靈活，並採用平縫接縫，在水下保持平整。 BCD碼 馬具。

第四元素水刺套裝

它具有出色的耐磨性和防曬性能，同時又超輕且易於打包。雖然它的保暖性能有限，但在珊瑚礁安全以及長時間水面活動期間的防護方面表現出色。它是熱帶旅行的首選，也可在寒冷天氣中作為超貼身內衣穿著。

優點:

全面覆蓋皮膚並保護刺

UPF 50+ 防曬

非常輕便，適合旅行

缺點:

沒有真正的隔熱，所以你會感覺到溫躍層

緊身款式可能會讓某些人感到束縛，因此可能需要選擇大一號

Scubapro Definition 2.5 毫米 Shorty – 130 英鎊 / 150 美元

Scubapro 的 Definition 2.5 毫米 矮個子 潛水衣 專為熱帶水域設計，提供核心部位的保暖和耐磨保護，同時確保手臂和小腿的彈性。採用尼龍-2氯丁橡膠製成，採用粘合和縫合接縫，後拉鍊開合簡潔，且面料具有良好的拉伸性，可輕鬆適應 BCD碼 線束。

Scubapro Definition 2.5mm 矮個子

軀幹獲得適度保暖，肩部和四肢保持靈活。非常適合夜間或清晨潛水，以及白天短暫的水面活動。這個價格在保護性和背包尺寸方面達到了最佳平衡，非常適合溫水旅行。

優點:

光熱層

耐用的接縫

輕鬆穿脫



缺點:

手臂/腿上沒有陽光或刺痛的覆蓋

稍重的假日包

Aqualung Freeflex 自由潛水服 2mm – 325 英鎊 / 375 美元

Aqualung 的 Freeflex 自由潛水 潛水衣 專為在溫暖海域進行閉氣潛水和熱帶潛水而設計。但該領域也存在許多交叉。這款潛水衣採用超彈、不含石油的2毫米Yamamotoneoprene橡膠製成，可提供卓越的靈活性和貼身自由度，同時確保在水下最大程度的靈活性。下半身採用Glideskin布料，旨在減少阻力並改善流體力學。

Aqualung FREEFLEX 自由潛水 潛水衣 2mm

其簡約而時尚的美學設計，結合流暢的接縫和圖案，確保了水面和水下的舒適和優雅。雖然它並非為需要大量隔熱材料的潛水而設計，也不適合攜帶 BCD碼 大約，2毫米氯丁橡膠確實提供了一層薄薄的保暖層，並且在珊瑚或岩石礁環境中具有良好的耐磨性。這 潛水衣 對於想要適度保暖、光滑覆蓋且體積最小的浮潛者和自由潛水員來說，這是一種高性能的選擇。

優點:

超彈性 Yamamoto 氯丁橡膠增強活動自由度

Glideskin 下面板改善了流體動力學

時尚、簡約的結構；良好的耐磨性與防紫外線性能

缺點:

僅提供輕度保暖保護，如果你比較敏感，可能會感到寒冷

磨損速度可能比預期的快 BCD碼 帶

更輕的隔熱材料帶來高昂的價格

DynamicNord SH-11 溫水潛水衣 – 100 英鎊 / 130 美元

DynamicNord 的 SH-11 是其暖水“皮膚潛水服”，採用超薄 1 毫米石灰石氯丁橡膠製成，專為熱帶潛水員設計。它配有全長手臂和腿部，提供輕微的磨損和堅固的遮陽效果，其貼合度遠超萊卡面料，同時最大程度地減少了體積和浮力。全套潛水服設計，但隔熱性能有限，使其成為長時間水面潛水或有珊瑚刮擦和刺痛生物的潛水的理想選擇。

Dynamic Nord SH-11 潛水衣

採用平式鎖邊縫線和再生氯丁橡膠，方便旅行攜帶，腕部/腳踝處的拉鍊方便穿戴。男女款均有販售，價格相同。

優點:

全身覆蓋

輕質氯丁橡膠在熱帶水域提供溫暖

易於包裝尺寸和重量

缺點:

如果氣溫低於 26°C，則需要最低限度的隔熱

手臂/腿可能會感覺太涼

與防曬服或防護衣相比，有一些限制

SEAC Carezza 2mm 全套套裝 – £60 / $90

SEAC Carezza 2mm 專為溫水潛水、浮潛和劃槳活動而設計 潛水衣 這是一款輕盈的連身潛水服，採用雙層柔軟氯丁橡膠製成。其 2 毫米的厚度可提供最低限度的保暖性，同時提供出色的耐磨性，非常適合溫暖的熱帶水域，因為在這種水域中，珊瑚的刮擦和黎明時的輕微寒冷可能會令人擔憂。

SEAC Carezza 2mm 全 潛水衣

便利的前拉鍊開口和平縫線跡確保穿著舒適，活動自如，柔軟的鞋領設計防止擦傷。 PU材質的護膝不僅耐用，更兼顧活動靈活。此款護膝提供男女款，價格親民，暢銷歐美市場。

非常適合尋求輕便且不笨重的珊瑚礁安全潛水服的潛水員，它兼具適度的保暖性和便攜性。雖然它不適用於需要大量保暖材料的潛水，但在溫暖水域，它是日常潛水的理想選擇。

優點:

舒適透氣的雙層 2 毫米氯丁橡膠

價格實惠

PU 加強護膝可在訓練時防止珊瑚礁磨損

缺點:

如果你容易感到寒冷，則需要最低限度的隔熱

前拉鍊防水密封性往往不如後拉鍊防水

Mares Trilastic Steamer 防曬衣 – 120 英鎊 / 140 美元

Mares Trilastic Steamer 是一款一體式全長尼龍和氨綸“防刺服”，提供 UPF 50+ 防曬保護，並能有效防止水母或輕微珊瑚磨損，非常適合在溫暖的熱帶水域穿著。它提供男女款，可輕鬆用作潛水裝備或租賃潛水服的輕薄內層。

Mares Trilastic 蒸汽服

這款潛水衣採用超彈 Trilastic 面料製成（外層光滑，內層柔軟），拇指和腳部採用彈性固定帶扣合，防止上移。平式鎖縫設計最大程度減少摩擦，確保水面休息或浮潛時的舒適穿著。雖然不含氯丁橡膠，但它透氣、快乾、易於打包，並提供出色的皮膚覆蓋，不會過熱。其 UPF 50+ 防護等級和順滑貼身的剪裁使其成為享受無日曬、無灼傷的熱帶樂趣的理想之選。

優點：

全身 UPF 50+ 防護，最大程度減少過熱

輕巧、快乾、超級便攜，適合旅行

平縫接縫和馬鐙設計，確保穿著舒適且固定到位

缺點：

無隔熱，僅提供最低限度的防曬/防擦傷保護

手臂、頸部和腳踝長時間緊貼會感覺受到限制

Fourth Element 3mm Xenos Shortie – 165英鎊 / 225美元

Fourth Element Xenos Shortie 是一款 3 毫米氯丁橡膠 潛水衣 專為溫水潛水和船宿旅行量身定制。其超彈性結構和人體工學設計，包括踝部開衩設計和光滑的袖子/腿部線條，使其成為最易穿脫的潛水服之一，這對於潛水密集型假期來說無疑是一大優勢！這款潛水衣採用膠縫和暗縫工藝，軀幹部分採用 Thermoflex 襯裡，胸部採用 Thermocore 保暖面料，腳踝處採用內部密封，腕部採用“Hydrolock”密封，並配有光滑的拉鍊翻蓋，最大程度減少水流。

第四元素異形 3mm 矮個子

Xenos 是熱帶氣候的理想之選，它在便攜性、靈活性和適度的熱緩衝性方面取得了平衡，遠勝於普通的潛水服，但比全套氯丁橡膠潛水服更輕。 Hydrolock 密封和貼身設計還能提供輕度防曬、防磨損或防珊瑚礁接觸的保護。雖然它並非專為持續寒冷的潛水而設計，但在熱帶水域條件下，它非常適合連續數日潛水，並且潛水間歇快速乾燥。

優點：

超級容易穿脫，非常適合在船上生活

防水接縫和密封可最大程度減少沖洗並提高舒適度

輕量保暖芯，具有耐磨/防曬功能 矮個子 形成

缺點：

沒有手臂遮蓋，因此上肢仍然可能暴露在陽光和果凍中

相對於基本的 3 毫米短褲來說，價格略高

Sharkskin 防寒後拉鍊全套潛水衣 – 280 英鎊 / 340 美元

Sharkskin Chillproof 後拉鍊全套潛水衣提供男女款剪裁，是一款全身潛水服，可在溫水潛水中替代或補充氯丁橡膠。它採用專有的三層複合“Chillproof”面料製成，提供相當於 3 - 2.5 毫米氯丁橡膠潛水服的熱舒適度，並具有出色的防風、吸濕排汗羊毛襯裡、防紫外線（UPF 3+）和耐磨性。此外，它還具備氯丁橡膠的浮力和厚重感。

鯊魚皮防寒全套服

輕盈透氣，浮力適中，潛水或浮潛時無需負重。後拉鍊設計、符合人體工學的四向彈性設計、拇指和腳踝處的固定帶以及防擦傷接縫，使其舒適易穿，可輕鬆疊穿或單獨穿著。專為溫暖的熱帶地區設計，在船潛或風大的水面間歇潛水時，它能發揮出色性能，而標準的短褲或防曬服可能會讓您感到寒冷。

優點：

防風、快乾

單層即可提供全身防曬、防擦傷及防刺傷的保護

中性浮力、輕巧且適合旅行

缺點：

必須貼身；即使稍微寬鬆也會大大降低熱效率

後拉鍊密封的防水性可能不如氯丁橡膠替代品

Mares Flexa Core Shorty – 225英鎊 / 295美元

Mares Flexa Core 是一款優質超彈力 矮個子 潛水衣 一體成型兜帽，專為適應溫水潛水條件而設計。主要採用 3 毫米超彈氯丁橡膠製成，並在軀幹和背部（保暖性至關重要）處設有 4 毫米麵板，為即使在熱帶環境中也感到寒冷的人們提供更佳的保暖效果。兜帽可無縫拉鍊連接 Mares Flexa Steamer 潛水服，或單獨使用，提供輕度保暖和防曬功能。

Mares Flexa 核心 矮個子

腕部和大腿處的 Glideskin 密封設計可最大程度減少汗水沖刷，確保在水面活動期間更好地保暖。大腿處的 Smart Pocket 配件可提供選購的收納空間，肩部抓握區則增強了舒適性。 BCD碼 錶帶。 Flexa Core 有男女款。

優點：

策略性 3/4 毫米氯丁橡膠，帶來額外溫暖

整合式罩蓋和 Glideskin 密封件，最大程度減少表面沖洗

選購大腿口袋配件

缺點：

手臂和小腿暴露在陽光下並受到刺痛

對於熱帶地區的人來說可能會有點熱

防水 NeoSkin 1mm 皮膚套裝 – 150 英鎊 / 190 美元

防水 NeoSkin 是一款 1 毫米超彈氯丁橡膠潛水服，可在熱帶氣候條件下提供全身防風防濺保護。它比萊卡更厚，但比傳統氯丁橡膠更柔軟，為追求極致保暖、防曬防磨損以及出色便攜性的熱帶潛水員提供了理想的選擇。其超彈性結構，符合人體工學，男女皆宜，採用平式鎖縫線，配備 YKK Vislon 後拉鍊和拇指/腳踝環，方便穿脫。

防水 Neoskin 潛水衣

NeoSkin 雖然並非專為保暖而設計，但它帶來的輕柔保暖效果遠超萊卡，且不具備浮力，即使在長時間水面停留或乘船轉乘時也能有效保護您的核心肌群。它非常適合珊瑚礁環境，在航行或浮潛時提供必要的肌膚覆蓋，如有需要，也可舒適地搭配厚重潛水服穿著。 Waterproof 採用無塑膠包裝，尺寸從 3XS 到 3XL，進一步彰顯了其環保、便利的旅遊設計。

優點：

輕巧且超靈活

輕鬆穿脫

堅實的肌膚和防曬保護

缺點：

最低限度的隔熱

平鎖接縫不防水；在表面間隔期間可能會發生一些沖洗

Aqualung Hydroflex 3 毫米 Shorty – 149 英鎊 / 165 美元

Aqualung 的 Hydroflex 3mm 矮個子 為軀幹和大腿提供更多保暖，同時保持手臂和小腿的自由活動。採用膠縫和暗縫接縫以及耐磨面板，使其經久耐用、舒適且方便潛水員穿著。

Aqualung Hydroflex 矮個子

它非常適合清晨寒冷或溫躍層可能突然出現的熱帶地區，既能防止被礁石刮傷，又不會過熱。比防曬衣和萊卡衣略重，但仍適合旅行。

優點:

適度的熱緩衝

堅固耐用，適合安全帶下使用

良好的珊瑚礁保護

缺點:

裸露手臂和腿

比緊身衣更笨重

最佳假日潛水服

最佳熱帶風情 潛水衣 2025：



DynamicNord SH-11 溫水保養套裝

這款防刺服柔軟、輕盈、易於打包，幾乎不佔用您 袋 同時提供足夠的隔熱效果，讓您順利通過溫躍層。非常適合在船隻、海灘和目的地之間穿梭的潛水員，無需花費太多。

最適合最低限度的保護：

第四元素水刺套裝

非常適合容易發熱的潛水員或只需要防紫外線和防刺傷的浮潛者。輕盈、快乾、光滑，可作為厚潛衣的內層。

最適合容易冷靜的人：

Aqualung FREEFLEX 自由潛水 潛水衣 2mm

這款潛水衣專為嚴肅的自由潛水員設計，但也非常適合水肺潛水，由於其貼身的剪裁和超彈力氯丁橡膠，它的厚度提供了令人驚訝的強大的保暖性。

最適合旅行：

第四元素 3mm Xenos 短褲

一款出色的全能潛水服：保暖性能出色，適合大多數熱帶潛水，超級舒適，易於穿脫，經久耐用。適合船宿潛水，經潛水中心認證，時尚不浮誇。

最佳預算：

Seac Carezza 2mm 全套裝

以這個價格，不買簡直太不禮貌了。對於一件完整的潛水服來說，它出奇地靈活，能夠提供良好的全方位皮膚和防曬保護，並具有溫和的熱緩衝功能。簡潔但不浮誇，但實用性十足。

結束語

選擇合適的熱帶 潛水衣 防曬衣或防刺衣的穿著要兼顧功能性和適應性，以及個人喜好。在26°C或以上的水中，通常對保暖的要求相對較低，但對皮膚的防曬、防擦傷和防刺傷則要求較高。在潛水時，如果您需要接觸水母、長時間在水面等待或在岸邊游泳，防曬衣或防刺服是理想的選擇；短款濕式潛水服可以為有需要的人提供額外的保護。通常，兩套潛水衣才是真正的最佳選擇：白天穿著輕便的防曬服，晚上穿著氯丁橡膠潛水服。如果天氣突然變冷，最好選擇兩套潛水衣。因此，您的打包尺寸就顯得格外重要！

購買時需要考慮的因素包括接縫類型（平縫還是膠縫）、UPF 等級以及潛水背帶下穿著的舒適度。精心挑選和呵護，讓您在 2025 年及以後的潛水假期中都能獲得安全保障，同時保持時尚。

常見問題