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年輕女性引領斐濟水上運動

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年輕女性引領斐濟水上運動

斐濟擁有清澈的海水和令人驚嘆的世界級珊瑚礁，長期以來一直是尋求無與倫比的生物多樣性的潛水愛好者的天堂。如今令人興奮的是，來自島嶼的年輕女性數量正在增加，她們正在打破障礙，引領水肺潛水和水上運動界的發展。這些冉冉升起的新星不僅在挑戰運動項目的極限，而且還激勵未來幾代的女孩和年輕女性參與跳水運動，濺起水花，征服大海。

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年輕女性引領斐濟水上運動 3



該小組在 沃里沃利海灘度假村, 斐濟最有經驗和資質的潛水勝地致力於培養年輕的斐濟女性，並向她們表明大海不僅僅屬於男孩。阿西維娜（實習生）、蘇莉安娜（潛水長）、扎拉（潛水大師）、阿迪（實習生）和凱萊拉（潛水長）等運動員在國際舞台上掀起波瀾，證明斐濟女性與世界其他地方的女性一樣，在水上擁有高超的技巧和勇氣。

這些年輕女性正在改變斐濟的性別規範，並鼓勵更多女孩拿起一套腳蹼和一副面罩，開始她們的水下世界之旅。這 19 名年輕女性與 5 名同事最近也完成了由 Volivoli 海灘度假村、Ra Divers Fiji 和斐濟海事安全局 (MSAF) 聯合舉辦的限制級總工程師 6 級 (RME6) 船長課程。

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年輕女性引領斐濟水上運動 4



除了身體實力之外，這些女性還利用自己的平台倡導環境保護。作為海洋的管理者，他們站在推廣永續實踐和提高人們對保護斐濟脆弱海洋生態系統重要性的認識的最前線。

由於這些開拓進取的年輕女性的影響力日益增強，斐濟在水上運動領域的未來一片光明。隨著越來越多的女孩從她們的成功中獲得啟發，我們可以期待看到更多的女性潛水專業人士湧入海浪之下，她們征服海洋，並用力量、技巧和風格來做到這一點。

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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
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https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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