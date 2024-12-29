鯨魚的壽命比科學家想像的要長得多

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阿拉斯加大學費爾班克斯分校的 GREG BREED 和格里菲斯大學的 PETER CORKERON 表示，鯨魚的潛在壽命是先前估計的兩倍

南露脊鯨 根據我們發表的新研究，它們的壽命遠超過 100 歲，其中 10% 的人可能活過 130 歲 在雜誌 科學進展。其中一些鯨魚可以活到 150 歲。

北大西洋露脊鯨 也被認為具有最大壽命 關於70年。然而我們發現，這 極度瀕危 目前物種的平均壽命只有22年，很少能活過50歲。

這兩個物種的親緣關係非常密切——僅在 25 年前，它們被認為是一個物種——因此我們預計它們的壽命也同樣長。

我們將北大西洋露脊鯨壽命的顯著差異歸因於人為造成的死亡，其中大部分是由於漁具纏結和船隻撞擊造成的。

我們做出了這些新的年齡估計 使用數十年來對雌性鯨魚個體的照片進行識別。年復一年，人們都可以從照片中辨識出鯨魚個體。

當它們死後，它們就不再被攝影「重視」並消失。利用這些照片，我們透過估計鯨魚隨著年齡的增長從照片記錄中消失的機率，得出了科學家所說的「生存曲線」。根據這些生存曲線，我們可以估計最大潛在壽命。

二十五年前，與北極原住民鯨魚捕獵者合作的科學家表明，弓頭鯨可以活到 甚至200多年.

他們的證據包括在最近被傳統捕鯨者捕殺的鯨魚的鯨脂中發現了自 1800 年代中期以來就沒有使用過的石魚叉尖。

壽命長的動物往往繁殖極為緩慢－北大西洋露脊鯨（國家海洋保護區/GRNMS）

對被獵殺的鯨魚眼睛中的蛋白質進行的分析進一步證明了它們的長壽。與露脊鯨一樣，在進行分析之前，研究人員認為弓頭鯨的壽命約為 80 歲，而人類是壽命最長的哺乳動物。

在該報告發布後的幾年裡，科學家試圖找出弓頭鯨的獨特之處，使它們能夠活得這麼久。但我們對兩種弓頭鯨近親壽命的新分析表明，其他鯨魚物種也可能具有極長的壽命。

目錄 為何重要 什麼仍然未知 正在做哪些其他研究 下一步是什麼

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為何重要

了解野生動物的壽命對於如何最好地保護它們具有重大意義。壽命很長的動物 通常繁殖極為緩慢 而兩次生育之間可以持續很多年。

鬚鯨的生活史——尤其是雌性開始繁殖的年齡和產仔之間的間隔——很大程度上受到其潛在壽命的影響。沒有相應規劃的保護和管理策略將更有可能失敗。

考慮到氣候破壞的預期影響，這一點尤其重要。

南露脊鯨母親與幼崽（馬丁·埃茨貝斯）

什麼仍然未知

還有許多其他大型鯨魚，包括藍鯨、長鰭鯨、塞鯨、座頭鯨、灰鯨和抹香鯨。像弓頭鯨和露脊鯨一樣，這些也是 幾乎被捕鯨消滅殆盡.

科學家目前假設弓頭鯨和露脊鯨的壽命約為 80 或 90 年，但我們對弓頭鯨和​​露脊鯨的壽命也是如此，直到數據證明它們可以活得更長。

這些其他鯨魚物種能活多久？直到 1960 年代才結束的工業捕鯨使世界鯨魚族群中的老鯨魚消失了。儘管許多鯨魚的數量正在恢復，但工業捕鯨結束後出生的鯨魚還沒有足夠的時間變老。

許多其他鯨魚物種也可能被證明具有很長的壽命。

正在做哪些其他研究

其他研究發現， 老年人的流失 來自族群的現像是大多數大型動物物種中發生的現象。

它降低了許多物種的繁殖潛力。研究人員還認為，這代表了動物文化和智慧的真正喪失，降低了它們在不斷變化的條件下生存的潛力。

下一步是什麼

我們希望更了解捕鯨活動如何影響當前鯨魚族群中老年個體的數量，並預測老年個體的數量何時會恢復到捕鯨前的水平。

初步結果表明，鯨魚數量可能還需要 100 年才能真正恢復，即使對於目前數量與捕鯨前數量相同的物種也是如此。

對於北大西洋露脊鯨，我們的研究表明，即使數量增加，所採取的管理措施也不足以防止這些鯨魚過早死亡。

格雷格·布里德 是定量生態學副教授 阿拉斯加費爾班克斯大學 彼得·科克倫 是行星健康與糧食安全中心的兼職資深研究員， 格里菲斯大學. 本文轉載自 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

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