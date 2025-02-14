年輕女性引領斐濟水上運動

斐濟擁有清澈的海水和令人驚嘆的世界級珊瑚礁，長期以來一直是尋求無與倫比的生物多樣性的潛水愛好者的天堂。如今令人興奮的是，來自島嶼的年輕女性數量正在增加，她們正在打破障礙，引領水肺潛水和水上運動界的發展。這些冉冉升起的新星不僅在挑戰運動項目的極限，而且還激勵未來幾代的女孩和年輕女性參與跳水運動，濺起水花，征服大海。

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該小組在 沃里沃利海灘度假村, 斐濟最有經驗和資質的潛水勝地致力於培養年輕的斐濟女性，並向她們表明大海不僅僅屬於男孩。阿西維娜（實習生）、蘇莉安娜（潛水長）、扎拉（潛水大師）、阿迪（實習生）和凱萊拉（潛水長）等運動員在國際舞台上掀起波瀾，證明斐濟女性與世界其他地方的女性一樣，在水上擁有高超的技巧和勇氣。

這些年輕女性正在改變斐濟的性別規範，並鼓勵更多女孩拿起一套腳蹼和一副面罩，開始她們的水下世界之旅。這 19 名年輕女性與 5 名同事最近也完成了由 Volivoli 海灘度假村、Ra Divers Fiji 和斐濟海事安全局 (MSAF) 聯合舉辦的限制級總工程師 6 級 (RME6) 船長課程。

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除了身體實力之外，這些女性還利用自己的平台倡導環境保護。作為海洋的管理者，他們站在推廣永續實踐和提高人們對保護斐濟脆弱海洋生態系統重要性的認識的最前線。



由於這些開拓進取的年輕女性的影響力日益增強，斐濟在水上運動領域的未來一片光明。隨著越來越多的女孩從她們的成功中獲得啟發，我們可以期待看到更多的女性潛水專業人士湧入海浪之下，她們征服海洋，並用力量、技巧和風格來做到這一點。