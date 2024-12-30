Uepi 島 5 大潛水地點

Uepi 島 5 個最佳潛水地點以及如何拍攝它們

烏皮島 (Uepi Island) 位於令人驚嘆的馬洛沃潟湖 (Marovo Lagoon) 的北部堡礁，地理位置優越，方便前往這個著名地區的最佳潛水地點。北邊是新喬治亞灣營養豐富的水流，南邊是生物多樣性豐富的潟湖水域，從度假村乘船僅需五分鐘即可到達其中一些令人難以置信的景點！

當地的專業知識對於在這些地點進行絕對最佳的潛水至關重要，Uepi 的所有者 Jill 和 Grant Kelly 以及他們的專業潛水團隊擁有 30 多年的經驗，對這些地點瞭如指掌。

我很幸運能夠在幾乎所有網站上得到吉爾和格蘭特的親自指導，我想分享我最喜歡的五個網站 - 以及一些關於如何拍攝它們的技巧！

#1 上皮點

烏皮角(Uepi Point) 位於查拉波阿納海峽(Charapoana Passage) 的西北端，位於烏皮島(Uepi Island) 和附近的查拉波阿納島(Charapoana Island) 之間，被廣泛認為是馬洛沃潟湖(Marovo Lagoon) 這一部分的標誌性潛水地點，這是有充分理由的。

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這個「點」是北部堡礁沿線的幾個地點之一，古老的地質斷層線使島嶼隆起，並在潟湖中開闢了通道。查拉波阿納通道獨特的寬度、深度和水下地形為來自新喬治亞灣深盆地的營養豐富的海水流過並滋養珊瑚礁創造了理想的環境。

在這些富含營養物質的洋流的沖刷下，尤皮角 (Uepi Point) 提供了一睹大自然母親意圖的海底世界的機會。您將遇到令人驚嘆的軟珊瑚、過濾豐富水域的巨大海扇以及令人眼花繚亂的海洋生物，包括數量驚人的在藍色海域巡邏的灰礁鯊。

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這裡有太多可看的東西，決定重點關注什麼可能具有挑戰性，但對我來說，烏皮角是一個特殊的廣角潛水點。在清晨或傍晚漲潮時，它確實會閃閃發光。此時，來自新喬治亞海峽的清澈海水與柔和、有角度的光線相結合，使該地點煥發了生機。

在 Uepi Point 潛水時，我依靠尼康 Z8 相機和多功能 Z14-30mm 鏡頭。 14 毫米的焦距非常適合捕捉大型海扇和生機勃勃的珊瑚花園。這款鏡頭出色的變焦範圍和相對較近的對焦能力可實現多種構圖，從而可以拍攝一系列主題 - 所有這些都在一次潛水中完成！

#2 Uepi 彎頭

烏皮彎 (Uepi Elbow) 是島上的最北端，最遠延伸到新喬治亞灣，因此是觀賞隨洋流游弋的中上層生物的最佳機會。

「肘部」本身有一個傾斜的牆壁，深入海灣深處。這面牆裝飾著一系列令人驚嘆的海扇、充滿活力的海鞭和華麗的軟珊瑚。

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從攝影的角度來看，《Uepi Elbow》是一次出色的廣角俯拍。牆上有大量引人注目的主題，需要廣角鏡頭才能將它們展現得恰到好處，如果遠洋物種出現，您絕對不想用微距鏡頭捕捉到它們！

也就是說，對於那些喜歡微距攝影的人來說，長城豐富的生態系統提供了無數的機會來發現隱藏在珊瑚中的更小、更迷人的物體。

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然而，對我來說，Uepi Elbow 最好用廣角設定來探索。我再次使用我的Nikon Z14-30mm 鏡頭，它捕捉到了牆上充滿活力的生命的全部輝煌，同時讓我做好準備，迎接與路過的中上層生物的意外遭遇。

#3 查拉波阿納角

查拉波阿納島(Charapoana Point) 位於查拉波阿納島(Charapoana Island) 的頂端，正對著尤皮角(Uepi Point) 的通道，與其著名的鄰居相比，查拉波阿納角(Charapoana Point) 的活力稍遜一籌。

查拉波阿納角 (Charapoana Point) 的北側有許多值得探索的地方，海洋生物密集地集中在洋流掠過角落的地方。然而，我最難忘的經驗是越過了這個點，進一步進入了海峽，那裡的水域受到了更多的庇護。

令人驚訝的是，這個平靜的區域經常展現出大量大大小小的迷人主題。

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在攝影方面，查拉波阿納點用途廣泛，為廣角和微距攝影提供了機會。就我個人而言，我更喜歡在這裡潛水時配備廣角微距，我的首選設定是尼康 8-15 毫米魚眼變焦鏡頭，搭配一個小圓頂端口。

這款鏡頭最初是為尼康 DSLR 設計的，與 FTZ 轉接器搭配使用時，可在我的Nikon Z8 無反光鏡相機上無縫運作。在 8 毫米處，鏡頭會產生圓形魚眼效果，而在 15 毫米處，它會起到標準魚眼的作用，這兩種情況都不是廣角微距的理想選擇。

為了適應這種情況，我使用了Kenko 1.4 增距鏡，與小圓頂端口配合使用時，它可以將焦距範圍有效地轉換為14-22 毫米變焦，並為廣角微距攝影提供出色的多功能性。

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鏡頭能夠進行極近對焦，使您能夠直接拍攝合作對象，將它們與周圍環境一起捕捉，從而創建獨特、引人注目的影像。通道起點的遮蔽區域是尋找這些主題的特別有價值的地方，使其成為我最喜歡探索和拍攝的區域。

#4 Uepi 歡迎碼頭

如果沒有在迎賓碼頭與馬洛沃潟湖灰礁鯊常駐群相遇，那麼對烏皮的訪問就不算完整。

碼頭位於主航道邊緣，最適合在漲潮時潛水。想要獲得難忘的體驗，關鍵在於將自己定位在碼頭前約 5 公尺處並耐心等待。鯊魚習慣了潛水員的存在，天生好奇，常常會靠近進行調查。

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吉爾和格蘭特凱利與馬羅沃的鯊魚一起潛水和浮潛已經有 30 多年了，他們說他們從未感到受到鯊魚的威脅。事實上，正如吉爾所描述的那樣，鯊魚在潛水員身邊感到舒適和好奇，因為它們從未受到潛水員的威脅！

從攝影角度來看，鯊魚是出色的拍攝對象。他們的好奇心常常使他們足夠接近以拍攝令人驚嘆的廣角鏡頭。我建議使用Nikon Z14-30 毫米鏡頭進行經典廣角構圖，或使用Nikon 8-15 毫米魚眼鏡頭搭配廣角微距設定來捕捉引人注目的近焦影像，展示鯊魚及其周圍環境。

#5 德庫德庫魯

最後但並非最不重要的一點是令人驚嘆的上鏡景點 Deku Dekuru，這是一系列美妙的洞穴和游泳通道，距離 Uepi 度假村約 25 分鐘路程。

這些洞穴最好在上午晚些時候或下午早些時候探索，此時太陽高高掛在天空，陽光從上方的開口射入，投射出的光柱以一種近乎空靈的方式照亮了水下景觀。

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進入洞穴是完全安全的，但在洞穴中導航確實需要知識淵博的導遊，以確保您體驗到最佳的路線和景觀。

Deku Dekuru 是典型的廣角潛水，所以一定要帶上最廣角的鏡頭來捕捉洞穴和光影的相互作用。

唐·西爾科克

Don 是 Scuba Diver 的高級旅遊編輯，常駐印尼峇裡島。他的網站 www.indopacificimages.com 擁有大量有關印度太平洋地區一些最佳潛水地點以及全球「大型動物」體驗的地點指南、文章和圖片。

與最優秀的人之一一起拍攝 Uepi！

與最好的之一一起拍攝 Uepi，讓您的攝影和影像處理從優秀走向卓越！今年 21 月 28 日至 XNUMX 日，Don 將帶領一些精選人員參加在 Uepi 島上舉辦的精心策劃的水下攝影工作室和靜修會。空間極為有限，所以不要錯過參與的機會。

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