IPO倖存者「強烈建議」停止跳水

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國際潛水醫學專家就浸入性肺水腫 (IPO) 問題發表了聯合立場聲明，這種疾病已引起水肺潛水員、浮潛者和其他水面游泳者的關注。

一個關鍵的結論是，專家小組強烈建議先前懷疑或確認首次公開募股的潛水員在繼續進一步壓縮氣體潛水之前認真思考。

他們說，這些潛水員在考慮恢復水下活動之前應該諮詢精通潛水醫學的醫生或心臟科醫生，因為在一次事故中倖存並不意味著他們在下一次事故中也能倖存下來。

專家表示，經歷 IPO 的潛水員也應該接受全面調查，以確定是否有任何導致他們容易罹患這種疾病的疾病，因為這可能會對未來的潛水產生無關的影響。研究發現，患有嚴重冠狀動脈疾病、心臟瓣膜疾病、心肌病變和腎動脈狹窄等疾病的潛水員會發生 IPO。

具有影響力的南太平洋水下醫學協會的醫學專家（SPMS）Neil Banham、David Smart 和 Simon J Mitchell 與英國潛水醫學委員會協商後製作了該報告（英國DMC）成員彼得·威爾姆斯赫斯特（Peter Wilmshurst）、馬克·S·特納（Mark S Turner）和菲利普·布賴森（Philip Bryson）。

所有人都參加了 52 月在斐濟舉行的 SPUMS 第 XNUMX 屆年度科學會議上舉行的研討會，討論了該主題。

該聲明的目的是為醫療從業者提供關於 IPO 和潛水的指導，特別是應急管理以及在 IPO 被診斷或強烈懷疑的事件發生後潛水員返回運動的建議。

IPO風險因素

IPO 是肺部積液，影響傷者的呼吸能力，甚至可能致命。由於氧氣無法進入血液，身體無法排出二氧化碳，這種情況也會發生在水面游泳者和水肺潛水員身上，他們的呼吸裝置可能會加劇這種情況。

迄今已確定的首次公開募股的個人風險因素包括經歷過先前的經歷；是女性；年齡;聲明稱，患有高血壓和/或既往患有心血管疾病。

外部因素包括較冷的水域；導致過度吸氣負壓的調節器；循環呼吸器；劇烈勞累和過度補水。上升也可能會出現問題，特別是在開路情況下，由於氧分壓 (PO 2 ）減少。

專家表示，如果在 IPO 事件中倖存下來的潛水員不顧醫療建議而選擇再次潛水，他們應該只有在得到滿意的治療或解決任何相關疾病或確定的風險因素後才可以這樣做。

他們還應該意識到潛在的風險緩解策略，例如僅使用高品質、合適的熱保護裝置，以及需要避免在水下、高空環境或減壓潛水時使用。

只有在確保可以隨時獲得緊急氧氣的情況下，他們才應該潛水，並且應避免潛水前過度飲水，而 CCR 潛水員應避免使用後置呼吸袋。

專家們一致認為，限制潛水深度並不是一種可接受的 IPO 風險緩解策略，他們強調 IPO 和減壓病 (DCI) 之間不存在已知的關聯。

如果潛水員在深潛時進行IPO，則需要更長的時間才能浮出水面並離開水面。它還引入了額外的風險，特別是在開路時，因為 PO 2 減少並且在水中的抬頭姿勢會導致負壓呼吸。

由於經歷 IPO 和隨後患有高血壓之間存在明確的聯繫，經歷 IPO 的潛水員應該終生定期檢查血壓。

症狀和體徵

IPO 的症狀可能包括咳嗽；呼吸困難；有時出現粉紅色泡沫痰；濕潤或嘎嘎作響的呼吸音和喘息聲；胸悶；發紺和低氧血症（低血氧水平）；錯亂;攪拌;意識不清和心跳呼吸驟停。

潛水員應該注意自己或潛伴身上的跡象：上面列出的跡像以及開路或快速下降的壓力表上呼出的氣泡明顯的快速呼吸；錯誤地認為呼吸氣體耗盡或呼吸設備故障；恐慌和攀登的衝動。

如果發生疑似IPO事件，建議潛水員立即結束潛水並儘快離開水面。

雖然上升需要安全進行，但如有必要，可以省略安全停留，在嚴重情況下可以強制減壓停留，在這種情況下必須盡快吸氧。 BC 不應在水面過度膨脹，並應立即通知緊急服務部門。

儘管潛水員需要保持溫暖，但應將傷者的胸部支撐直立，以提高呼吸效率，並脫掉緊身潛水裝備和潛水衣。

為醫療人員提供進一步的緊急治療和未來潛水評估的臨床指導 聯合立場聲明，最近由 SPUMS 發表於 潛水和高壓醫學第 54 卷。

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